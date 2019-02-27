«Столпы» в Краснодаре и ханжество: бороться или принять?

В Краснодаре 27 февраля открыли новую современную скульптуру — «Столпы» Виктора Линского. О чем она говорит и почему это касается всех нас, рассуждает урбанист Константин Трудик.

Ханжество и лицемерие — это огромные проблемы современной России. Почти два десятилетия назад ушел не только Советский Союз, но и советская идеология. Взамен так ничего и не пришло. Осиротевший в духовном плане российский народ до сих пор пытается недоуменно прикрываться обрывками смыслов. Мы стесняемся того, как нас воспринимают за рубежом. Это хорошо видно по нашим туристам, которые раньше наряжались в Куршевелях и Египтах в наивно-мещанской попытке выглядеть побогаче да поважней. От недостатка уверенности. От неумения себя принять.

Но в последнее время наши начинают одеваться удобно и с известной самоиронией относиться к стереотипам про русских людей. Скажите, стесняются американцы ковбойских шляп, а мексиканцы сомбреро? Немцы шляпы с пером, а французы берета? Так может, и нам лихо сдвинуть набекрень шапку-ушанку и научиться ее красиво преподносить?

А вот эта русская тройка: матрешка-водка-балалайка, это хорошо или плохо? Бороться или принять? Лопнуть от злости или добродушно посмеяться над стереотипом?

Вот такой мысленный диалог может родить новая скульптура «Столпы», открывшаяся сегодня в Вишняковском сквере.



По словам художника Виктора Линского, символичные колонны в виде берез обозначают своеобразные подпорки мифов о России.



«Под каждым из стальных столбов — крепкий бетонный фундамент, на котором можно даже дом поставить. Поэтому столбы не расшатать и не повалить», — пояснил куратор проекта Олег Сафронов. Как вам такая метафора? Уже лучше? Появляется гордость за отчизну? 🙂 Или все же лучше современное искусство изничтожить, а в парке расставить фигуры для детей, персонажей старых сказок и мультфильмов.

Или все-таки попробуем придумать новый смысл, как думаете?