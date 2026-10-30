В Ростове завышали тарифы на воду с помощью ложных данных — дело на 69 млн рублей
Директора водоснабжающей компании Ростова-на-Дону подозревают в мошенничестве на 69 млн рублей
29 октября Следком Ростовской области сообщил, что завел уголовное дело о мошенничестве в сфере водоснабжения (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Речь идет о сумме больше 69 млн рублей. Фигурант — директор коммерческой организации, которая поставляет воду.
По версии следствия, с 2023 по 2025 год подозреваемый вместе с другими сотрудниками своей компании подавал в Региональную службу по тарифам Ростовской области недостоверные данные об объемах поставленной воды и ее потерях. На основании этих цифр служба установила завышенные тарифы на холодное водоснабжение. По этим тарифам организация получала деньги с потребителей, а также субсидии из областного бюджета — на возмещение части расходов граждан на коммунальные услуги.
В итоге одной коммерческой организации причинили ущерб больше чем на 27 млн рублей, а бюджету Ростовской области — свыше 42 млн рублей.
Следователи провели обыски по месту жительства фигуранта и в самой организации. Подозреваемого заключили под стражу и предъявили ему обвинение.
Как писали Юга.ру, в Армавире арестовали экс-депутата Госдумы Андрея Дорошенко — он мог украсть почти 2 млрд рублей.