В Ростове завышали тарифы на воду с помощью ложных данных — дело на 69 млн рублей

Ростовская область

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Директора водоснабжающей компании Ростова-на-Дону подозревают в мошенничестве на 69 млн рублей

29 октября Следком Ростовской области сообщил, что завел уголовное дело о мошенничестве в сфере водоснабжения (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Речь идет о сумме больше 69 млн рублей. Фигурант — директор коммерческой организации, которая поставляет воду.

По версии следствия, с 2023 по 2025 год подозреваемый вместе с другими сотрудниками своей компании подавал в Региональную службу по тарифам Ростовской области недостоверные данные об объемах поставленной воды и ее потерях. На основании этих цифр служба установила завышенные тарифы на холодное водоснабжение. По этим тарифам организация получала деньги с потребителей, а также субсидии из областного бюджета — на возмещение части расходов граждан на коммунальные услуги.

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В итоге одной коммерческой организации причинили ущерб больше чем на 27 млн рублей, а бюджету Ростовской области — свыше 42 млн рублей.

Следователи провели обыски по месту жительства фигуранта и в самой организации. Подозреваемого заключили под стражу и предъявили ему обвинение.

Как писали Юга.ру, в Армавире арестовали экс-депутата Госдумы Андрея Дорошенко — он мог украсть почти 2 млрд рублей.

Водоснабжение Деньги Мошенничество Преступления Ростов-на-Дону Ростовская область

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В Ростове завышали тарифы на воду с помощью ложных данных — дело на 69 млн рублей

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