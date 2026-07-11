«Мы так хотели быть». Что осталось от казачьего возрождения 35 лет спустя?

Историк Андрей Дюкарев рассуждает об итогах казачьего возрождения и несбывшихся надеждах его романтиков. Тема казачества не уходит из повестки дня нашей стремительной, иногда суетливой жизни. В очередной раз на гостеприимной площадке Усть-Лабинска прошел фестиваль «Быть казаком». Команда благотворительного фонда «Вольное дело» собрала ученых, специалистов системы образования, фольклорные коллективы, чтобы раскрыть нам такой простой и одновременно сложный смысл понятия «быть казаком». И это… Несмотря ни на что — или — вопреки всему? Фестиваль состоялся на фоне общего затяжного кризиса «казачьего вопроса» в современном обществе, кризиса, сотканного из коррупционных скандалов вокруг высших и средних чиновников «от казачества», отсутствия легитимного казачьего руководства и многих других сопутствующих, переплетенных между собой аспектов казачьей жизни. И все же, отталкиваясь от классики, спросим: «Быть или не быть — вот в чем вопрос». Социальный запрос потомков казаков в конце 1980-х — начале 1990-х годов, пройдя через организационное оформление, нашел отражение и был закреплен в нормативных документах как казачьих организаций, так и государства. Концептуальными задачами казачьего возрождения были обозначены: признание этнической самобытности казачества;

разработка и принятие модели государственного служения;

восстановление исторической памяти и исторической справедливости.

Спорные вопросы в истории кубанского казачества: Интервью с Андреем Дюкаревым

Опираясь на федеральный закон о репрессированных народах, кубанские депутаты в 1995 году официально признали казачество этнической общностью. Более того, в Уставе казачьего войска образца 1997 года даже содержался запрет на любые действия, которые могли бы поставить под сомнение «народность» кубанских казаков. В те годы власть на региональном уровне прямо декларировала: казачество — это не просто сословие на службе, а единый этнос. В дальнейшем, к началу 2000-х, вопрос этнического признания казачества был свернут государством — признан деструктивным, несущим в себе риски сепаратизма. А вот идея государственной службы казачества реализована — в формате допуска к определенным видам деятельности, при потере политической и общественной инициативы и жесткой регламентации со стороны государства.

Парад казаков в Краснодаре © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Что касается восстановления исторической памяти и исторической справедливости, то считалось, что в ходе возрождения российского казачества за последние 35 лет эти задачи тоже были решены. Романтические и в чем-то утопические идеи эпохи «возрождения казачества» умерли. В прямом и переносном смысле. Ушли в мир иной инициаторы и носители «казачьего романтизма». А их идеи и надежды, как семена, брошенные в землю, проросли совсем другими смыслами и результатами. А ведь они так хотели быть… Потомки славных предков и носители того непередаваемого, но будоражащего казачьего духа. Быть — кем? И быть — как? Давайте не будем лукавить. Ни исторический процесс, ни «государевы люди» не дали казачеству шанса стать народом. Но согласны ли с этим сами носители казачьих генов и памяти? Большой вопрос!