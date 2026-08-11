Экс-вице-губернатор Кубани Сергей Власов пропал в зоне СВО. Ранее была информация о его гибели

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Сергей Власов © Фото из телеграм-канала судов общей юрисдикции Москвы: t.me/moscowcourts
    Сергей Власов © Фото из телеграм-канала судов общей юрисдикции Москвы: t.me/moscowcourts

Бывший вице-губернатор Краснодарского края Сергей Власов, отбывавший срок за получение взятки, числится пропавшим без вести в зоне СВО

9 августа РИА «Новости» сообщило, что бывший заместитель главы администрации Краснодарского края Сергей Власов числится пропавшим без вести в зоне специальной военной операции. Об этом суд уведомили представители военного комиссариата Кубани.

Информацию изданию подтвердил адвокат экс-чиновника Александр Бурнаев. Ранее о том, что бывший вице-губернатор находится в зоне СВО и числится пропавшим без вести, агентству также сообщил источник в силовых структурах.

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Сергея Власова задержали в мае 2024 года. Суд признал его виновным в получении взятки в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Бывшему чиновнику назначили 11 лет колонии строгого режима и штраф 90 млн рублей. После вынесения приговора Власов попросился на СВО.

25 мая журналист Андрей Кошик сообщил о гибели экс-чиновника. По данным источника, Власов числится пропавшим без вести, поскольку его тело невозможно эвакуировать «из-за напряженного характера боевых действий» на том участке, где он погиб.

Как писали Юга.ру, в сентябре 2024 года бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский отправился на СВО. В том же месяце его арестовали и обвинили в крупной взятке. Он до сих пор находится в СИЗО.

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