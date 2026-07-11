Астротуризм на Кубани: под Мезмаем пройдет слет астрономов-любителей, на который могут приехать все желающие

В Апшеронском районе пройдет слет астрономов. Участников ждет палаточный лагерь и наблюдения за звездным небом (0+)

Краснодарский астроклуб «Вега» сообщил, что с 8 по 16 августа пройдет ежегодный слет «Мезмай-2026». Он состоится на хребте Гуама — в 7 км от поселка Мезмай Апшеронского района Краснодарского края. Организатором выступает краснодарский астроклуб «45». Участие бесплатное.

Астроклуб «45» — краснодарское любительское объединение, которое работает при Астрофизической обсерватории КубГУ. Название клуба связано с географической широтой Краснодара (45° северной широты), а цифра «45» также символизирует год его основания — 1945-й.



Клуб проводит регулярные встречи, организует экскурсии, а с 2007 года устраивает слет астрономов в окрестностях поселка Мезмай.

Цель слета — визуальные и фотографические наблюдения за звездами и другими космическими объектами вдали от городской засветки — на высоте 1200 метров над уровнем моря. Помимо этого, участники обмениваются опытом и общаются.

Приехать на слет может любой желающий. Размещение в палатках или на местной турбазе, а еду будут готовить на костре. Водные процедуры участники смогут принять в бане, реке или купальне. На территории будет электричество и состовая связь.