Астротуризм на Кубани: под Мезмаем пройдет слет астрономов-любителей, на который могут приехать все желающие

Краснодарский край

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  • Слет «Мезмай 2025» © Скриншот фото пользователя Numis с сайта astronomy.ru/forum
    Слет «Мезмай 2025» © Скриншот фото пользователя Numis с сайта astronomy.ru/forum

В Апшеронском районе пройдет слет астрономов. Участников ждет палаточный лагерь и наблюдения за звездным небом (0+)

Краснодарский астроклуб «Вега» сообщил, что с 8 по 16 августа пройдет ежегодный слет «Мезмай-2026». Он состоится на хребте Гуама — в 7 км от поселка Мезмай Апшеронского района Краснодарского края. Организатором выступает краснодарский астроклуб «45». Участие бесплатное.

Астроклуб «45» — краснодарское любительское объединение, которое работает при Астрофизической обсерватории КубГУ. Название клуба связано с географической широтой Краснодара (45° северной широты), а цифра «45» также символизирует год его основания — 1945-й.

Клуб проводит регулярные встречи, организует экскурсии, а с 2007 года устраивает слет астрономов в окрестностях поселка Мезмай.

Цель слета — визуальные и фотографические наблюдения за звездами и другими космическими объектами вдали от городской засветки — на высоте 1200 метров над уровнем моря. Помимо этого, участники обмениваются опытом и общаются.

Приехать на слет может любой желающий. Размещение в палатках или на местной турбазе, а еду будут готовить на костре. Водные процедуры участники смогут принять в бане, реке или купальне. На территории будет электричество и состовая связь. 

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Каждому участнику необходимо взять с собой одежду (кепку, дождевик, куртку, свитер, резиновые сапоги и другое), а также предметы первой необходимости — посуду, мыло, веревку, туалетную бумагу и другие вещи. Кроме того, понадобится собственная палатка и спальный мешок.

Организаторы также опубликовали список рекомендованных продуктов, которых должно хватить каждому участнику на весь период слета. В него входят крупы, овощи, консервы, хлеб и другие продукты.

Полный список необходимых вещей и продуктов можно посмотреть по ссылке.

Кроме того, участникам необходимо ознакомиться с правилами проживания. Например, на слете нужно дежурить, готовить еду, ходить за дровами, соблюдать чистоту и участвовать в походах. Полный список правил также опубликован по ссылке.

Для участия в слете необходимо:

  • выбрать способ приезда — на личном автомобиле или автобусе;
  • до 7 августа заполнить анкету участника по ссылке.

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