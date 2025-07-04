Без шароварщины и нафталина. Как прошел фестиваль «Быть казаком» в Усть-Лабинске

Краснодарский край Распечатать

© Фото Юга.ру

Историк Андрей Дюкарев делится впечатлениями от фестиваля, который стремится вписать казачье наследие в современность.

Папаха, шашка, «Любо, братцы, любо!» под баян. Для многих образ казачьего фестиваля на Кубани застыл в этой открыточной картинке из девяностых. Традиционно, зрелищно, но предсказуемо. Тем удивительнее было увидеть то, что произошло 21 и 22 июня в Усть-Лабинске. Фестиваль «Быть казаком» попытался доказать: говорить о казачестве можно иначе — без пыльной архаики, но с уважением к корням.

И здесь нужно отдать должное организаторам — команде Центра «Казачья воля» и фонду Олега Дерипаска «Вольное Дело». Они пошли по самому сложному, но, пожалуй, самому честному пути. Вместо того чтобы в очередной раз тиражировать проверенные временем клише, они затеяли «пересборку» казачьей идеи, задавшись главным вопросом: как сделать наследие предков не просто объектом памяти, а частью жизни современного человека?

Их ответ, как мне показалось, строился на трех ключевых сдвигах. Во-первых, они заменили фольклор подлинностью. Во-вторых, добавили к праздным гуляниям разговоры о деле. И в-третьих, доказали, что казачья культура может быть не только традиционно-патриархальной, но и по-настоящему креативной.

  • Фестиваль «Легенды Тамани» в «Атамани» © Фото Николая Ильина, Юга.ру
    Фестиваль «Легенды Тамани» в «Атамани» © Фото Николая Ильина, Юга.ру

Спорные вопросы в истории кубанского казачества: от 1917 года до современности:

Одним из главных откровений для меня стал театральный проект «Сны о войне». Мультиформатный подход фестиваля позволил соединить патриархальный казачий традиционализм, символизирующий наше прошлое, с инновационными методами театрального искусства и киноиндустрии, которые отражают наше современное настоящее.

«Сны о войне» — это 11 спектаклей по воспоминаниям казаков о Великой Отечественной войне, в основу которых лег материал, собранный в экспедициях по станицам и хуторам. Это и есть мост в прошлое, но построенный не из папье-маше, а из приобщения к трагедии человеческих судеб.

Второй важный сдвиг, который продемонстрировал фестиваль, — это переход от логики ярмарки к логике дела. Да, на площадке были и песни, и ремесла. Но параллельно на круглых столах шел предельно прагматичный разговор. Вопрос, который давно висит в воздухе, — «Где на благословенной Кубани тот самый казачий туризм, за которым поедет не только местный житель, но и гость из столицы?» — здесь прозвучал не как риторическое сетование, а как постановка задачи.

Отдельно меня зацепила работа с наследием в станице Убеженской. Там глава поселения Сергей Гайдук вместе с единомышленниками уже пятый год реализует проект «Легенды поколений». Они не просто изучают родословные земляков, но и восстанавливают историю местного казачьего некрополя, ведь старое кладбище — это тоже исторический документ. Генеалогия, краеведение и гражданский активизм сплелись в одно живое дело.

Особенно важно, что фестиваль не превратился в «местечковый междусобойчик». В Усть-Лабинск приехали не только со всей Кубани — свой опыт, свои вопросы и свои сомнения привезли гости со Ставрополья, Дона, из Ростовской и Волгоградской областей, даже из далекой Сибири и Москвы. Стало ясно: запрос на новый, осмысленный разговор о казачестве назрел давно и не только в нашем крае.

Казачество, власть, политика:

Так что же значит «быть казаком» сегодня? Фестиваль в Усть-Лабинске дал свой, очень внятный ответ. Это не только умение владеть шашкой, но и способность говорить о своей истории современным языком, не боясь сложных тем и отказываясь от мифов.

Особенно показательной в этом смысле стала дискуссия о роли женщины-казачки. Живая и острая реакция зала показала, как назрел запрос на честный разговор о реальном, часто недооцененном вкладе казачки в жизнь семьи и общества.

  • Парад Кубанского казачьего войска в Краснодаре © Фото Юга.ру
    Парад Кубанского казачьего войска в Краснодаре © Фото Юга.ру

Атаман ККВ Долуда:

Усть-Лабинск задал высокую планку, показав, что казачья идея может быть глубокой и по-настоящему современной. Теперь главный вопрос — станет ли этот смелый формат правилом для всей Кубани? Ответ на него зависит уже не только от организаторов, но и от готовности всего общества принять свое наследие не как застывший памятник, а как живую и продолжающуюся историю.

Вольное дело История Казачество Культурное наследие общество Олег Дерипаска Традиции Усть-Лабинский район

Это авторский текст. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

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Без шароварщины и нафталина. Как прошел фестиваль «Быть казаком» в Усть-Лабинске
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