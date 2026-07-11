В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение фильма «Ее личный ад»

Сюжет фильма разворачивается в двух временных и пространственных плоскостях, которые в определенный момент пересекаются. Среди режиссерских приемов Рефна: неоновые оттенки, бесконечные коридоры, замедленная съемка и почти полное отсутствие диалогов.

Критик Кира Кац анонсировала на 17 июля показ фильма «Ее личный ад» датского режиссера Николаса Виндинга Рефна. Ленту будут демонстрировать на английском языке с русскими субтитрами в краснодарском кинотеатре «Каро 8».

Первая линия — футуристический мегаполис. Молодая актриса Эль застревает в дорогом отеле во время съемок научно-фантастического фильма. Вторая линия — послевоенная Япония. Рядовой К пытается найти свою пропавшую дочь и защитить ее от Кожаного Человека.

После показа состоится обсуждение ленты с кинокритиком Кирой Кац. Подробности можно уточнить у организаторов.