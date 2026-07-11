В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение фильма «Ее личный ад»
В кинотеатре «Каро 8» 17 июля пройдет спецпоказ фильма Николаса Виндинга Рефна (18+)
Критик Кира Кац анонсировала на 17 июля показ фильма «Ее личный ад» датского режиссера Николаса Виндинга Рефна. Ленту будут демонстрировать на английском языке с русскими субтитрами в краснодарском кинотеатре «Каро 8».
Сюжет фильма разворачивается в двух временных и пространственных плоскостях, которые в определенный момент пересекаются. Среди режиссерских приемов Рефна: неоновые оттенки, бесконечные коридоры, замедленная съемка и почти полное отсутствие диалогов.
Первая линия — футуристический мегаполис. Молодая актриса Эль застревает в дорогом отеле во время съемок научно-фантастического фильма. Вторая линия — послевоенная Япония. Рядовой К пытается найти свою пропавшую дочь и защитить ее от Кожаного Человека.
После показа состоится обсуждение ленты с кинокритиком Кирой Кац. Подробности можно уточнить у организаторов.
Как писали Юга.ру, в кинотеатре Краснодара 12 июля покажут турнир по смешанным боевым искусствам UFC 329. В главном бою встретятся Конор МакГрегор и Макс Холлоуэй.