Атака БПЛА на Таганрогский залив: погиб матрос, повреждены четыре судна

Четыре судна подверглись атаке БПЛА в Таганрогском заливе

Всего в заливе атаке подверглись четыре судна различного назначения. Среди них — танкер, перевозивший метанол. По данным властей, угрозы разлива и утечки опасного химического вещества нет — повреждения оказались незначительными и не затронули грузовые отсеки. Остальные суда также получили легкие повреждения, не угрожающие их безопасности.

11 июля губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил , что в Таганрогском заливе суда вновь подверглись атаке БПЛА. В результате удара погиб матрос технического судна.

Силы ПВО уничтожили больше 15 беспилотников. Атаке также подверглись Таганрог, Азовский и Неклиновский районы — там обломки дронов фиксировали на земле. Разрушений и жертв удалось избежать.

Беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется. Жителей и гостей региона призывают соблюдать осторожность, покидать открытые участки улиц, укрываться в помещениях и держаться подальше от окон.

Напомним, 8 и 9 июля Таганрогский залив подвергся атаке БПЛА. Дроны повредили несколько танкеров.