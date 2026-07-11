Атака БПЛА на Таганрогский залив: погиб матрос, повреждены четыре судна
Четыре судна подверглись атаке БПЛА в Таганрогском заливе
11 июля губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Таганрогском заливе суда вновь подверглись атаке БПЛА. В результате удара погиб матрос технического судна.
Всего в заливе атаке подверглись четыре судна различного назначения. Среди них — танкер, перевозивший метанол. По данным властей, угрозы разлива и утечки опасного химического вещества нет — повреждения оказались незначительными и не затронули грузовые отсеки. Остальные суда также получили легкие повреждения, не угрожающие их безопасности.
Атака БПЛА на Ростовскую область:
Силы ПВО уничтожили больше 15 беспилотников. Атаке также подверглись Таганрог, Азовский и Неклиновский районы — там обломки дронов фиксировали на земле. Разрушений и жертв удалось избежать.
Беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется. Жителей и гостей региона призывают соблюдать осторожность, покидать открытые участки улиц, укрываться в помещениях и держаться подальше от окон.
Напомним, 8 и 9 июля Таганрогский залив подвергся атаке БПЛА. Дроны повредили несколько танкеров.
Как писали Юга.ру, 9 июля в Ставропольском крае из-за атаки БПЛА загорелось промпредприятие.