Атака БПЛА на Таганрогский залив: погиб матрос, повреждены четыре судна

Ростовская область

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  • © Фото сгененировано нейросетью NanoBanana
    © Фото сгененировано нейросетью NanoBanana

Четыре судна подверглись атаке БПЛА в Таганрогском заливе

11 июля губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Таганрогском заливе суда вновь подверглись атаке БПЛА. В результате удара погиб матрос технического судна.

Всего в заливе атаке подверглись четыре судна различного назначения. Среди них — танкер, перевозивший метанол. По данным властей, угрозы разлива и утечки опасного химического вещества нет — повреждения оказались незначительными и не затронули грузовые отсеки. Остальные суда также получили легкие повреждения, не угрожающие их безопасности.

Атака БПЛА на Ростовскую область:

Силы ПВО уничтожили больше 15 беспилотников. Атаке также подверглись Таганрог, Азовский и Неклиновский районы — там обломки дронов фиксировали на земле. Разрушений и жертв удалось избежать.

Беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется. Жителей и гостей региона призывают соблюдать осторожность, покидать открытые участки улиц, укрываться в помещениях и держаться подальше от окон.

Напомним, 8 и 9 июля Таганрогский залив подвергся атаке БПЛА. Дроны повредили несколько танкеров.

Как писали Юга.ру, 9 июля в Ставропольском крае из-за атаки БПЛА загорелось промпредприятие. 

Происшествия Ростовская область СВО смерть

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