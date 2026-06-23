На пляжах Черного и Азовского морей туристы стали чаще встречать змей. Они ядовиты?

На побережьях Черного, Азовского и Каспийского морей активизировались змеи. Биолог рассказала, с чем это связано

23 июня телеграм-канал Baza сообщил , что на курортах Черноморского и Азовского побережий и Каспия отдыхающие все чаще стали замечать змей. Случаи встреч с рептилиями уже зафиксировали в Сочи, Севастополе, Дербенте и Махачкале. Биолог Виктория Личагина пояснила СМИ, что одной из главных причин миграции водяных змей стало повышение солености Азовского и Черного морей, которое наблюдается в последние десятилетия. Из-за этого меняется распределение рыбы, служащей для них кормовой базой. В итоге водяные ужи начали активно перемещаться вдоль побережья и через Керченский пролив, соединяющий Азовское море с Черным.

По словам эксперта, на ситуацию в Краснодарском крае повлияли сильные осадки и паводки: пресмыкающихся вынесло в море из дельты реки Кубани, местных лиманов и устьев небольших рек. Также биолог заявила, что на росте популяции змей сказалось и повышение температуры воздуха.

Личагина отметила, что на побережье Каспийского моря ситуация обострилась из-за весеннего наводнения в Дагестане и пересыхания болот в дельте Волги. При этом если на кубанских курортах отдыхающие чаще видят водяных ужей, то на Каспии туристы уже сталкивались с гюрзами — смертельно ядовитыми змеями из семейства гадюковых.