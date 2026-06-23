Спорт в Крыму остановили до осени: турниры, сборы и выезды спортсменов запрещены

22 июня министр спорта Крыма Ольга Торубарова сообщила, что в регионе временно прекращено проведение всех спортивных и физкультурных мероприятий. Запрет касается также тренировочных сборов и выездов спортсменов на соревнования за пределы полуострова.

Ограничения ввели для обеспечения безопасности и будут действовать до 1 сентября. Временную паузу рекомендовано использовать для методологической, организационной и документальной работы.