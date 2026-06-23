Спорт в Крыму остановили до осени: турниры, сборы и выезды спортсменов запрещены

Крым

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  • © Фото Ильи Шишкина
    © Фото Ильи Шишкина

Минспорта Крыма приостановило физкультурные мероприятия до 1 сентября в целях безопасности

22 июня министр спорта Крыма Ольга Торубарова сообщила, что в регионе временно прекращено проведение всех спортивных и физкультурных мероприятий. Запрет касается также тренировочных сборов и выездов спортсменов на соревнования за пределы полуострова.

Ограничения ввели для обеспечения безопасности и будут действовать до 1 сентября. Временную паузу рекомендовано использовать для методологической, организационной и документальной работы.

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Накануне глава республики Сергей Аксенов подписал указ о приостановке размещения детей в лагерях, гостиницах и других объектах для участия в организованных мероприятиях. Из «Артека» начали вывозить детей.

21 июня дроны атаковали Керчь. В результате удара погибли четыре человека, 28 пострадали. Еще один человек погиб при атаке на Керченскую переправу. На объектах энергосетей произошли аварии, вводились ограничения подачи электроэнергии.

Как писали Юга.ру, президент Российского союза туриндустрии рассказал об ухудшении ситуации со сферой отдыха в Крыму и призвал правительство поддержать полуостров.

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