Краснодарский фестиваль электронной музыки «Омега» перенесли на новую дату

30 мая телеграм-канал «Омега фест» сообщил, что фестиваль электронной музыки «Омега» переносится на 11 июля.

Напомним, мероприятие должно было состояться 6 июня. Подробнее о нем и артистах, которые примут участие в фестивале, Юга.ру рассказывали здесь.

Организаторы приняли решение перенести фестиваль на новую дату из-за просьб аудитории изменить локацию и провести его в другом месте. В телеграм-канале сообщили, что мероприятие пройдет на площадке «в самом центре города».