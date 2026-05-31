Краснодарский фестиваль электронной музыки «Омега» перенесли на новую дату
30 мая телеграм-канал «Омега фест» сообщил, что фестиваль электронной музыки «Омега» переносится на 11 июля.
Напомним, мероприятие должно было состояться 6 июня.
Организаторы приняли решение перенести фестиваль на новую дату из-за просьб аудитории изменить локацию и провести его в другом месте. В телеграм-канале сообщили, что мероприятие пройдет на площадке «в самом центре города».
Также организаторы обновят состав диджеев и объявят нового участника — артиста из Рима.
Стоимость билетов и другие подробности можно уточнить у организаторов.
