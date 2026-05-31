«Отменили лето». В горах Сочи выпало 39 сантиметров снега

Краснодарский край

  • © Скриншот видео из телеграм-канала «Сочи № 1»
В последние дни мая на курортах «Роза Хутор» и «Красная Поляна» выпал снег. Туристы предложили продлить горнолыжный сезон, а МЧС сообщило об опасности

31 мая пресс-служба администрации Сочи сообщила, что в течение суток в горах курорта будет идти сильный снегопад. Все экстренные и спасательные службы переведены в усиленный режим работы.

Пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю заявила, что количество выпавшего снега может достичь опасных отметок.

Курорт «Роза Хутор» в своем телеграм-канале сообщил, что на вершине «Роза Пик» (2320 м) выпало 39 см снега. Также мокрый снег идет на склоне «Южный сектор» (1550 м).

В тот же день в телеграм-канале «Сочи № 1» опубликовали видео, снятое в горах курорта. В ролике видны заснеженные склоны и туман.

«В горах Сочи отменили лето», — подписал видео автор.

  • © Скриншоты видео из телеграм-канала «Сочи № 1»
30 мая о выпавшем снеге сообщил и телеграм-канал курорта «Красная Поляна». В опубликованном видео авторы показали, что на склоне на высоте 2050 метров еще можно кататься на лыжах, а пользователи в комментариях предложили продлить горнолыжный сезон.

Однако представители курорта заявили, что туристам не стоит переживать — на других локациях «Красной Поляны» «по-прежнему лето».

  • © Скриншоты видео из телеграм-канала «Курорт Красная Поляна»
Как писали Юга.ру, из-за прохладной погоды Черное море на побережье Краснодарского края не успело прогреться к началу сезона.

Весь мир в одном парке
В Краснодаре ГК ИНСИТИ построит Парк Русского географического общества
«Я не краевед, не историк и не писатель, я (ис)следователь»
Большое интервью с Игорем Сирица — автором популярных книг об истории Екатеринодара
«Безопаснее ничего не станет»
Как серия реформ ударила по охотничьим обществам Кубани

