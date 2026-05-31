«Отменили лето». В горах Сочи выпало 39 сантиметров снега
В последние дни мая на курортах «Роза Хутор» и «Красная Поляна» выпал снег. Туристы предложили продлить горнолыжный сезон, а МЧС сообщило об опасности
31 мая пресс-служба администрации Сочи сообщила, что в течение суток в горах курорта будет идти сильный снегопад. Все экстренные и спасательные службы переведены в усиленный режим работы.
Пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю заявила, что количество выпавшего снега может достичь опасных отметок.
Курорт «Роза Хутор» в своем телеграм-канале сообщил, что на вершине «Роза Пик» (2320 м) выпало 39 см снега. Также мокрый снег идет на склоне «Южный сектор» (1550 м).
В тот же день в телеграм-канале «Сочи № 1» опубликовали видео, снятое в горах курорта. В ролике видны заснеженные склоны и туман.
«В горах Сочи отменили лето», — подписал видео автор.
30 мая о выпавшем снеге сообщил и телеграм-канал курорта «Красная Поляна». В опубликованном видео авторы показали, что на склоне на высоте 2050 метров еще можно кататься на лыжах, а пользователи в комментариях предложили продлить горнолыжный сезон.
Однако представители курорта заявили, что туристам не стоит переживать — на других локациях «Красной Поляны» «по-прежнему лето».
Как писали Юга.ру, из-за прохладной погоды Черное море на побережье Краснодарского края не успело прогреться к началу сезона.