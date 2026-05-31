«Отменили лето». В горах Сочи выпало 39 сантиметров снега

В последние дни мая на курортах «Роза Хутор» и «Красная Поляна» выпал снег. Туристы предложили продлить горнолыжный сезон, а МЧС сообщило об опасности

31 мая пресс-служба администрации Сочи сообщила, что в течение суток в горах курорта будет идти сильный снегопад. Все экстренные и спасательные службы переведены в усиленный режим работы.

Пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю заявила, что количество выпавшего снега может достичь опасных отметок.

Курорт «Роза Хутор» в своем телеграм-канале сообщил, что на вершине «Роза Пик» (2320 м) выпало 39 см снега. Также мокрый снег идет на склоне «Южный сектор» (1550 м).