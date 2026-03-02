В Краснодаре для покупки «однушки» в ипотеку необходима зарплата почти в 100 тыс. рублей — аналитики

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру
    © Фото Дарьи Паращенко, Юга.ру

Эксперты выяснили, с каким заработком можно рассчитывать на ипотеку в крупных городах РФ в 2026 году

26 февраля группа компаний «РБК Недвижимость» сообщила, что в Краснодаре на покупку однокомнатной квартиры в ипотеку могут рассчитывать люди, зарабатывающие 99,5 тыс. рублей в месяц. Для «двушки» потребуется больше — 154,2 тыс. рублей в месяц, а для «трешки» — 211,5 тыс. рублей.

По данным экспертов, в Ростове-на-Дону для одобрения ипотечного кредита на покупку «однушки» понадобится заработок в 104,3 тыс. рублей в месяц, двухкомнатного жилья — в 160,6 тыс. рублей, а трехкомнатного — в 220,2 тыс. рублей.

380 тыс. рублей за четыре «квадрата»:

Самые жесткие требования для ипотеки оказались в Москве. Чтобы оформить займ на однокомнатную квартиру в столице, нужно зарабатывать не менее 340 тыс. рублей в месяц. Для «двушки» понадобится зарплата в 524 тыс., а для «трешки» — более 715 тыс.

В исследовании отмечается, что доходы большинства россиян далеки от требуемых, поэтому взять ипотеку можно только с большим первоначальным взносом.

Напомним, что за апрель-июнь 2025 года Краснодарский край, Ростовская область и республики Северного Кавказа оказались в конце рейтинга РФ по зарплатам. А для поиска новой работы жителям Кубани требуется в среднем четыре месяца.

Как считали: эксперты сделали подсчеты для рыночной ипотеки с первоначальным взносом 20% на 20 лет под 20,5% годовых. Стоимость однокомнатных квартир площадью 35 кв. метров, двухкомнатных 55 кв. метров и трехкомнатных 75 кв. метров рассчитали на основе цены квадратного метра вторичного жилья, актуальной на начало 2026 года. Требования к зарплате определили с помощью ипотечного калькулятора «Дом.РФ».

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае только 6,6% жителей могут накопить на первый взнос по ипотеке за два года.

Жилье Краснодар Недвижимость общество Работа Ростов-на-Дону Трудоустройство Экономика

Новости

В Краснодаре проходит выставка работ женщин-фотографов со всей России
В Краснодаре для покупки «однушки» в ипотеку необходима зарплата почти в 100 тыс. рублей — аналитики
В Краснодаре в преддверии 8 Марта покажут вторую часть «Сумерек»
В Крыму детей агитируют поступать на военных психологов и помогать солдатам с ПТСР
«Мазута еще достаточно». Эколог заявил, что Анапа не готова принимать туристов
Астрономы рассказали, будут ли магнитные бури в марте 2026 года

Лента новостей

Топливный терминал горит в Новороссийске после атаки БПЛА
Сегодня, 12:49
Топливный терминал горит в Новороссийске после атаки БПЛА
Мэр показал кадры разрушенных домов
Бердвотчинг в Краснодаре
27 февраля, 13:29
Бердвотчинг в Краснодаре
Как выглядит «космическая сверхкряква», почему кубанские «пингвины» летают и чем «Солнечный остров» лучше парка Галицкого
Поляны крокусов, кусты барбариса и настоящий шалфей
27 февраля, 16:03
Поляны крокусов, кусты барбариса и настоящий шалфей
Парк «Краснодар» готовится к весне

Реклама на сайте