В Краснодаре для покупки «однушки» в ипотеку необходима зарплата почти в 100 тыс. рублей — аналитики
Эксперты выяснили, с каким заработком можно рассчитывать на ипотеку в крупных городах РФ в 2026 году
26 февраля группа компаний «РБК Недвижимость» сообщила, что в Краснодаре на покупку однокомнатной квартиры в ипотеку могут рассчитывать люди, зарабатывающие 99,5 тыс. рублей в месяц. Для «двушки» потребуется больше — 154,2 тыс. рублей в месяц, а для «трешки» — 211,5 тыс. рублей.
По данным экспертов, в Ростове-на-Дону для одобрения ипотечного кредита на покупку «однушки» понадобится заработок в 104,3 тыс. рублей в месяц, двухкомнатного жилья — в 160,6 тыс. рублей, а трехкомнатного — в 220,2 тыс. рублей.
380 тыс. рублей за четыре «квадрата»:
Самые жесткие требования для ипотеки оказались в Москве. Чтобы оформить займ на однокомнатную квартиру в столице, нужно зарабатывать не менее 340 тыс. рублей в месяц. Для «двушки» понадобится зарплата в 524 тыс., а для «трешки» — более 715 тыс.
В исследовании отмечается, что доходы большинства россиян далеки от требуемых, поэтому взять ипотеку можно только с большим первоначальным взносом.
Напомним, что за апрель-июнь 2025 года Краснодарский край, Ростовская область и республики Северного Кавказа оказались в конце рейтинга РФ по зарплатам. А для поиска новой работы жителям Кубани требуется в среднем четыре месяца.
Как считали: эксперты сделали подсчеты для рыночной ипотеки с первоначальным взносом 20% на 20 лет под 20,5% годовых. Стоимость однокомнатных квартир площадью 35 кв. метров, двухкомнатных 55 кв. метров и трехкомнатных 75 кв. метров рассчитали на основе цены квадратного метра вторичного жилья, актуальной на начало 2026 года. Требования к зарплате определили с помощью ипотечного калькулятора «Дом.РФ».
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае только 6,6% жителей могут накопить на первый взнос по ипотеке за два года.