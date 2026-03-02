В Краснодаре для покупки «однушки» в ипотеку необходима зарплата почти в 100 тыс. рублей — аналитики

Эксперты выяснили, с каким заработком можно рассчитывать на ипотеку в крупных городах РФ в 2026 году

26 февраля группа компаний «РБК Недвижимость» сообщила , что в Краснодаре на покупку однокомнатной квартиры в ипотеку могут рассчитывать люди, зарабатывающие 99,5 тыс. рублей в месяц. Для «двушки» потребуется больше — 154,2 тыс. рублей в месяц, а для «трешки» — 211,5 тыс. рублей. По данным экспертов, в Ростове-на-Дону для одобрения ипотечного кредита на покупку «однушки» понадобится заработок в 104,3 тыс. рублей в месяц, двухкомнатного жилья — в 160,6 тыс. рублей, а трехкомнатного — в 220,2 тыс. рублей.

Самые жесткие требования для ипотеки оказались в Москве. Чтобы оформить займ на однокомнатную квартиру в столице, нужно зарабатывать не менее 340 тыс. рублей в месяц. Для «двушки» понадобится зарплата в 524 тыс., а для «трешки» — более 715 тыс.

В исследовании отмечается, что доходы большинства россиян далеки от требуемых, поэтому взять ипотеку можно только с большим первоначальным взносом.

Напомним, что за апрель-июнь 2025 года Краснодарский край, Ростовская область и республики Северного Кавказа оказались в конце рейтинга РФ по зарплатам. А для поиска новой работы жителям Кубани требуется в среднем четыре месяца.