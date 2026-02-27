Поляны крокусов, кусты барбариса и настоящий шалфей. Парк «Краснодар» готовится к весне

В парке «Краснодар» зацвели крокусы, на смотровой площадке высадили барбарис, а электрический шалфей заменили настоящим

26 февраля в телеграм-канале парка «Краснодар» сообщили, что смотровую площадку над энергоцентром подготовили к весне. 

Там убрали зимние декорации, а растения уже готовы к новому теплому сезону. В сообществе отметили, что первые цветы появятся только в преддверии лета, но уже сейчас можно наблюдать яркие кустарники — бересклет и барбарис. 

Также к новому сезону готова другая часть парка — Террасированный сад. В телеграм-канале сообщили, что электрический шалфей — диодные цветы с подсветкой, которые «высаживают» в зимний период — убрали. В скором времени на месте искусственных растений высадят настоящие. 

«Летом мы снова сможем любоваться фиолетовыми реками цветов — уже живыми. А пока территорию по-хозяйски осматривают пернатые — проверяют, все ли готово к новому сезону», — написали в сообществе. 

Также 26 февраля в телеграм-канале «Хороший Краснодар» сообщили, что в парке расцвели крокусы — растения из семейства Ирисовых, которые цветут на стыке сезонов — ранней весной и осенью. Также крокусы цветут и в Японском саду.

Как писали Юга.ру, в январе в парке «Краснодар» установили новую скульптуру.

