Поляны крокусов, кусты барбариса и настоящий шалфей. Парк «Краснодар» готовится к весне

Там убрали зимние декорации, а растения уже готовы к новому теплому сезону. В сообществе отметили, что первые цветы появятся только в преддверии лета, но уже сейчас можно наблюдать яркие кустарники — бересклет и барбарис.

26 февраля в телеграм-канале парка «Краснодар» сообщили , что смотровую площадку над энергоцентром подготовили к весне.

Также к новому сезону готова другая часть парка — Террасированный сад. В телеграм-канале сообщили, что электрический шалфей — диодные цветы с подсветкой, которые «высаживают» в зимний период — убрали. В скором времени на месте искусственных растений высадят настоящие.

«Летом мы снова сможем любоваться фиолетовыми реками цветов — уже живыми. А пока территорию по-хозяйски осматривают пернатые — проверяют, все ли готово к новому сезону», — написали в сообществе.