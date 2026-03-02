Астрономы рассказали, будут ли магнитные бури в марте 2026 года
Узнали, ждать ли метеозависимым магнитных бурь в первый месяц весны
1 марта пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ опубликовала календарь магнитных бурь на март 2026 года.
Магнитная буря — это возмущение магнитного поля Земли. Она возникает, когда на Солнце случаются вспышки и выбросы плазмы. Поток заряженных частиц летит к Земле, сталкивается с ее магнитным полем, в результате чего оно начинает колебаться.
По данным астрономов, в первый месяц весны бурь не ожидается. Однако будет несколько периодов геомагнитных возмущений, когда магнитосфера примет возбужденное состояние.
Первый период неблагоприятной обстановки магнитного поля начнется 12 марта и продлится 8 дней — до 20 марта. Далее Солнце на два дня примет спокойное состояние, а 23 и 24 марта геомагнитный индекс вновь поднимется до возбужденного. После двухдневного возмущения, магнитное поле утихнет до конца месяца.
Отметим, что данный прогноз не может быть точным на 100%, потому что предугадать поведение Солнца невозможно — оно может измениться в любой момент. Необходимо следить за информацией и прогнозам магнитных бурь, размещенными на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
