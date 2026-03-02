Астрономы рассказали, будут ли магнитные бури в марте 2026 года

Узнали, ждать ли метеозависимым магнитных бурь в первый месяц весны

1 марта пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ опубликовала календарь магнитных бурь на март 2026 года.

Магнитная буря — это возмущение магнитного поля Земли. Она возникает, когда на Солнце случаются вспышки и выбросы плазмы. Поток заряженных частиц летит к Земле, сталкивается с ее магнитным полем, в результате чего оно начинает колебаться.

По данным астрономов, в первый месяц весны бурь не ожидается. Однако будет несколько периодов геомагнитных возмущений, когда магнитосфера примет возбужденное состояние.