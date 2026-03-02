Астрономы рассказали, будут ли магнитные бури в марте 2026 года

Вся Россия

Распечатать

  • © Изображение сгенерировано нейросетью Gigachat
    © Изображение сгенерировано нейросетью Gigachat

Узнали, ждать ли метеозависимым магнитных бурь в первый месяц весны

1 марта пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ опубликовала календарь магнитных бурь на март 2026 года. 

Магнитная буря — это возмущение магнитного поля Земли. Она возникает, когда на Солнце случаются вспышки и выбросы плазмы. Поток заряженных частиц летит к Земле, сталкивается с ее магнитным полем, в результате чего оно начинает колебаться.

По данным астрономов, в первый месяц весны бурь не ожидается. Однако будет несколько периодов геомагнитных возмущений, когда магнитосфера примет возбужденное состояние. 

Читайте также:

Первый период неблагоприятной обстановки магнитного поля начнется 12 марта и продлится 8 дней — до 20 марта. Далее Солнце на два дня примет спокойное состояние, а 23 и 24 марта геомагнитный индекс вновь поднимется до возбужденного. После двухдневного возмущения, магнитное поле утихнет до конца месяца. 

Отметим, что данный прогноз не может быть точным на 100%, потому что предугадать поведение Солнца невозможно — оно может измениться в любой момент. Необходимо следить за информацией и прогнозам магнитных бурь, размещенными на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. 

Как писали Юга.ру, 2025 год стал рекордным по количеству магнитных бурь за последние 10 лет.

Здоровье Космос Наука Погода

Новости

В Крыму детей агитируют поступать на военных психологов и помогать солдатам с ПТСР
«Мазута еще достаточно». Эколог заявил, что Анапа не готова принимать туристов
Астрономы рассказали, будут ли магнитные бури в марте 2026 года
В Сочи третий раз за месяц перенесли матчи по футболу и хоккею из-за атак БПЛА
Топливный терминал горит в Новороссийске после атаки БПЛА. Мэр показал кадры разрушенных домов
Россиян ждут трехдневные выходные — с 7 по 9 марта

Лента новостей

Топливный терминал горит в Новороссийске после атаки БПЛА
Сегодня, 12:49
Топливный терминал горит в Новороссийске после атаки БПЛА
Мэр показал кадры разрушенных домов
Бердвотчинг в Краснодаре
27 февраля, 13:29
Бердвотчинг в Краснодаре
Как выглядит «космическая сверхкряква», почему кубанские «пингвины» летают и чем «Солнечный остров» лучше парка Галицкого
Поляны крокусов, кусты барбариса и настоящий шалфей
27 февраля, 16:03
Поляны крокусов, кусты барбариса и настоящий шалфей
Парк «Краснодар» готовится к весне

Реклама на сайте