Топливный терминал горит в Новороссийске после атаки БПЛА. Мэр показал кадры разрушенных домов

В Новороссийске после атаки беспилотников произошел пожар на топливном терминале, повреждены 17 жилых домов и три детских сада

2 марта оперштаб Кубани сообщил, что после атаки БПЛА в Новороссийске произошел пожар на топливном терминале. «Возгорание на наливном причале терминала локализовали на площади 120 кв. метров. К ликвидации ЧС привлекли 25 человек и 9 единиц техники, в том числе сотрудников ГУ МЧС России по Краснодарскому краю», — говорится в сообщении. Позже мэр Новороссийска Андрей Кравченко уточнил, что пожар тушат 38 человек и 10 единиц техники.

Читайте также: БПЛА 13 января атаковали нефтяные танкеры вблизи Новороссийска

Мэр также опубликовал фотографии поврежденных многоквартирных и частных домов. Судя по кадрам, в современной многоэтажке выбиты окна на балконах, в некоторых домах обгоревшие стены, разрушены хозпостройки. Кравченко добавил, что представители администрации начали обход пострадавших домов, чтобы выявить уровень разрушений и подготовить документы для оказания помощи.

© Скриншот фото из телеграм-канала главы Новороссийска Андрея Кравченко t.me/kravchenko_glava_nvrsk

По уточненным данным оперштаба и минздрава, после атаки БПЛА в Новороссийске повреждения получили восемь многоквартирных домов, девять частных домовладений и три детских сада. Пострадали семь человек. Двум из них помощь оказали на месте, еще пять человек с травмами доставили в больницу.



По данным Минобороны, средства ПВО сбили над Краснодарским краем 66 беспилотников, а над акваторией Черного и Азовского морей — 75.