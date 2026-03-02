Топливный терминал горит в Новороссийске после атаки БПЛА. Мэр показал кадры разрушенных домов

  • © Скриншот фото из телеграм-канала главы Новороссийска Андрея Кравченко t.me/kravchenko_glava_nvrsk
    © Скриншот фото из телеграм-канала главы Новороссийска Андрея Кравченко t.me/kravchenko_glava_nvrsk

В Новороссийске после атаки беспилотников произошел пожар на топливном терминале, повреждены 17 жилых домов и три детских сада

2 марта оперштаб Кубани сообщил, что после атаки БПЛА в Новороссийске произошел пожар на топливном терминале.

«Возгорание на наливном причале терминала локализовали на площади 120 кв. метров. К ликвидации ЧС привлекли 25 человек и 9 единиц техники, в том числе сотрудников ГУ МЧС России по Краснодарскому краю», — говорится в сообщении.

Позже мэр Новороссийска Андрей Кравченко уточнил, что пожар тушат 38 человек и 10 единиц техники.

Читайте также:

Мэр также опубликовал фотографии поврежденных многоквартирных и частных домов. Судя по кадрам, в современной многоэтажке выбиты окна на балконах, в некоторых домах обгоревшие стены, разрушены хозпостройки.

Кравченко добавил, что представители администрации начали обход пострадавших домов, чтобы выявить уровень разрушений и подготовить документы для оказания помощи.

  • © Скриншот фото из телеграм-канала главы Новороссийска Андрея Кравченко t.me/kravchenko_glava_nvrsk
    © Скриншот фото из телеграм-канала главы Новороссийска Андрея Кравченко t.me/kravchenko_glava_nvrsk

По уточненным данным оперштаба и минздрава, после атаки БПЛА в Новороссийске повреждения получили восемь многоквартирных домов, девять частных домовладений и три детских сада. Пострадали семь человек. Двум из них помощь оказали на месте, еще пять человек с травмами доставили в больницу. 

По данным Минобороны, средства ПВО сбили над Краснодарским краем 66 беспилотников, а над акваторией Черного и Азовского морей — 75.

Как писали Юга.ру, из-за угрозы атаки БПЛА аэропорты Сочи и Краснодара не работали больше 18 часов. 2 марта задержаны более 170 рейсов.

