В Краснодаре в преддверии 8 Марта покажут вторую часть «Сумерек»
В краснодарских кинотеатрах под другим названием покажут вторую часть фильма «Сумерки» (16+)
Сеть кинотеатров «Монитор» сообщила, что с 5 марта в кино будут показывать вторую часть фильма «Сумерки» под другим названием — «Быстрые свидания».
«Они разные. Это страшно? Это романтично, это прекрасно и мучительно. Это семейная сага. Он и она. Новолуние отношений», — написали в анонсе.
Картина «Сумерки. Сага. Новолуние» вышла в 2009 году. Лента рассказывает о девушке Белле Свон, которая уже состоит в отношениях с вампиром Эдвардом Калленом.
По сюжету из-за трагедии на дне рождения Беллы Эдвард вынужден расстаться с ней и исчезнуть. В это время девушка сближается со своим другом индейцем Джейкобом — оборотнем и врагом вампиров. Тогда же за Беллой начинает охотиться вампирша Виктория, желающая отомстить Эдварду за смерть возлюбленного.
На момент написания новости сеансы доступны только в кинотеатре «Монитор» в ТРЦ «СБС Мегамолл». Цены в будни начинаются от 510 рублей, в выходные дни — от 550 рублей.
Как писали Юга.ру, в феврале Netflix выпустил трейлер продолжения «Острых козырьков». Киллиан Мерфи вернулся к роли Томаса Шелби.