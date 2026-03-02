В Краснодаре в преддверии 8 Марта покажут вторую часть «Сумерек»

Сеть кинотеатров «Монитор» сообщила, что с 5 марта в кино будут показывать вторую часть фильма «Сумерки» под другим названием — «Быстрые свидания».

«Они разные. Это страшно? Это романтично, это прекрасно и мучительно. Это семейная сага. Он и она. Новолуние отношений», — написали в анонсе.

Картина «Сумерки. Сага. Новолуние» вышла в 2009 году. Лента рассказывает о девушке Белле Свон, которая уже состоит в отношениях с вампиром Эдвардом Калленом.