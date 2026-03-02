В Крыму детей агитируют поступать на военных психологов и помогать солдатам с ПТСР
В школе в Крыму старшеклассникам предложили поступать на военных психологов, чтобы работать с солдатами
27 февраля в телеграм-канале «Осторожно, новости» сообщили, что в школе в селе Первомайское в Крыму школьников агитируют поступать на военного психолога, чтобы помогать солдатам с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).
ПТСР — психическое расстройство, которое развивается после тяжелого травмирующего события. Как правило, это ситуация, в которой человек ощутил настолько сильную угрозу жизни или здоровью, что это повлияло на его психическое состояние.
На агитационном мероприятии ученикам 10-11-х классов рассказали о возможности поступить в Военный университет имени князя Александра Невского МО РФ и выбрать специальность «психология служебной деятельности».
По данным телеграм-канала, в посте, опубликованном в соцсетях школы, рассказали, что школьники узнали «о важности этой специальности, а также о том, какие навыки и знания необходимы для успешного обучения и работы в этой области». Ученикам объяснили, что военные психологи «способствуют эмоциональному благополучию» солдат.
«Такие встречи помогают школьникам не только сделать осознанный выбор, но и способствуют формированию кадрового резерва Вооруженных сил из целеустремленной и мотивированной молодежи, готовой к ответственной службе», — написали представители школы.
В данный момент пост с информацией о мероприятии удален из соцсетей Первомайской школы.
