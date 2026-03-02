В Крыму детей агитируют поступать на военных психологов и помогать солдатам с ПТСР

В школе в Крыму старшеклассникам предложили поступать на военных психологов, чтобы работать с солдатами

27 февраля в телеграм-канале «Осторожно, новости» сообщили, что в школе в селе Первомайское в Крыму школьников агитируют поступать на военного психолога, чтобы помогать солдатам с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).

ПТСР — психическое расстройство, которое развивается после тяжелого травмирующего события. Как правило, это ситуация, в которой человек ощутил настолько сильную угрозу жизни или здоровью, что это повлияло на его психическое состояние.

На агитационном мероприятии ученикам 10-11-х классов рассказали о возможности поступить в Военный университет имени князя Александра Невского МО РФ и выбрать специальность «психология служебной деятельности».