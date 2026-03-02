В Краснодаре проходит выставка работ женщин-фотографов со всей России
В краснодарском выставочном зале проходит итоговая выставка конкурса «Женщины-фотографы России»
Краснодарский выставочный зал сообщил, что до 15 марта будет работать итоговая выставка конкурса «Женщины-фотографы России», проведенного Союзом фотохудожников России. В экспозицию вошло более 150 работ.
«На протяжении почти двух столетий фотография была преимущественно «мужской». Сложные технические процессы, требовавшие знаний химии и физики, а также социальные барьеры ограничивали доступ женщин к этому виду искусства. Однако с развитием техники ситуация изменилась. Сегодня женщины составляют более половины участников выставок Союза фотохудожников России, принося в искусство особую эмоциональность, чуткость к деталям и интерес к исследованию человеческой души», — написали организаторы.
Гости увидят психологические портреты, балетную фотографию, натюрморты, монохромные сюрреалистичные фотографии, работы с мягкой пикторальной техникой и использованием необычных техник фотопечати.
Ученицы Родченко, княгини, крестьянки, военкоры:
Также представят кадры, передающие ритмы современной жизни, городскую эстетику, тему семьи и детства и другие.
«Объединяя опыт признанных мастеров и смелость молодых авторов, экспозиция наглядно показывает, как современная российская фотография обретает новые смыслы через призму женского взгляда — глубокого, чуткого и бесконечно многогранного», — подытожили организаторы.
Выставка будет работать до 15 марта в Краснодарском выставочном зале на улице Рашпилевской, 32. Стоимость билета — от 150 до 200 рублей.
