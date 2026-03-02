В Краснодаре проходит выставка работ женщин-фотографов со всей России

Краснодарский выставочный зал сообщил, что до 15 марта будет работать итоговая выставка конкурса «Женщины-фотографы России», проведенного Союзом фотохудожников России. В экспозицию вошло более 150 работ.

«На протяжении почти двух столетий фотография была преимущественно «мужской». Сложные технические процессы, требовавшие знаний химии и физики, а также социальные барьеры ограничивали доступ женщин к этому виду искусства. Однако с развитием техники ситуация изменилась. Сегодня женщины составляют более половины участников выставок Союза фотохудожников России, принося в искусство особую эмоциональность, чуткость к деталям и интерес к исследованию человеческой души», — написали организаторы.

Гости увидят психологические портреты, балетную фотографию, натюрморты, монохромные сюрреалистичные фотографии, работы с мягкой пикторальной техникой и использованием необычных техник фотопечати.