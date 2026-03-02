В Краснодаре проходит выставка работ женщин-фотографов со всей России

Краснодарский край

Распечатать

  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала Краснодарского выставочного зала
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала Краснодарского выставочного зала

В краснодарском выставочном зале проходит итоговая выставка конкурса «Женщины-фотографы России»

Краснодарский выставочный зал сообщил, что до 15 марта будет работать итоговая выставка конкурса «Женщины-фотографы России», проведенного Союзом фотохудожников России. В экспозицию вошло более 150 работ.

«На протяжении почти двух столетий фотография была преимущественно «мужской». Сложные технические процессы, требовавшие знаний химии и физики, а также социальные барьеры ограничивали доступ женщин к этому виду искусства. Однако с развитием техники ситуация изменилась. Сегодня женщины составляют более половины участников выставок Союза фотохудожников России, принося в искусство особую эмоциональность, чуткость к деталям и интерес к исследованию человеческой души», — написали организаторы. 

Гости увидят психологические портреты, балетную фотографию, натюрморты, монохромные сюрреалистичные фотографии, работы с мягкой пикторальной техникой и использованием необычных техник фотопечати.

Ученицы Родченко, княгини, крестьянки, военкоры:

Также представят кадры, передающие ритмы современной жизни, городскую эстетику, тему семьи и детства и другие. 

«Объединяя опыт признанных мастеров и смелость молодых авторов, экспозиция наглядно показывает, как современная российская фотография обретает новые смыслы через призму женского взгляда — глубокого, чуткого и бесконечно многогранного», — подытожили организаторы. 

Выставка будет работать до 15 марта в Краснодарском выставочном зале на улице Рашпилевской, 32. Стоимость билета — от 150 до 200 рублей. 

Как писали Юга.ру, 5 марта в Краснодаре состоится лекция «Фотокружки, перестройка и постсоветский бум» из цикла «Женщины-фотографы России. Незамеченная история». 

Афиша Выставки Город Искусство Краснодар отдых Развлечения События Фотография

Новости

В Краснодаре проходит выставка работ женщин-фотографов со всей России
В Краснодаре для покупки «однушки» в ипотеку необходима зарплата почти в 100 тыс. рублей — аналитики
В Краснодаре в преддверии 8 Марта покажут вторую часть «Сумерек»
В Крыму детей агитируют поступать на военных психологов и помогать солдатам с ПТСР
«Мазута еще достаточно». Эколог заявил, что Анапа не готова принимать туристов
Астрономы рассказали, будут ли магнитные бури в марте 2026 года

Лента новостей

Топливный терминал горит в Новороссийске после атаки БПЛА
Сегодня, 12:49
Топливный терминал горит в Новороссийске после атаки БПЛА
Мэр показал кадры разрушенных домов
Бердвотчинг в Краснодаре
27 февраля, 13:29
Бердвотчинг в Краснодаре
Как выглядит «космическая сверхкряква», почему кубанские «пингвины» летают и чем «Солнечный остров» лучше парка Галицкого
Поляны крокусов, кусты барбариса и настоящий шалфей
27 февраля, 16:03
Поляны крокусов, кусты барбариса и настоящий шалфей
Парк «Краснодар» готовится к весне

Реклама на сайте