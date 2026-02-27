Власти Чечни потратят 2,3 млн рублей на закупку сим-карт с доступом к заблокированным в России мессенджерам и соцсетям
Власти Чечни опубликовали госзаявку на покупку сим-карт с безлимитным доступом к Instagram*, WhatsApp* и Facebook*
20 февраля на сайте Госзакупок комитет правительства Чечни опубликовал заявку на покупку специальных сим-карт, которые будут иметь доступ без VPN к заблокированным в России мессенджерам и соцсетям, а также другим зарубежным сервисам.
Исполнитель госзаявки должен будет сохранить 144 абонентских номера заказчика, а также предоставить 50 дополнительных сим-карт. Власти республики потратят на это 2,3 млн рублей.
В пакетах услуг будут доступны безлимитные звонки по России на номера абонентов сети, 5000 минут на звонки на номера абонентов других сетей, 50 Гб интернет-трафика и 1000 СМС в месяц.
Помимо этого пользователям сим-карт будет предоставлен безлимитный доступ к электронным почтам (Mail.ru, «Яндекс Почта», Gmail), мессенджерам, среди которых WhatsApp* и Facebook*, и социальным сетям, включая Instagram* и Twitter* (нынешнее название — X).
Также в списке есть мессенджер «ТамТам», поддержку которого компания VK прекратит с 27 февраля. Отметим, что в списке нет госмессенджера Max, а также Telegram.
В документе указано, что связь должна быть защищенной, а сеть обладать возможностью установки сертифицированного криптографического оборудования, подходящего для «специальных сотовых телефонов». Также должен быть доступ к специальной федеральной подсистеме конфиденциальной сотовой связи (СФПКСС), разработанной для органов власти.
Помимо этого при необходимости исполнитель должен будет обеспечить отдельную спутниковую связь со специальными зашифрованными точками доступа и возможность использования IP-адреса из пула адресов Росгвардии.
* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.