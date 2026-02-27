Власти Чечни потратят 2,3 млн рублей на закупку сим-карт с доступом к заблокированным в России мессенджерам и соцсетям

Власти Чечни опубликовали госзаявку на покупку сим-карт с безлимитным доступом к Instagram*, WhatsApp* и Facebook*

20 февраля на сайте Госзакупок комитет правительства Чечни опубликовал заявку на покупку специальных сим-карт, которые будут иметь доступ без VPN к заблокированным в России мессенджерам и соцсетям, а также другим зарубежным сервисам.

Исполнитель госзаявки должен будет сохранить 144 абонентских номера заказчика, а также предоставить 50 дополнительных сим-карт. Власти республики потратят на это 2,3 млн рублей.

В пакетах услуг будут доступны безлимитные звонки по России на номера абонентов сети, 5000 минут на звонки на номера абонентов других сетей, 50 Гб интернет-трафика и 1000 СМС в месяц.