Власти Чечни потратят 2,3 млн рублей на закупку сим-карт с доступом к заблокированным в России мессенджерам и соцсетям

Чечня

Власти Чечни опубликовали госзаявку на покупку сим-карт с безлимитным доступом к Instagram*, WhatsApp* и Facebook*

20 февраля на сайте Госзакупок комитет правительства Чечни опубликовал заявку на покупку специальных сим-карт, которые будут иметь доступ без VPN к заблокированным в России мессенджерам и соцсетям, а также другим зарубежным сервисам. 

Исполнитель госзаявки должен будет сохранить 144 абонентских номера заказчика, а также предоставить 50 дополнительных сим-карт. Власти республики потратят на это 2,3 млн рублей. 

В пакетах услуг будут доступны безлимитные звонки по России на номера абонентов сети, 5000 минут на звонки на номера абонентов других сетей, 50 Гб интернет-трафика и 1000 СМС в месяц. 

Читайте также:

Помимо этого пользователям сим-карт будет предоставлен безлимитный доступ к электронным почтам (Mail.ru, «Яндекс Почта», Gmail), мессенджерам, среди которых WhatsApp* и Facebook*, и социальным сетям, включая Instagram* и Twitter* (нынешнее название — X). 

Также в списке есть мессенджер «ТамТам», поддержку которого компания VK прекратит с 27 февраля. Отметим, что в списке нет госмессенджера Max, а также Telegram. 

В документе указано, что связь должна быть защищенной, а сеть обладать возможностью установки сертифицированного криптографического оборудования, подходящего для «специальных сотовых телефонов». Также должен быть доступ к специальной федеральной подсистеме конфиденциальной сотовой связи (СФПКСС), разработанной для органов власти.

Помимо этого при необходимости исполнитель должен будет обеспечить отдельную спутниковую связь со специальными зашифрованными точками доступа и возможность использования IP-адреса из пула адресов Росгвардии.

Как писали Юга.ру, в 2026 году в России могут полностью заблокировать WhatsApp*.

* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.

