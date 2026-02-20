«Закон на Кубани такой…» В Краснодарском крае хотят запретить детям до 12 лет сидеть в интернете после 22:00
В Общественной палате региона предложили ограничить детям доступ в сеть по ночам
19 февраля пресс-служба Общественной палаты Краснодарского края сообщила, что в регионе могут ограничить доступ в сеть для детей младше 12 лет после 22:00. Идею, судя по всему, позаимствовали из уже существующего закона, который запрещает несовершеннолетним находиться на улице без взрослых в ночное время.
Глава Общественной палаты Кубани Любовь Попова объяснила, что подростки в сети часто сталкиваются с фейками, мошенниками и распространением наркотиков. Поэтому, по ее словам, интернет нужно сделать «максимально безопасным».
Правда, почему опасность подстерегает детей именно после 22:00, никто не объяснил. Попова добавила, что такой закон — это ответ на запрос общества.
Ее поддержал эксперт Лиги безопасного интернета Лев Крутов. Он напомнил, что родители часто ошибаются, думая, что если ребенок дома и сидит в телефоне, то он в полной безопасности.
«Педофилы, мошенники, вербовщики никуда не деваются», — заявил Крутов.
В Общественной палате новую идею связали и с другими проблемами. Упомянули и трагедию в техникуме в Анапе, где произошла стрельба, и подростковые суициды. А еще добавили, что современные дети разучились дружить в реальной жизни.
