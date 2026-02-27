В Краснодаре состоится футбольный матч сборных России и Никарагуа

Товарищеский матч сборной России и команды Никарагуа пройдет в конце марта на стадионе «Ozon Арена»

Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что 27 марта сборная России по футболу проведет товарищеский матч с Никарагуа. Игра пройдет в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена».



«Сборную Никарагуа тренирует Марко Антонио Фигероа — участник олимпийских игр 1984 года в США и легенда чемпионата Мексики. Выступая за «Атлетико Морелия», Фигероа забил 130 мячей и получил прозвище «Фантом», — говорится на сайте РФС.

Игра начнется в 19:30 по московскому времени. Дату начала продажи билетов объявят позже.