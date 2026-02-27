В Краснодаре состоится футбольный матч сборных России и Никарагуа
Товарищеский матч сборной России и команды Никарагуа пройдет в конце марта на стадионе «Ozon Арена»
Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что 27 марта сборная России по футболу проведет товарищеский матч с Никарагуа. Игра пройдет в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена».
«Сборную Никарагуа тренирует Марко Антонио Фигероа — участник олимпийских игр 1984 года в США и легенда чемпионата Мексики. Выступая за «Атлетико Морелия», Фигероа забил 130 мячей и получил прозвище «Фантом», — говорится на сайте РФС.
Игра начнется в 19:30 по московскому времени. Дату начала продажи билетов объявят позже.
Ранее российская сборная трижды проводила товарищеские матчи на стадионе Галицкого. В октябре 2016 года россияне проиграли сборной Коста-Рики со счетом 3:4 — матч стал первым на стадионе ФК «Краснодар». Еще одна игра прошла в марте 2017 года против команды Кот-д’Ивуара — сборная РФ уступила со счетом 0:2. В ноябре 2024 года прошла встреча с командой Брунея, которая закончилась со счетом 11:0 в пользу российской сборной.
Напомним, что с февраля 2022 года сборная России по футболу отстранена от всех соревнований Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команда может проводить только товарищеские матчи.
