В детских садах России «Разговоры о важном» переименовали в «Добрые игры»
Минпросвещения введет в детских садах проект «Добрые игры» для изучения истории России
26 февраля агентство «РИА Новости» со ссылкой на главу Минпросвещения РФ Сергея Кравцова сообщило, что в детских садах России введут проект «Добрые игры» — дошкольники будут изучать историю страны в игровой форме.
Кравцов отметил, что проект станет «важной составляющей воспитательной работы в дошкольных учреждениях страны». Однако он не упомянул, что «Добрые игры» — это новое название «Разговоров о важном».
О переименовании проекта в детских садах сообщил руководитель Института изучения детства, семьи и воспитания Александр Цветков. Он заявил, что смена названия произошла в 56 учреждениях из 25 регионов.
Напомним, в России с 1 сентября 2025 года тестируют курс «Разговоры о важном» в детских садах. Дошкольникам в возрасте от трех до семи лет рассказывают о семье и дружбе, нравственности, истории, уважении к культуре России и любви к Родине.
По словам Цветкова, материалы «Добрых игр» включают игры, беседы, творческие задания, чтение книг, а также упражнения для самостоятельной работы. Содержание программы разделено на шесть тем: «Мой любимый детский сад», «Сезонная безопасность: осень», «Сельское хозяйство», «Бабушки и дедушки», «Народы России», «Уголок России — край родной».
В детском саду Ростова-на-Дону воспитанников вывели на мороз, чтобы записать обращение в поддержку спецназа «Ахмат»:
Также в проекте есть рекомендации для родителей: во что играть с ребенком, какие мультфильмы смотреть, какие читать книги, какие вопросы обсуждать. Так, например, детям до трех лет советуют смотреть «Лунтика», а детям до семи лет еще и «Простоквашино», «Фиксики» и «Три кота».
При этом не все отнеслись положительно к списку произведений. Президент Российской академии образования и бывший министр образования Ольга Васильева заявила, что некоторые темы включают книги современных авторов, которых может не быть в детских садах, а классические произведения и сказки отсутствуют.
«Не надо изобретать велосипед. У нас есть огромная школа, лучшее дошкольное образование. Все, что было сделано в советской педагогике, — все находится в библиотеке Ушинского (информационный центр РАО)», — заявила Васильева.
Как писали Юга.ру, редактор Денис Куренов ознакомился с учебником «Разговоры о важном для дошкольников», которое выпустило издательство «АСТ», и рассказал, как детям объясняют патриотизм, гендерные роли и смысл военных парадов.