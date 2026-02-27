В детских садах России «Разговоры о важном» переименовали в «Добрые игры»

26 февраля агентство «РИА Новости» со ссылкой на главу Минпросвещения РФ Сергея Кравцова сообщило, что в детских садах России введут проект «Добрые игры» — дошкольники будут изучать историю страны в игровой форме.

Кравцов отметил, что проект станет «важной составляющей воспитательной работы в дошкольных учреждениях страны». Однако он не упомянул, что «Добрые игры» — это новое название «Разговоров о важном».

О переименовании проекта в детских садах сообщил руководитель Института изучения детства, семьи и воспитания Александр Цветков. Он заявил, что смена названия произошла в 56 учреждениях из 25 регионов.

Напомним, в России с 1 сентября 2025 года тестируют курс «Разговоры о важном» в детских садах. Дошкольникам в возрасте от трех до семи лет рассказывают о семье и дружбе, нравственности, истории, уважении к культуре России и любви к Родине.

По словам Цветкова, материалы «Добрых игр» включают игры, беседы, творческие задания, чтение книг, а также упражнения для самостоятельной работы. Содержание программы разделено на шесть тем: «Мой любимый детский сад», «Сезонная безопасность: осень», «Сельское хозяйство», «Бабушки и дедушки», «Народы России», «Уголок России — край родной».