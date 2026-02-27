Овощи, яйца, иномарки. Что больше всего подорожало в Краснодаре и крае в начале 2026 года?

20 февраля пресс-служба Южного ГУ банка России со ссылкой на Росстат сообщила , что в Краснодарском крае в январе 2026 года цены выросли на 1,58% к декабрю 2025 года. При этом годовая инфляция ускорилась и составила 5,85%. Этот показатель немного ниже, чем в целом по стране (6%). Больше всего в регионе подорожали овощи — огурцы и помидоры (на 4,78% и 5,82% за год). По данным пресс-службы банка, это сезонное подорожание случается каждую зиму.

Помимо этого, в январе повысились цены на печатные издания из-за расходов типографий на бумагу и краску (на 9,51% за год), а также на иномарки в связи с повышением утильсбора и НДС. Подорожал и отдых за границей (на 8,61%), билеты в кинотеатры (на 10,42%), музеи и на выставки (на 13,33%).

А сливочное масло, наоборот, подешевело (на 2,81%) из-за наращивания производства молока. Снизилась стоимость беспроводных наушников, смарт-часов и смартфов (на 13,29%) — это связывают с укреплением рубля в январе.



В Банке России предполагают, что в 2026 году инфляция снизится до 4,5-5,5%, а в 2027 году — до 4%.



24 февраля на сайте мэрии Краснодара опубликовали средние розничные цены на продукты питания. Как выяснилось, за неделю (с 17 по 24 февраля) в городе больше всего подорожали яйца второй категории — цены выросли на 7,7%, достигнув 91 рубля за десяток. Яйца первой категории подорожали менее существенно — на 1,4% (103 рубля за десяток).



Также прибавили в цене сметана 20% жирности (на 2,6% — 330 рублей за кг) и сливочное масло (на 1,5% — 862 рубля за кг). Стоимость картофеля увеличилась на 2% (57 рублей за кг), а репчатого лука — на 1,3% (48 рублей за кг).



Отметим, что в 2023 году в Краснодаре яйца второй категории подорожали на 64%. Тогда в ситуацию вмешались Генпрокуратура и Россельхознадзор. В 2024 году рост цен на яйца продолжился, но более умеренными темпами. В 2025 году они снизились в стоимости.



В декабре 2025 одна из крупнейших птицефабрик «Волжанин» объявила о вспышке птичьего гриппа и утилизировала поголовье. Эксперты завили, что восстановление производства потребует нескольких месяцев и предполагает существенные финансовые потери.



В феврале 2026 года, к Масленице, оптовая стоимость яиц в России выросла на 83%. Участники рынка не исключают, что в преддверии Пасхи яйца станут одним из драйверов продовольственной инфляции.



Напомним, что с 1 января 2026 года в России повысилась ставка НДС с 20% до 22%. Это привело к росту стоимости большинства товаров и услуг. В России только за первые дни года цены выросли на 1,26%, и больше всего подорожали овощи.