Как старейшая служба знакомств Краснодара живет вопреки «засилью интернета»

У службы знакомств «Ольга» нет ни приложения, ни базы данных — только папки с бумажными анкетами, менеджеры и телефон, по которому каждый день обзванивают клиентов. Так здесь работают с 1998 года. И так собираются работать дальше. Специально для Юга.ру журналист Ростислав Карабут поговорил с основательницей службы знакомств Ольгой Антоненко и выяснил, как этому формату удается сохранять клиентов — несмотря на интернет-эпоху и меняющиеся привычки.

Офис службы знакомств «Ольга» находится на улице Горького, недалеко от Красной. Десятки раз проходя мимо, я всегда хотел туда заглянуть. И вот такой шанс представился. Сразу у входа — небольшая зона ожидания: два пуфика, кофейный столик и цветастый диван. Здесь клиенты могут в уютной обстановке полистать картотеку или заполнить анкету.



В этой комнате было бы гораздо просторнее, если бы не массивный шкаф. В нем хранятся тематические наряды — костюмы цыганки, принцессы и короля, новогодняя одежда и многое другое. Их используют на дискотеках и в поездках. По словам Ольги Ивановны, коллекция постоянно пополняется за счет инициативных завсегдатаев.



Следом идет кабинет администратора. За спиной сотрудницы стоит шкаф с бумажными папками-картотеками, а слева на стене висит фотоколлаж из совместных поездок с трогательной подписью: «Так мы отдыхаем».

Ольга Антоненко, основательница службы знакомств «Ольга», и сотрудница Людмила © Фото Ростислава Карабута, Юга.ру

Основательница службы знакомств Ольга Антоненко (справа) и сотрудница Людмила © Фото Ростислава Карабута, Юга.ру

Ольга Антоненко, основательница службы знакомств «Ольга» © Фото Ростислава Карабута, Юга.ру

Как вообще все появилось? Сколько лет «Ольге»? — Нам уже 27 лет: мы с подругой открыли службу в июле 1998 года. Изначально это было кадровое агентство, но вскоре мы заметили, что многие соискатели приходят к нам за работой, будучи одинокими. Из этого наблюдения все и выросло. Начинали мы, что называется, как слепые котята: ничего не знали, никто нам не подсказывал, хотя подобных служб знакомств тогда было немало. Какое-то время мы просто изучали чужой опыт и первые полгода работали бесплатно, нарабатывая картотеку. Нам нужно было собрать базу людей всех возрастов, чтобы каждый мог найти себе пару по вкусу. Как вы думаете, в чем ваше преимущество перед сайтами знакомств? — К нам приходит множество людей, разочарованных интернетом. Они жалуются на контингент сайтов знакомств: кто-то выставляет чужие фотографии, кто-то занижает возраст — все это абсолютно непрозрачно. Мы же делаем акцент на живом общении — проводим совместные поездки и организуем дискотеки каждую субботу. Желающих много, но в основном это люди старшего поколения. Молодежи в нашем городе и так есть где потанцевать и познакомиться, а вот для людей в возрасте наши дискотеки — едва ли не единственное по-настоящему приличное место для отдыха. Как выглядит ваша обычная неделя сейчас? — Прямо сейчас мы ежедневно, с 11:00 до 18:00, обзваниваем наших клиентов — приглашаем их в праздничную поездку на термальные источники ко Дню защитника Отечества [интервью было записано в первой половине февраля. — Прим. Юга.ру]. Едем туда уже в шестой раз, всем очень нравится. Этим занимаются три наших менеджера, каждый работает в свою смену. А по субботам у нас дискотеки, к которым мы тоже готовимся заранее. Аренда помещения обходится дорого, но я стараюсь не поднимать стоимость билетов: сейчас вход стоит 600 рублей, причем напитки и закуски можно приносить с собой. Весь вечер люди танцуют, отдыхают, общаются и знакомятся. Ну где еще в городе вы такое найдете? Это очень здорово. В интернете есть комментарии, что люди, которые приходят на ваши дискотеки в первый раз, сталкиваются с условной «дедовщиной». — Это правда, у нас действительно сложился определенный костяк, и эти люди для нас всегда в приоритете. Некоторые остаются с нами по 25 лет: они уже давно образовали пары, но продолжают приходить каждую неделю просто ради того, чтобы отдохнуть в своей компании. А этот костяк как-то общается вне дискотеки? — Обязательно. У нас есть два чата в WhatsApp*: один сугубо информационный, где публикуются анонсы поездок и вечеров, а второй — для свободного общения. Недавно один из наших мужчин отмечал 60-летний юбилей. На его праздник пришло почти 40 человек, и все они — из нашей тусовки. Есть ли какие-то запреты на ваших дискотеках? — Многие хотят петь в караоке, но я это практически не разрешаю. Такое пение может просто испортить всем вечер.

Мне удалось побывать на одной из таких дискотек — она проходила в банкетном зале в стиле барокко на улице Красных Партизан. У входа толпа курящих гостей трижды переспросила меня, точно ли я не ошибся адресом. Оказалось, точно. Бежевый зал слегка утопал в радужной подсветке, а людей было невероятно много: на удивление, уже к пяти вечера собралось под сотню человек. В зале гремел типичный клубняк — исключительно зарубежный, из того, что обычно крутят на черноморских курортах. Я не узнал ни одной композиции, чем искренне удивил Ольгу Ивановну. При этом ни шансона, ни русского попа, которые я ожидал услышать, за весь вечер так и не прозвучало. Как и рассказывала основательница «Ольги», вход сюда стоит 600 рублей, при этом гости приносят напитки и закуски с собой.



Сама Ольга Ивановна встретила меня очень гостеприимно и между делом вспомнила, как однажды выпускники какого-то университета снимали про ее службу документальный фильм. Правда, в свет он так и не вышел, а дозвониться до студентов позже не удалось.



Когда я шел по залу, со мной заговорила одна из посетительниц вечера. Оказалось, она ходит на дискотеки «Ольги» каждую субботу вот уже 12 лет. На мой вопрос, не сталкиваются ли новички с дедовщиной или неприятием, женщина уверенно ответила: «Ничего такого нет! Здесь всем очень хорошо». И, глядя на площадку, верилось легко: танцевалось всем действительно очень хорошо.

Дискотека от службы знакомств «Ольга» © Фото Ростислава Карабута, Юга.ру

Кто ваш типичный клиент? — Люди приходят самые разные. Мужчины, как правило, выглядят немного неухоженными, небрежно одеваются. По ним сразу видно: человек холостой, живет без женской руки. А вот женщины у нас гораздо более инициативные — они сами звонят, сами бронируют места в поездках. Мужчин хоть и немного, но они нарасхват. Получается, нет никакой онлайн-базы? — Нет, в этом плане все осталось на уровне 1998 года. Как тогда открылись, так по сей день и работаем. Наша картотека с анкетами хранится в самых обычных бумажных папках. А сколько стоят ваши услуги? Как вообще работает финансовая сторона этой картотеки? — Условия у нас очень доступные. Просто прийти к нам в офис и полистать папки с анкетами стоит 200 рублей. Если человек хочет, чтобы мы внесли его в базу и показывали другим, он покупает абонемент — 3000 рублей за полгода нахождения в картотеке. Кроме того, у нас есть отдельная услуга свахи. Это для тех, кто не хочет сам листать анкеты, а приходит с конкретным запросом. В этом случае мы берем все в свои руки и целенаправленно ищем человеку пару по его критериям. Есть какая-нибудь необычная история из рабочих будней службы знакомств? — Историй, конечно, много. Каждая по-своему особенная, когда складывается пара. Например, приходит к нам как-то мужчина, ему тогда было лет 37 — для нашей службы это считается молодым возрастом. Рассказывает: его сестра когда-то вышла замуж благодаря нам, ее сыну уже 16 лет. И вот теперь она отправила брата к нам, чтобы мы и ему нашли хорошую женщину. А если говорить примерно, сколько человек благодаря вам поженились? — Ой, очень много. Точную статистику мы не ведем, это сложно отследить. Мало кто потом возвращается признаться: может, боятся сглазить, а может, просто забывают рассказать. Но те, кто продолжает ездить с нами в поездки или ходить на вечера, всегда на виду — про эту часть наших клиентов мы, конечно, знаем больше. На какое время пришелся пик вашей популярности? — На начало нулевых. Все было просто идеально, пока не началось это засилье интернета. Людей приходило очень много, телефон разрывался. Помню, в 2004 году мы делали ремонт: пришлось закрыться и временно отключить связь, так к нам все равно ломились! Просто караул! Но потом ситуация стала постепенно ухудшаться из-за нашего главного конкурента — интернета. Поначалу нам вполне хватало работы с картотекой, но с годами стало понятно, что услуги нужно как-то расширять. В 2012 году мы запустили совместные поездки и танцевальные вечера. Главный плюс этого формата — знакомство вживую. Ведь одно дело — посмотреть на фотографию, и совсем другое — увидеть человека в реальности. Люди с удовольствием подтянулись. Теперь, говорят, ждут каждую субботу как наркотик — настолько уже привыкли. А сколько у вас таких постоянных клиентов? Получается, это весь чат в WhatsApp*, да? — Ну, не только те, кто в чате. Думаю, человек семьдесят наберется. Раньше подобных служб было много? — Много, очень много. Даже еще до коронавируса оставались какие-то точки. Я как-то звонила коллегам-соседям в Ростов-на-Дону и Ставрополь, интересовалась, как у них дела. Они рассказали, что давно позакрывали офисы и работают только по звонкам: встречаются с желающими где-нибудь в кафе или арендованной переговорной и там показывают картотеку. Сами не думали перейти в онлайн? — Ну уж нет. Хотя, конечно, хотелось бы привлекать больше молодежи — мне в свое время очень хвалили тиндер. Но наш формат все еще работает: если бы я уходила в минус или работала в ноль, я бы, естественно, давно закрыла службу.

Что главное вы поняли о людях за годы работы в «Ольге»? — Что среди них, увы, много меркантильных. Мне это очень не нравится. Я считаю, что на первом месте все-таки должна быть любовь. А наши клиенты часто жалуются, что при знакомстве их начинают буквально допрашивать: «Какая у тебя пенсия?», «А квартира есть?», «С кем ты живешь?», «Какая машина?». А бывало такое, что приходит молодой человек и целенаправленно интересуется пожилой женщиной — условно, с целью завладеть ее имуществом? — Нет-нет, такого не было. Случалось, что молодые мужчины целенаправленно искали взрослых бизнес-леди, но вряд ли с криминальным умыслом. Наше дело — познакомить, а как они там дальше общаются — уже их личное дело. Кстати, у нас и сейчас в картотеке есть один мужчина, который принципиально выбирает женщин на 15 лет старше себя. Что для вас самое сложное в работе? — Наверное, подбирать нужных людей в картотеку. Хочется, чтобы к нам приходило больше хороших мужчин. Сейчас у нас примерно 30% мужчин и 70% женщин. Разрыв достаточно большой, и с этим, конечно, надо работать. Но мужчины то ли стесняются, то ли просто очень тяжелые на подъем. Просто ужас!

Ольга Антоненко, основательница службы знакомств «Ольга» © Фото Ростислава Карабута, Юга.ру

Насколько у вас близкие отношения с клиентами? — Я не сторонница панибратских отношений. Стоит только проявить к людям чуть больше участия, как они тут же садятся на голову, и в итоге все это может закончиться ссорой или скандалом. Я сейчас имею в виду женщин. С мужчинами все несколько иначе, там сложнее — нужно всегда быть очень корректной и держать дистанцию. У вас есть какой-то особый подход к стеснительным людям? — Сейчас с этим стало попроще, таких жеманных клиентов уже нет. А раньше, знаете, как бывало? Звонят и просят: «А вы можете выйти на улицу с картотекой? Я тут сижу в машине за углом, принесите мне все туда». Были и настолько стеснительные! Вы не думали, что они могли быть женатыми, например? — Мы обязательно проверяем паспорт. Хотя у нас, кстати, была одна клиентка, которая хотела встречаться исключительно с женатыми мужчинами. Как вы думаете, через 15–20 лет служба знакомств с бумажными папками еще будет существовать? Или все окончательно уйдет в интернет? — Наши дискотеки и поездки — однозначно да, они останутся. А вот насчет бумажных картотек сказать трудно. Скорее всего, их уже не будет, но пока мы продолжаем ими пользоваться, потому что на данный момент так удобнее и нам, и клиентам. Личный вопрос, но его сложно не задать. Пользовались ли вы, так сказать, служебным положением и искали ли пару среди своих клиентов? — Нет, среди своих клиентов — точно нет. В первую очередь по этическим соображениям: если бы я начала с кем-то из них встречаться, тут же пошли бы слухи и лишние разговоры. Очевидно, что это только помешало бы моей работе.