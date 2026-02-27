«Мужчины в основном неухоженные, но нарасхват». Как старейшая служба знакомств Краснодара живет вопреки «засилью интернета»

  © Фото Ростислава Карабута, Юга.ру
    © Фото Ростислава Карабута, Юга.ру

У службы знакомств «Ольга» нет ни приложения, ни базы данных — только папки с бумажными анкетами, менеджеры и телефон, по которому каждый день обзванивают клиентов. Так здесь работают с 1998 года. И так собираются работать дальше.

Специально для Юга.ру журналист Ростислав Карабут поговорил с основательницей службы знакомств Ольгой Антоненко и выяснил, как этому формату удается сохранять клиентов — несмотря на интернет-эпоху и меняющиеся привычки.

Офис службы знакомств «Ольга» находится на улице Горького, недалеко от Красной. Десятки раз проходя мимо, я всегда хотел туда заглянуть. И вот такой шанс представился. Сразу у входа — небольшая зона ожидания: два пуфика, кофейный столик и цветастый диван. Здесь клиенты могут в уютной обстановке полистать картотеку или заполнить анкету.

В этой комнате было бы гораздо просторнее, если бы не массивный шкаф. В нем хранятся тематические наряды — костюмы цыганки, принцессы и короля, новогодняя одежда и многое другое. Их используют на дискотеках и в поездках. По словам Ольги Ивановны, коллекция постоянно пополняется за счет инициативных завсегдатаев.

Следом идет кабинет администратора. За спиной сотрудницы стоит шкаф с бумажными папками-картотеками, а слева на стене висит фотоколлаж из совместных поездок с трогательной подписью: «Так мы отдыхаем».

  Ольга Антоненко, основательница службы знакомств «Ольга», и сотрудница Людмила © Фото Ростислава Карабута, Юга.ру
    Ольга Антоненко, основательница службы знакомств «Ольга», и сотрудница Людмила © Фото Ростислава Карабута, Юга.ру
  • Основательница службы знакомств Ольга Антоненко (справа) и сотрудница Людмила © Фото Ростислава Карабута, Юга.ру
    Основательница службы знакомств Ольга Антоненко (справа) и сотрудница Людмила © Фото Ростислава Карабута, Юга.ру
  • Ольга Антоненко, основательница службы знакомств «Ольга» © Фото Ростислава Карабута, Юга.ру
    Ольга Антоненко, основательница службы знакомств «Ольга» © Фото Ростислава Карабута, Юга.ру
Сотрудница Людмила показывает фотоколлаж из поездок от службы знакомств «Ольга», фото Ростислава Карабута, Юга.ру

Сотрудница Людмила показывает фотоколлаж из поездок от службы знакомств «Ольга», фото Ростислава Карабута, Юга.ру

Как вообще все появилось? Сколько лет «Ольге»?

— Нам уже 27 лет: мы с подругой открыли службу в июле 1998 года. Изначально это было кадровое агентство, но вскоре мы заметили, что многие соискатели приходят к нам за работой, будучи одинокими. Из этого наблюдения все и выросло.

Начинали мы, что называется, как слепые котята: ничего не знали, никто нам не подсказывал, хотя подобных служб знакомств тогда было немало. Какое-то время мы просто изучали чужой опыт и первые полгода работали бесплатно, нарабатывая картотеку. Нам нужно было собрать базу людей всех возрастов, чтобы каждый мог найти себе пару по вкусу.

Как вы думаете, в чем ваше преимущество перед сайтами знакомств?

— К нам приходит множество людей, разочарованных интернетом. Они жалуются на контингент сайтов знакомств: кто-то выставляет чужие фотографии, кто-то занижает возраст — все это абсолютно непрозрачно.

Мы же делаем акцент на живом общении — проводим совместные поездки и организуем дискотеки каждую субботу. Желающих много, но в основном это люди старшего поколения. Молодежи в нашем городе и так есть где потанцевать и познакомиться, а вот для людей в возрасте наши дискотеки — едва ли не единственное по-настоящему приличное место для отдыха.

Как выглядит ваша обычная неделя сейчас?

— Прямо сейчас мы ежедневно, с 11:00 до 18:00, обзваниваем наших клиентов — приглашаем их в праздничную поездку на термальные источники ко Дню защитника Отечества [интервью было записано в первой половине февраля. — Прим. Юга.ру]. Едем туда уже в шестой раз, всем очень нравится. Этим занимаются три наших менеджера, каждый работает в свою смену.

А по субботам у нас дискотеки, к которым мы тоже готовимся заранее. Аренда помещения обходится дорого, но я стараюсь не поднимать стоимость билетов: сейчас вход стоит 600 рублей, причем напитки и закуски можно приносить с собой. Весь вечер люди танцуют, отдыхают, общаются и знакомятся. Ну где еще в городе вы такое найдете? Это очень здорово.

В интернете есть комментарии, что люди, которые приходят на ваши дискотеки в первый раз, сталкиваются с условной «дедовщиной».

— Это правда, у нас действительно сложился определенный костяк, и эти люди для нас всегда в приоритете. Некоторые остаются с нами по 25 лет: они уже давно образовали пары, но продолжают приходить каждую неделю просто ради того, чтобы отдохнуть в своей компании.

А этот костяк как-то общается вне дискотеки?

— Обязательно. У нас есть два чата в WhatsApp*: один сугубо информационный, где публикуются анонсы поездок и вечеров, а второй — для свободного общения. Недавно один из наших мужчин отмечал 60-летний юбилей. На его праздник пришло почти 40 человек, и все они — из нашей тусовки.

Есть ли какие-то запреты на ваших дискотеках?

— Многие хотят петь в караоке, но я это практически не разрешаю. Такое пение может просто испортить всем вечер.

Мне удалось побывать на одной из таких дискотек — она проходила в банкетном зале в стиле барокко на улице Красных Партизан. У входа толпа курящих гостей трижды переспросила меня, точно ли я не ошибся адресом. Оказалось, точно. Бежевый зал слегка утопал в радужной подсветке, а людей было невероятно много: на удивление, уже к пяти вечера собралось под сотню человек. В зале гремел типичный клубняк — исключительно зарубежный, из того, что обычно крутят на черноморских курортах. Я не узнал ни одной композиции, чем искренне удивил Ольгу Ивановну. При этом ни шансона, ни русского попа, которые я ожидал услышать, за весь вечер так и не прозвучало. Как и рассказывала основательница «Ольги», вход сюда стоит 600 рублей, при этом гости приносят напитки и закуски с собой.

Сама Ольга Ивановна встретила меня очень гостеприимно и между делом вспомнила, как однажды выпускники какого-то университета снимали про ее службу документальный фильм. Правда, в свет он так и не вышел, а дозвониться до студентов позже не удалось.

Когда я шел по залу, со мной заговорила одна из посетительниц вечера. Оказалось, она ходит на дискотеки «Ольги» каждую субботу вот уже 12 лет. На мой вопрос, не сталкиваются ли новички с дедовщиной или неприятием, женщина уверенно ответила: «Ничего такого нет! Здесь всем очень хорошо». И, глядя на площадку, верилось легко: танцевалось всем действительно очень хорошо.

  • Дискотека от службы знакомств «Ольга» © Фото Ростислава Карабута, Юга.ру
    Дискотека от службы знакомств «Ольга» © Фото Ростислава Карабута, Юга.ру

Кто ваш типичный клиент?

— Люди приходят самые разные. Мужчины, как правило, выглядят немного неухоженными, небрежно одеваются. По ним сразу видно: человек холостой, живет без женской руки. А вот женщины у нас гораздо более инициативные — они сами звонят, сами бронируют места в поездках. Мужчин хоть и немного, но они нарасхват.

Получается, нет никакой онлайн-базы?

— Нет, в этом плане все осталось на уровне 1998 года. Как тогда открылись, так по сей день и работаем. Наша картотека с анкетами хранится в самых обычных бумажных папках.

А сколько стоят ваши услуги? Как вообще работает финансовая сторона этой картотеки?

— Условия у нас очень доступные. Просто прийти к нам в офис и полистать папки с анкетами стоит 200 рублей. Если человек хочет, чтобы мы внесли его в базу и показывали другим, он покупает абонемент — 3000 рублей за полгода нахождения в картотеке.

Кроме того, у нас есть отдельная услуга свахи. Это для тех, кто не хочет сам листать анкеты, а приходит с конкретным запросом. В этом случае мы берем все в свои руки и целенаправленно ищем человеку пару по его критериям.

Есть какая-нибудь необычная история из рабочих будней службы знакомств?

— Историй, конечно, много. Каждая по-своему особенная, когда складывается пара. Например, приходит к нам как-то мужчина, ему тогда было лет 37 — для нашей службы это считается молодым возрастом. Рассказывает: его сестра когда-то вышла замуж благодаря нам, ее сыну уже 16 лет. И вот теперь она отправила брата к нам, чтобы мы и ему нашли хорошую женщину.

А если говорить примерно, сколько человек благодаря вам поженились?

— Ой, очень много. Точную статистику мы не ведем, это сложно отследить. Мало кто потом возвращается признаться: может, боятся сглазить, а может, просто забывают рассказать. Но те, кто продолжает ездить с нами в поездки или ходить на вечера, всегда на виду — про эту часть наших клиентов мы, конечно, знаем больше.

На какое время пришелся пик вашей популярности?

— На начало нулевых. Все было просто идеально, пока не началось это засилье интернета. Людей приходило очень много, телефон разрывался. Помню, в 2004 году мы делали ремонт: пришлось закрыться и временно отключить связь, так к нам все равно ломились! Просто караул!

Но потом ситуация стала постепенно ухудшаться из-за нашего главного конкурента — интернета. Поначалу нам вполне хватало работы с картотекой, но с годами стало понятно, что услуги нужно как-то расширять. В 2012 году мы запустили совместные поездки и танцевальные вечера. Главный плюс этого формата — знакомство вживую. Ведь одно дело — посмотреть на фотографию, и совсем другое — увидеть человека в реальности. Люди с удовольствием подтянулись. Теперь, говорят, ждут каждую субботу как наркотик — настолько уже привыкли.

А сколько у вас таких постоянных клиентов? Получается, это весь чат в WhatsApp*, да?

— Ну, не только те, кто в чате. Думаю, человек семьдесят наберется.

Раньше подобных служб было много?

— Много, очень много. Даже еще до коронавируса оставались какие-то точки. Я как-то звонила коллегам-соседям в Ростов-на-Дону и Ставрополь, интересовалась, как у них дела. Они рассказали, что давно позакрывали офисы и работают только по звонкам: встречаются с желающими где-нибудь в кафе или арендованной переговорной и там показывают картотеку.

Сами не думали перейти в онлайн?

— Ну уж нет. Хотя, конечно, хотелось бы привлекать больше молодежи — мне в свое время очень хвалили тиндер. Но наш формат все еще работает: если бы я уходила в минус или работала в ноль, я бы, естественно, давно закрыла службу.

Что главное вы поняли о людях за годы работы в «Ольге»?

— Что среди них, увы, много меркантильных. Мне это очень не нравится. Я считаю, что на первом месте все-таки должна быть любовь. А наши клиенты часто жалуются, что при знакомстве их начинают буквально допрашивать: «Какая у тебя пенсия?», «А квартира есть?», «С кем ты живешь?», «Какая машина?».

А бывало такое, что приходит молодой человек и целенаправленно интересуется пожилой женщиной — условно, с целью завладеть ее имуществом?

— Нет-нет, такого не было. Случалось, что молодые мужчины целенаправленно искали взрослых бизнес-леди, но вряд ли с криминальным умыслом. Наше дело — познакомить, а как они там дальше общаются — уже их личное дело. Кстати, у нас и сейчас в картотеке есть один мужчина, который принципиально выбирает женщин на 15 лет старше себя.

Что для вас самое сложное в работе?

— Наверное, подбирать нужных людей в картотеку. Хочется, чтобы к нам приходило больше хороших мужчин. Сейчас у нас примерно 30% мужчин и 70% женщин. Разрыв достаточно большой, и с этим, конечно, надо работать. Но мужчины то ли стесняются, то ли просто очень тяжелые на подъем. Просто ужас!

  • Ольга Антоненко, основательница службы знакомств «Ольга» © Фото Ростислава Карабута, Юга.ру
    Ольга Антоненко, основательница службы знакомств «Ольга» © Фото Ростислава Карабута, Юга.ру

Насколько у вас близкие отношения с клиентами?

— Я не сторонница панибратских отношений. Стоит только проявить к людям чуть больше участия, как они тут же садятся на голову, и в итоге все это может закончиться ссорой или скандалом. Я сейчас имею в виду женщин. С мужчинами все несколько иначе, там сложнее — нужно всегда быть очень корректной и держать дистанцию.

У вас есть какой-то особый подход к стеснительным людям?

— Сейчас с этим стало попроще, таких жеманных клиентов уже нет. А раньше, знаете, как бывало? Звонят и просят: «А вы можете выйти на улицу с картотекой? Я тут сижу в машине за углом, принесите мне все туда». Были и настолько стеснительные!

Вы не думали, что они могли быть женатыми, например?

— Мы обязательно проверяем паспорт. Хотя у нас, кстати, была одна клиентка, которая хотела встречаться исключительно с женатыми мужчинами.

Как вы думаете, через 15–20 лет служба знакомств с бумажными папками еще будет существовать? Или все окончательно уйдет в интернет?

— Наши дискотеки и поездки — однозначно да, они останутся. А вот насчет бумажных картотек сказать трудно. Скорее всего, их уже не будет, но пока мы продолжаем ими пользоваться, потому что на данный момент так удобнее и нам, и клиентам.

Личный вопрос, но его сложно не задать. Пользовались ли вы, так сказать, служебным положением и искали ли пару среди своих клиентов?

— Нет, среди своих клиентов — точно нет. В первую очередь по этическим соображениям: если бы я начала с кем-то из них встречаться, тут же пошли бы слухи и лишние разговоры. Очевидно, что это только помешало бы моей работе.

* — Минюст РФ признал корпорацию Meta экстремистской и запрещенной. Ей принадлежат соцсети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp.

