«Макулатура» едет в тур «Современник 2: Возмездие», в рамках которого выступит в Краснодаре 15 марта. Также на юге России группа даст концерты в Ростове-на-Дону 14 марта и в Ставрополе 17 марта.

Музыканты представят новые песни с релизов «Анестезия» и «8 жизней» и отметят юбилей альбома «Пляж» (2016). К привычному дуэту Евгения Алёхина и Константина Сперанского присоединится гитарист Оскар Юнусов (лидер казанской рок-группы Gauga).

В октябре 2025 года «Макулатура» прервала тур «Современник»: в Новороссийске у Сперанского случился приступ аппендицита. В Краснодаре и Ростове Алёхин выступал без напарника, а последующие концерты были отменены. В этом году группа решила «завершить оборванную осенью петлю в сторону юга» в полном составе.