Страдания продолжаются: рэп-группа «Макулатура» выступит в Краснодаре с новой программой
Помимо презентации свежего материала, «Макулатура» отметит 10-летие альбома «Пляж» (18+)
«Макулатура» едет в тур «Современник 2: Возмездие», в рамках которого выступит в Краснодаре 15 марта. Также на юге России группа даст концерты в Ростове-на-Дону 14 марта и в Ставрополе 17 марта.
Музыканты представят новые песни с релизов «Анестезия» и «8 жизней» и отметят юбилей альбома «Пляж» (2016). К привычному дуэту Евгения Алёхина и Константина Сперанского присоединится гитарист Оскар Юнусов (лидер казанской рок-группы Gauga).
В октябре 2025 года «Макулатура» прервала тур «Современник»: в Новороссийске у Сперанского случился приступ аппендицита. В Краснодаре и Ростове Алёхин выступал без напарника, а последующие концерты были отменены. В этом году группа решила «завершить оборванную осенью петлю в сторону юга» в полном составе.
Группа «Макулатура» была основана в 2003 году двумя студентами филологического факультета Кемеровского университета культуры Евгением Алёхиным и Константином Сперанским. Творчество коллектива часто называют «абстрактным хип-хопом» и «экзистенциальным рэпом». Сами музыканты предпочитают определение «социально-бытийный реп» (именно через «е»). Тексты «Макулатуры» наполнены самокопанием, любовными переживаниями, социальными проблемами, а также музыкальными, литературными и кинематографическими отсылками.
«Пляж» — четвертый полноформатный альбом «Макулатуры», спродюсированный Феликсом Бондаревым (RSAC, «Щенки»). На музыкальных площадках релиз остается одним из самых прослушиваемых альбомов группы, а треки «Пляж», «Нейт Диаз», «Самый отстойный день» и «Ножевое» входят в списки популярных песен.
Концерт состоится 15 марта в 19:00 в баре «Сержант Пеппер» (Чапаева, 94). Стоимость билетов — от 1300 рублей. Подробности можно узнать здесь.
