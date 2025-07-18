Госдума во втором чтении приняла поправки к КоАП, вводящие ответственность за поиск в интернете материалов, признанных «экстремистскими»

17 июля Госдума приняла во втором чтении законопроект, вводящий административные штрафы за умышленный поиск в интернете материалов, признанных в России «экстремистскими». Инициатива вызвала широкий общественный резонанс и критику со стороны ряда депутатов и общественных деятелей. Новая статья 13.53 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает штраф для граждан в размере от 3 до 5 тыс. рублей за «умышленный поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним», в том числе с использованием VPN-сервисов. Кроме того, вводятся штрафы за рекламу VPN-сервисов: для граждан — от 50 до 80 тыс. рублей, для должностных лиц — до 150 тыс., а для юридических — до 500 тыс. рублей. Все парламентские партии, кроме «Единой России», отказались поддержать принимаемые поправки. 283 депутата проголосовали «за», из них 280 — «единороссы», один представитель «Справедливой России» и двое из ЛДПР.

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Одним из наиболее ярых противников закона в ходе заседания стал депутат от КПРФ Алексей Куринный. Он заявил, что подобными мерами власти «реализуют самые нелепые варианты антиутопий». «40 процентов граждан пользуются VPN. Записывать их во враги неправильно», — подчеркнул депутат, выразив опасение, что под действие закона могут попасть и те, кто случайно наткнулся на запрещенный контент.

С резкой критикой законопроекта выступил и вице-спикер Госдумы, глава фракции «Новые люди» Владислав Даванков. Он назвал инициативу «нападением на базовые права граждан». По его словам, это первый прецедент в России, когда штрафовать будут не за распространение контента, а за его просмотр, причем доказать злой умысел будет крайне сложно.

Неожиданно с критическими замечаниями выступили и известные медиаменеджеры и общественные деятели, обычно поддерживающие государственную линию. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выразила обеспокоенность тем, что закон может парализовать работу ее организации, которая занимается мониторингом противоправного контента. Она подчеркнула, что около 30% деятельности ее организации окажется вне закона, так как для выявления «экстремистских» материалов их необходимо просматривать.



Главред RT Маргарита Симоньян также указала на возможные проблемы для своей деятельности. «Уважаемое государство, подскажите, а как нам впредь расследовать деятельность и клеймить позором разных там экстремистских ФБК*, если нам будет запрещено их даже читать?» — написала она, выразив надежду на внесение поправок. Представители «Единой России», в свою очередь, утверждают, что закон направлен исключительно на борьбу с целенаправленным поиском «экстремистского» контента из списка Минюста и не коснется обычных пользователей. По их словам, использование VPN для просмотра заблокированных соцсетей, не входящих в перечень «экстремистских», не будет наказываться. От финального принятия законопроект отделяет третье чтение в Госдуме, утверждение в Совете Федерации и подпись президента.