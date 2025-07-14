Именной патруль. Об абсурде депутатского ГОСТа для новорожденных

Философ и психоаналитик Артем Циома — о создании списка разрешенных имен, над которым работают российские законодатели. «Но панталоны, фрак, жилет,

Всех этих слов на русском нет;

А вижу я, винюсь пред вами,

Что уж и так мой бедный слог

Пестреть гораздо б меньше мог

Иноплеменными словами,

Хоть и заглядывал я встарь

В Академический словарь».



А. С. Пушкин «Евгений Онегин» Угораздило же нас родиться во времена не без странностей, на что не может не реагировать Госдума, которая, как правило, прибегает не к правилам, а к запретам. Например, 10 февраля депутаты разработали законопроект, ограничивающий выбор нестандартных имен для чад. Действительно, когда встречаешь на краснодарской площадке нормальных, казалось бы, мальчишек с именем Жан, становится как-то не по себе. Наши ж вашим наваляли еще в 1812-м, так почему Жан, а не, скажем, Фриц? С другой стороны, немецкие имена вроде Альберта или Германа, кажется, вполне прижились. Алисами тоже нередко зовут, даже фильмы про них снимают (в честь колонки). Да и имя Ольга, производное от Хельги, уже вполне кажется русским.

Без Лексуса, Люцифера и Виагры: В России появится список разрешенных имен для новорожденных

Кстати, если бы мы смогли на свой лад превращать чужие имена в родные — скажем, как Анну в Нюсю, — то как бы обойтись с Жаном? На днях я и вовсе встретил во дворе ни много ни мало, а Симбу. И это уже, конечно, проблема. С другой стороны, когда-то во времена моего детства в поликлинике была врач Аврора Николаевна, очень симпатичная такая старушка. Симпатичная, как и наш великолепный актер Авангард Леонтьев.

Из всего этого русского салата оливье возникают два вопроса: Возможно ли выращивать культурные цветы не из «сора»? И если нет, то как понять, что этого сора стало слишком много? При всей нашей любви к наследию предков, просто откроем православные святцы и представим, как бы депутаты посмотрели на девочек с именами Августа, Нунехия, Хариесса и мальчиков — Диодор, Киприан, Руфин и Трифон.

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В общем, нас интересует та самая граница, за которой избыточный запрет на «сорняки» высушивает культурные грядки. Иначе можно было бы приказать родителям в начале XIX века прекратить читать Жуковского и называть дочерей совершенно вымышленным, искусственно созданным им именем Светлана. Долой Светлан, да здравствует только Ольга! Дальше — больше. Неплохо бы тогда изгнать «подло прижившиеся» у нас готские «хлеб» и «изба», татарские «деньга», «сундук» и «собака», даже кубанские «куркуль» и «карга». Более того, однажды на Кубани скифы убили великого иранского царя Кира как врага. Неужели и его имя должно быть изгнано из нашего именослова? А если оставить, то нужно уточнить, что на деле-то его звали Куруш, Дария — Дарьявауш, а Ксеркса — Хшаярша. Почему бы не включить и их в разрешенный список, раз уж нам можно другие персидские имена вроде Руслана и Зарины?