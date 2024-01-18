Люцифер, Изумруд, Ягона, Элита. В ЗАГСе Краснодарского края назвали самые необычные имена новорожденных

Сотрудники ЗАГС Краснодарского края назвали самые необычные имена, которые родители дали своим новорожденным детям в 2023 году

Мальчиков назвали Червоня, Алтай, Бриллиант, Данте, Золотой, Изумруд, Македон, Север, Азо, Антонио, Бажен, Бажидар, Бег, Вельмир-Тарас, Данат, Дэвамир, Евсевий, Евфимий, Капитон, Киллиан, Кристоф, Лукиллиан, Лучезар, Нил, Один и даже Люцифер. Пользовались популярностью и имена славянского происхождения — Ярополк, Ведагор, Волемир, Родослав, Родомир, Светогор, Мечислав, Огнеслав.

Что касается девочек, то в регионе появились Агата-Ольга, Эмилия-Виктория, Ягона, Златадара, Эрнестина, Элита и Миллиана. Всего в 2023 году в Краснодарском крае органы ЗАГС зарегистрировали рождение 53 тыс. 343 детей, в том числе 580 двоен и 7 троен. Из них — 27 тыс. 518 мальчиков и 25 тыс. 825 девочек.