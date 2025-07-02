Без Лексуса, Люцифера и Виагры. В России появится список разрешенных имен для новорожденных

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В России хотят запретить нестандартные имена для детей

Предыстория. В феврале депутаты Госдумы разработали законопроект, ограничивающий использования странных имен для детей.

24 июня ТАСС сообщило, что депутаты работают над принципами формирования списка разрешенных имен. Однако они столкнулись со сложностями.

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«Это из тех случаев, когда законопроект был написан быстро, а дальше началась отработка, как он может работать. И мы пока не нашли тех словарей, на которые мы сможем опираться», — рассказала зампред комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Законопроект предусматривает не только запрет на странные имена, типа Природа, Авокадий, Космос, Агуша, Троян, Путин, Дельфин, Бриллиант, Забава, Тиффани, Малина, Кит, Мадонна, Горыня, Князь, Господин, Лексус, Миллионер. Депутаты также хотят ограничить возможность называть девочек именами мальчиков, а мальчиков — именами девочек.

Напомним, в 2023 году ЗАГСы Краснодарского края зарегистрировали детей под именами Червоня, Алтай, Бриллиант, Данте, Люцифер, Ягона, Златадара, Эрнестина, Элита, Миллиана.

Как писали Юга.ру, глава ВЦИОМ объяснил нежелание россиян заводить детей эгоизмом.

Госдума РФ Дети Закон Законопроекты Семья

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