Политик и депутат гордумы от КПРФ Игорь Шибалкин критикует фильм «Мумия», созданный телеканалом «Спас» при поддержке РПЦ.

В конце июня в Краснодаре в закрытом формате прошел показ фильма «Мумия», снятого телеканалом «Спас» при поддержке и благословении РПЦ. Фильм посвящен фигуре Владимира Ильича Ленина и содержит два главных посыла. Во-первых, Ленина надо «похоронить». Во-вторых, Ленин — это «зло», а точнее, «демон», по выражению одного из священнослужителей.

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Руководство КПРФ уже высказало свое крайне негативное отношение к данной поделке, о чем Юга.ру написали новость. В КПРФ назвали фильм «грубой фальсификацией», «провокацией» и «глумлением над историей», направленными на дестабилизацию российского общества. Автор этих строк благодарен редакции Юга.ру за возможность более подробно раскрыть позицию КПРФ по поводу данного творения телеканала «Спас».

Первое, с чего надо начать, — это с общей оценки данного псевдохудожественного произведения. Фильм «Мумия» состоит из сплошного антиисторического вранья, фальсификаций, передергиваний и манипуляций. Фильм буквально основан на лжи с примесью дремучего мракобесия. Даже цитаты там в большинстве своем либо приведены не полностью, либо вырваны из контекста— с манипулятивными целями представить Владимира Ленина как «исчадье ада русской истории». Ниже мы обсудим примеры таких фальсификаций в фильме.

Про мракобесие — это абсолютно не шутка. Например, в самом начале фильма приводится имя одного божества из пантеона вавилонской мифологии — Вила, а также говорится, что зиккураты в древних восточных государствах были ориентированы на север. Не понимаете? ВИЛ — Владимир Ильич Ленин, а мавзолей на Красной площади тоже ориентирован на север как зиккурат! Вот вам доказательства от авторов фильма, что Ленин — демон, а большевики — идейные наследники древних шумеров.

Второй важный момент — фильм представляет собой провокацию. Миллионы людей в России относятся к Владимиру Ильичу с огромным уважением и почтением. Для сторонников и последователей Ленина «Мумия» является «плевком в лицо», публичным оскорблением. Фильм увеличивает раскол в обществе, создает еще одну точку напряжения в стране, где таких точек и так гораздо больше, чем хотелось бы.

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Еще раз повторю, что в фильме есть два главных посыла: первый звучит как «давайте похороним Ленина», а второй — «Ленин — демон». Сначала разберем первый из них. К сведению всех желающих «похоронить» Ленина сообщаю, что Владимир Ильич официально похоронен, причем его захоронение полностью подпадает под нормы Федерального Закона «О погребении и похоронном деле». Более того, тот участок Красной площади, где стоит мавзолей, является некрополем. То есть Владимир Ленин не просто похоронен, он похоронен на кладбище. Вдобавок такое захоронение для православной традиции является абсолютно нормальным, полностью в рамках канона. В качестве примера можно привести усыпальницу Пирогова, где так же, как и в мавзолее, лежит тело выдающегося хирурга. И никаких вопросов у церкви усыпальница Пирогова не вызывает.

Вообще, к православию и христианству в целом, все это лицемерное декларирование намерений ряда священнослужителей «похоронить» тело Ленина не относится. Это лицемерное и мерзкое политическое ханжество. Многие священнослужители РПЦ, в том числе и в самом фильме, объясняют желание вынести из мавзолея тело Ленина и захоронить его исключительно гуманистическими соображениями. Мол, дух Ленина страдает от того, что его тело находится у всех на виду. Несуразность этого суеверного аргумента не будем рассматривать. Еще немного про наглую ложь в фильме: профессор Нарочницкая рассказывает о завещании Ленина, якобы он завещал себя похоронить возле матери на Волковском кладбище в Питере. Но доктор наук не может не знать, что подобного документа Ленин никогда не писал, и уже доказано, что все это ложь и фальсификация. Теперь перейдем к рассмотрению второго посыла «Мумии» — про то, что «Ленин — демон». Для начала поговорим про оценку фигуры Владимира Ленина со стороны самой церкви. Вот что говорил о вожде мирового пролетариата первый за два с лишним столетия патриарх РПЦ и священный Синод:

«Священный Синод Русской православной церкви выражает искреннее сожаление по случаю смерти великого освободителя нашего народа из царства великого насилия и гнета на пути полной свободы и самоустроения. Да живет же непрерывно в сердцах оставшихся светлый образ великого борца и страдальца за свободу угнетенных, за идеи всеобщего подлинного братства и ярко светит всем в борьбе за достижение полного счастья людей на земле. Мы знаем, что его крепко любил народ... Грядущие века да не загладят в памяти народной дорогу к его могиле, колыбели свободы всего человечества. Великие покойники часто в течение веков говорят уму и сердцу оставшихся больше живых. Да будет же и эта отныне безмолвная могила неумолкаемой трибуной из рода в род для тех, кто желает себе счастья. Вечная память и вечный покой твоей многострадальной, доброй и христианской душе». («Известия», 25 января 1924 г.) [это заявление было сделано представителями «обновленческой», лояльной большевикам церкви. РПЦ относится к ней как к раскольнической группе. — Прим. Юга.ру]

Самый простой поиск в интернете немедленно даст ответ на то, что говорили о Ленине его выдающиеся современники: Альберт Эйнштейн, Махатма Ганди, Бернард Шоу, Уинстон Черчилль, Томас Манн, Герберт Уэллс, Леон Фейхтвангер. Этот список восхищенных Лениным отзывов можно продолжать долго. И даже Александр Михайлович Романов, великий князь писал: «…на страже русских национальных интересов стоял не кто иной, как интернационалист Ленин, который в своих постоянных выступлениях не щадил сил, чтобы протестовать против раздела бывшей Российской империи, апеллируя к трудящимся всего мира».

Бюст Ленина во дворе БЦ «Кавказ» на улице Коммунаров © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Все это однозначно указывает на грандиозный масштаб фигуры Ленина не только в отечественной, но и в мировой истории. А теперь для многих представителей РПЦ Ленин вдруг стал «демоном». Сейчас они лицемерно льют слезы по последнему императору Российской Империи Николаю, прозванному в народе «Кровавый». Николай II отрекся от престола, то есть добровольно предал благодать помазания и перестал быть царем 2 марта 1917 года. Спустя два дня состоялось торжественное заседание Священного синода, на котором под общие аплодисменты из зала вынесли царское кресло. По воспоминаниям обер-прокурора Владимира Львова, митрополит Владимир и члены Синода выражали искреннюю радость в связи с наступлением новой эры в жизни православной церкви. Кстати, о богоборчестве: Ленин и большевики не боролись с Богом, так как в него не верили. Сам Ленин неоднократно подчеркивал, что с религиозными предрассудками необходимо бороться не силой, а просвещением масс. И большевики таким просвещением занялись — запустив уникальный и беспримерный для мировой истории проект ликбеза. [в письме Политбюро от 19 марта 1922 года, в разгар массового голода, Ленин призывал так обращаться с теми, кто препятствовал кампании по изъятию церковных ценностей (по версии большевиков — для нужд голодающих): «Чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать». — Прим. Юга.ру]