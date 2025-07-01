Редактор Юга.ру Денис Куренов рассказывает, почему умение выдерживать «плохое соседство» непримиримых идей — главный тест на демократическую зрелость общества.

Американский социолог Луис Вирт в своем эссе «Урбанизм как образ жизни» вывел одну из фундаментальных формул современности: город — это плавильный котел, где бок о бок существуют чужаки. Это пространство, где физическая близость уживается с социальной дистанцией. Город, по Вирту, — это триумф терпимости к инаковости, сложный полифонический хор, пришедший на смену монолитному унисону деревенской общины. Способность жить рядом с теми, кто думает, верит и помнит иначе, — маркер зрелого общества, его цивилизационный экзамен.

Российское общество сдает этот экзамен с трагической сложностью. История нашей страны — это в том числе и история тектонического разлома. Октябрь 1917 года стал не просто сменой режима, а точкой радикального разрыва, запуском беспрецедентного по масштабу проекта по переустройству мира. Возникли две разные вселенные, две оптики, две системы ценностей, вынужденные делить одно географическое пространство. Мир, где строили храмы, и мир, где их взрывали. Мир дворянских усадеб и мир пролетарской диктатуры. Эти два мира до сих пор смотрят друг на друга из прошлого, как два враждующих отражения.

В 2006 году в Краснодаре этот разлом материализовался в бронзе. На площадь напротив здания Законодательного собрания вернулась императрица Екатерина II. Но ее взгляд упирался в фигуру Владимира Ленина — архитектора иного, альтернативного проекта, построенного на полном отрицании ее мира. Империя и Революция застыли в немом поединке. Власть инстинктивно испугалась «плохого соседства» — визуального, почти физического обнажения той самой разрывности российской исторической поступи. Эта площадь с двумя титанами перестала быть просто площадью — она стала кардиограммой национального раскола. И, убирая Ленина, ее попытались не вылечить, а просто «выровнять», как будто можно скрыть этот раскол, наспех заменив его очередным фонтаном. Это был акт не примирения, а идеологической косметологии.