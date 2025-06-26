Руководитель пресс-службы сети кинотеатров «Монитор» Андрей Попов сообщил Юга.ру, что на сеанс смогут попасть только православные прихожане краснодарских храмов. Также на кинопоказ пригласили журналистов.

Фильм снял православный телеканал «Спас» по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Картина рассказывает о личности Владимира Ленина и его мавзолее: истории, мумификации, обстоятельствах смерти, а также о мавзолеях в истории мировых цивилизаций.

Премьерные показы ленты состоятся и в других южных городах, например, в Ростове-на-Дону. Корреспонденты издания RostovGazeta поговорили с депутатами региона о фильме.

По словам депутата Заксобрания Ростовской области Игоря Петровского, хранить в центре страны останки тела — это «форменный садизм над памятью вождя революции» без ясной цели. Он уверен, что вокруг мавзолея Ленина не нужно создавать идеологические баталии, а стоит «просто по-человечески, как принято у людей, захоронить тело усопшего».

«Совершенно дикое трупопоклонничество, посмертный нудизм, на который обрекли бывшего руководителя государства без его на то воли некоторые его последователи — это издевательство над покойным», — прокомментировал Петровский.

Депутат Гордумы Наталья Оськина заявила, что фильм может внести раскол в общество.

«У нас еще живы дети и внуки тех победителей, тех исторических событий, которые связаны с героизмом и в Октябрьскую революцию, и в Великую Отечественную войну. Попытки через якобы какие-то религиозные мотивы влезть сейчас в государственное единение, в сообщество граждан, мы считаем недопустимым», — отметила Оськина.

Наталья заявила, что тема вокруг Ленина — «спекуляция, которую вынесли в публичное пространство». Она напомнила, что нынешняя Россия живет по многим декретам, которые выпустил именно Владимир Ленин: восьмичасовой рабочий день, который прежде был 12-18 часов, равенство мужчин и женщин, отмена детского труда.

«Эти понятия сейчас пытаются перевернуть. Поэтому попытки приравнять Ленина к мумии, которая лежала под египетскими пирамидами, мы считаем кощунством и надругательством над памятью людей», — отметила Оськина.

Один из создателей фильма, телеведущий Борис Корчевников, на своей странице «Вконтакте» заявил, что «Ленина за его дела до сих пор не принимает даже земля, не то что небо» и его труп «сквернит сердце нашей Родины».