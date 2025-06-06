«Правовая система, которая нуждается в хайпе как в топливе, обречена». Что показал инцидент с блогером на московском вокзале
Александр Сафронов, секретарь крайкома и руководитель фракции КПРФ в гордуме Краснодара, анализирует случай скандального «задержания» блогера на московском вокзале и размышляет о деградации правового поля в России.
Вечером 3 июня в Москве произошло событие, которое, по выражению официальных представителей МВД России, «вызвало общественный резонанс». Группа людей схватила гражданина по имени Арег Щ., вынесла его сопротивляющегося с вокзала и буквально затолкала в багажник автомобиля.
Как потом выяснилось, таким образом сотрудники правоохранительных органов Чеченской Республики проводили «задержание». Сразу оговорюсь, что я ознакомился с рядом высказываний Арега Щ., по поводу которых возбудились чеченские правоохранители, и считаю такие высказывания недопустимыми, противозаконными и оскорбительными для любого нормального человека. Уверен, что за подобные высказывания Арег Щ. должен понести наказание в установленном законом порядке.
Однако форма и способ «задержания» (по моему мнению, попытка похищения человека), а также последовавшие за этим события дают нам право взглянуть на ситуацию шире, нежели чем на простой инцидент с превышением сотрудниками силовых органов своих полномочий.
Видео, где Арега Щ. тащат по вокзалу широко разошлись в СМИ и социальных сетях, а само событие стало обсуждаемым новостным поводом. Машину, в багажнике которой чеченские силовики везли Арега Щ., сотрудники полиции скоро задержали на Киевском шоссе.
Затем последовало заявление министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева, который отметил, что Арег Щ. — преступник, а само событие не является похищением, якобы это было задержанием.
Во-первых, министру следует знать, что преступником человека объявляет не приказ какого-либо министерства, а решение суда. Суд и только суд имеет право устанавливать — виновен человек в совершении преступления или нет. А до момента решения суда в нашем праве действует презумпция невиновности. Почему этих нюансов не знает целый министр субъекта Российской Федерации — мне неведомо.
Во-вторых, то, что мы видим на видео, никак нельзя назвать задержанием. В каждом случае задержания сотрудник правоохранительных органов обязан:
- назвать свои должность, звание, фамилию;
- предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение;
- сообщить причину и цель обращения;
- в случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и свободы, разъяснить ему причину и основания применения таких мер, а также возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина;
- разъяснить лицу, подвергнутому задержанию, его право на юридическую помощь, право на услуги переводчика, право на уведомление родственника или близкого лица о факте его задержания, право на отказ от дачи объяснения.
И это не говоря уже о том, что задержанных граждан не перевозят в багажниках тонированных мерседесов. Для таких дел у правоохранительных органов предусмотрен специальный транспорт.
И наоборот: существующая правоприменительная практика и решение Пленума Верховного суда РФ позволяют предположить в действиях представителей правоохранительных органов составы ч. 3 ст. 126 (похищение организованный группой, незаконное лишение свободы) и ст. 127 УК РФ (причинение телесных повреждений).
Во всей этой дикой истории с ночным инцидентом в Москве меня беспокоит характер происходящего. Возникают вопросы. Почему нормальная реакция правоохранительной системы у нас включается только если начинается публичный скандал? Сработали бы наши правовые механизмы при отсутствии огласки? Почему первыми не отреагировали службы внутренней безопасности полиции?
Увы, но мы все чаще сталкиваемся с ситуацией, когда на нарушения закона власти реагируют только после общественного резонанса в СМИ и соцсетях. Ну или после поручения какого-то большого начальника.
Это крайне порочная практика, потому что далеко не всегда нарушения закона происходят на глазах у блогеров и под объективами камер и телефонов.
Пора понять, что система, которая для своей работы нуждается в хайпе как в топливе, глубоко больна и обречена на деградацию. У страны без независимой правовой системы будущего нет. Властям пора это понять и признать. Причем признать не на словах, а на деле.
Очевидно, что необходима правовая оценка как действий сотрудников правоохранительных органов, так и высказываний блогера. И действия со стороны Следственного Комитета последовали. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 126 УК РФ (похищение) и ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), а в рамках расследования уголовного дела шести лицам предъявлены обвинения.
Также следствием были изучены видеозаписи блогера и обнаружены «признаки побуждения к совершению насильственных действий по отношению к группе лиц, выделяемой по национальному/этническому признакам, а также их унижения». На основании этого следователями СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ и пункту «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ.
Все это правильно, надо расследовать уголовное дело и в рамках закона двигаться дальше.
Тем не менее, тревогу вызывает состояние правоохранительной системы России, в которой вообще возможны подобные случаи. Мы ведь понимаем, что произошедшее на Ярославском вокзале далеко не первый инцидент подобного рода.
Во-первых, надо вспомнить Никиту Журавеля, против которого было возбуждено дело об оскорблении чувств верующих. Его в камере СИЗО избил сын главы Чечни, а видео с избиением в своем официальном телеграм-канале опубликовал его отец Рамзан Кадыров.
«Побил и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание», — рассказал тогда Кадыров.
Затем в октябре прошлого года Рамзан Кадыров объявил кровную месть двум депутатам Государственной Думы и миллиардеру Сулейману Керимову. Ну а что тут такого? В XXI веке в России глава субъекта РФ объявляет депутатам «кровную месть».
Еще можно вспомнить Зарему Мусаеву, которую также увезли насильно в Грозный, а также нападение на Елену Милашину и Александра Немова — журналиста и адвоката, которые прибыли на суд над Мусаевой. Милашину и Немова избили.
Вишенкой на торте здесь выступает история с компанией Wildberries, разобраться с «рейдерским захватом» которой собирался Рамзан Кадыров. Если вы вдруг спросите, на каком основании глава региона вмешивается в корпоративный конфликт, то у меня не будет законного ответа и понимания этой ситуации.
Все эти истории говорят о том, что на территории России формируются пространства, где законы трактуют и понимают весьма своеобразно. Для любого нормального государства, где провозглашено верховенство права, в том числе и для России, такое положение дел недопустимо. Нельзя допускать разрыва общегосударственного правового пространства, когда на территории страны появляются места, где право либо не действует совсем, либо его действие серьезно ограничено. Нельзя, например, допускать избиение задержанных в камере вне зависимости от тяжести обвинения.
Случай на Ярославском вокзале в Москве на этот раз запустил реакцию федеральных органов правопорядка, однако это, очевидно, не может стать системным решением таких проблем. «Реактивная» правовая система не поможет государству справиться с вызовами, с которыми столкнулась наша страна.
Поэтому России жизненно необходимо навести в правовой и силовой системах порядок, утвердить верховенство закона и не допустить фрагментации правовой системы страны, где возможно существование регионов с отсутствием верховенства права.
Все мы, жители России, должны стать гражданским обществом и прекратить терпеть произвол, пусть даже и весьма могущественных персон. Нельзя людей пихать в багажник, даже если это очень кому-то хочется. Нельзя людей называть преступниками без решения суда, даже если нарушение закона кажется очевидным. Нельзя похищать людей. Нельзя избивать задержанных в камере… Много чего делать нельзя, а надо наоборот — соблюдать законы и бороться за неукоснительное их исполнение и справедливый суд.
Надеюсь, что терпение руководства страны и общества в целом к подобным «резонансным явлениям» кончилось, и теперь даже чеченские силовики должны будут вести следствие строго согласно нормам законодательства России.
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