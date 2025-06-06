Александр Сафронов, секретарь крайкома и руководитель фракции КПРФ в гордуме Краснодара, анализирует случай скандального «задержания» блогера на московском вокзале и размышляет о деградации правового поля в России.

Вечером 3 июня в Москве произошло событие, которое, по выражению официальных представителей МВД России, «вызвало общественный резонанс». Группа людей схватила гражданина по имени Арег Щ., вынесла его сопротивляющегося с вокзала и буквально затолкала в багажник автомобиля. Как потом выяснилось, таким образом сотрудники правоохранительных органов Чеченской Республики проводили «задержание». Сразу оговорюсь, что я ознакомился с рядом высказываний Арега Щ., по поводу которых возбудились чеченские правоохранители, и считаю такие высказывания недопустимыми, противозаконными и оскорбительными для любого нормального человека. Уверен, что за подобные высказывания Арег Щ. должен понести наказание в установленном законом порядке. Однако форма и способ «задержания» (по моему мнению, попытка похищения человека), а также последовавшие за этим события дают нам право взглянуть на ситуацию шире, нежели чем на простой инцидент с превышением сотрудниками силовых органов своих полномочий.

Видео, где Арега Щ. тащат по вокзалу широко разошлись в СМИ и социальных сетях, а само событие стало обсуждаемым новостным поводом. Машину, в багажнике которой чеченские силовики везли Арега Щ., сотрудники полиции скоро задержали на Киевском шоссе. Затем последовало заявление министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева, который отметил, что Арег Щ. — преступник, а само событие не является похищением, якобы это было задержанием. Во-первых, министру следует знать, что преступником человека объявляет не приказ какого-либо министерства, а решение суда. Суд и только суд имеет право устанавливать — виновен человек в совершении преступления или нет. А до момента решения суда в нашем праве действует презумпция невиновности. Почему этих нюансов не знает целый министр субъекта Российской Федерации — мне неведомо. Во-вторых, то, что мы видим на видео, никак нельзя назвать задержанием. В каждом случае задержания сотрудник правоохранительных органов обязан: назвать свои должность, звание, фамилию;

предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение;

сообщить причину и цель обращения;

в случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и свободы, разъяснить ему причину и основания применения таких мер, а также возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина;

разъяснить лицу, подвергнутому задержанию, его право на юридическую помощь, право на услуги переводчика, право на уведомление родственника или близкого лица о факте его задержания, право на отказ от дачи объяснения.

И это не говоря уже о том, что задержанных граждан не перевозят в багажниках тонированных мерседесов. Для таких дел у правоохранительных органов предусмотрен специальный транспорт. И наоборот: существующая правоприменительная практика и решение Пленума Верховного суда РФ позволяют предположить в действиях представителей правоохранительных органов составы ч. 3 ст. 126 (похищение организованный группой, незаконное лишение свободы) и ст. 127 УК РФ (причинение телесных повреждений). Во всей этой дикой истории с ночным инцидентом в Москве меня беспокоит характер происходящего. Возникают вопросы. Почему нормальная реакция правоохранительной системы у нас включается только если начинается публичный скандал? Сработали бы наши правовые механизмы при отсутствии огласки? Почему первыми не отреагировали службы внутренней безопасности полиции? Увы, но мы все чаще сталкиваемся с ситуацией, когда на нарушения закона власти реагируют только после общественного резонанса в СМИ и соцсетях. Ну или после поручения какого-то большого начальника. Это крайне порочная практика, потому что далеко не всегда нарушения закона происходят на глазах у блогеров и под объективами камер и телефонов. Пора понять, что система, которая для своей работы нуждается в хайпе как в топливе, глубоко больна и обречена на деградацию. У страны без независимой правовой системы будущего нет. Властям пора это понять и признать. Причем признать не на словах, а на деле. Очевидно, что необходима правовая оценка как действий сотрудников правоохранительных органов, так и высказываний блогера. И действия со стороны Следственного Комитета последовали. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 126 УК РФ (похищение) и ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), а в рамках расследования уголовного дела шести лицам предъявлены обвинения.

© Фото Елены Синеок, Юга.ру

Также следствием были изучены видеозаписи блогера и обнаружены «признаки побуждения к совершению насильственных действий по отношению к группе лиц, выделяемой по национальному/этническому признакам, а также их унижения». На основании этого следователями СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ и пункту «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ. Все это правильно, надо расследовать уголовное дело и в рамках закона двигаться дальше. Тем не менее, тревогу вызывает состояние правоохранительной системы России, в которой вообще возможны подобные случаи. Мы ведь понимаем, что произошедшее на Ярославском вокзале далеко не первый инцидент подобного рода. Во-первых, надо вспомнить Никиту Журавеля, против которого было возбуждено дело об оскорблении чувств верующих. Его в камере СИЗО избил сын главы Чечни, а видео с избиением в своем официальном телеграм-канале опубликовал его отец Рамзан Кадыров.

«Побил и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание», — рассказал тогда Кадыров. Затем в октябре прошлого года Рамзан Кадыров объявил кровную месть двум депутатам Государственной Думы и миллиардеру Сулейману Керимову. Ну а что тут такого? В XXI веке в России глава субъекта РФ объявляет депутатам «кровную месть». Еще можно вспомнить Зарему Мусаеву, которую также увезли насильно в Грозный, а также нападение на Елену Милашину и Александра Немова — журналиста и адвоката, которые прибыли на суд над Мусаевой. Милашину и Немова избили. Вишенкой на торте здесь выступает история с компанией Wildberries, разобраться с «рейдерским захватом» которой собирался Рамзан Кадыров. Если вы вдруг спросите, на каком основании глава региона вмешивается в корпоративный конфликт, то у меня не будет законного ответа и понимания этой ситуации.