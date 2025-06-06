«Сильно не пытали». На Ярославском вокзале в Москве чеченские силовики схватили и затолкали в багажник мужчину — главное

Вечером 3 июня на Ярославском вокзале в Москве несколько мужчин насильно посадили предпринимателя и блогера Арега Щепихина в багажник черного «Мерседеса» с мигалками и увезли в неизвестном направлении. Мужчина, как видно на видеозаписях, звал на помощь и просил вызвать полицию.

Версия чеченских властей: «задержание» и обвинения

На следующий день, 4 июня, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что произошедшее не было похищением, а являлось «задержанием» Арега Щепихина. По его словам, блогер является «преступником», который «открыто, публично и неоднократно призывал к этническим чисткам и нацизму, оскорблял религию и Бога, а также высказывал явно экстремистские взгляды и заявлял о намерении изнасиловать малолетних детей».

Дудаев также сообщил, что сотрудники правоохранительных органов действовали «во взаимодействии с профильными ведомствами Москвы» и проводят проверку в отношении Щепихина по уголовным статьям об оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК РФ) и возбуждении ненависти либо вражды (ст. 282 УК РФ). Он добавил, что силовики, по сути, «спасли ему жизнь», поскольку сотни тысяч мусульман и верующих «кипели желанием поскорее призвать к ответу» Щепихина.

Реакция московских властей и возбуждение уголовных дел

Столичные полицейские задержали шестерых «участников событий на Ярославском вокзале» и доставили их для разбирательства в линейный отдел МВД на станции Москва-Ярославская. Позднее стало известно, что трое из задержанных являются действующими сотрудниками Росгвардии. Утром 4 июня шестерых задержанных отпустили из отдела полиции.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту похищения человека (ст. 126 УК РФ) и превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Обвинения были предъявлены шести лицам, и 5 июня следователи обратились в Замоскворецкий районный суд Москвы с ходатайством об избрании им меры пресечения.

Помимо этого, в отношении самого Арега Щепихина также было возбуждено уголовное дело. Следственный комитет сообщил, что в его видеозаписях выявлены признаки побуждения к насильственным действиям по национальному признаку и их унижения (ч. 2 ст. 280 УК РФ и пункт «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ). МВД России также начало проверку «видеороликов с провокационными заявлениями в отношении жителей Чеченской Республики», размещенных Щепихиным в соцсетях.

Заявление Арега Щепихина

Арег Щепихин после инцидента вышел на связь и рассказал о произошедшем. На видеозаписи у него были заметны гематомы на лице. Он заявил, что его «похитили и вывезли за город», где «сильно не пытали, больше допрашивали». По его словам, его заставили записать извинения за опубликованные им оскорбительные видеозаписи в адрес чеченцев и мусульман.

Щепихин также подчеркнул, что силовики из другого региона не имеют права производить такие действия на территории Москвы без соответствующего взаимодействия.

На данный момент расследование продолжается, и обе стороны, как предполагаемые похитители, так и сам Арег Щепихин, являются фигурантами уголовных дел.

Ранее, в апреле 2015 года, МВД России называло недопустимым заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о «стрельбе на поражение» по сотрудникам из других регионов, проводящих спецоперации в республике без ведома местных правоохранительных органов.