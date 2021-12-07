«Черепаха», шкивы и счалка. Как работает самый большой парк канатных дорог в России

Вы приехали в горы. Как будете добираться к манящим вершинам? Конечно, на канатке! Юга.ру побывали на курорте «Роза Хутор», поговорили с начальником управления канатных дорог (КД) Алексеем Третьяковым и узнали, как устроен самый большой парк подъемников в России. Зачем нужен режим «Черепаха», почему на канате ставят желтые отметки и что случится, если в кабинку ударит молния, читайте в нашем материале.

Как устроены канатные дороги на курорте «Роза Хутор» На курорте «Роза Хутор» самый большой парк канатных дорог в России — здесь работают 32 подъемника производства Doppelmayr, Leithner-Poma и других. Тут есть: 8- и 10-местные гондольные составы (привычные нам закрытые кабинки — «Стрела», «Олимпия», «Заповедный лес», «Кавказский Экспресс», «Вероника» и др.);

кресельные составы (открытые, с колпаком и без — «Эдельвейс», «Волчья скала», «Крокус»);

бугельный подъемник «Ювента», где пассажир едет на одноместном бугеле непосредственно по снегу;

конвейерные подъемники «Соло» и «Волшебные ковры». Максимальное количество кабинок на одной канатной дороге — 115, кресел — 125, а максимальная скорость — 6 м/с. Сейчас, перед стартом зимнего сезона, на курорте проводят плановую профилактику большей части подвижного состава. Вместе с Алексеем Третьяковым мы поднялись на приводную станцию действующей канатной дороги «Стрела», чтобы посмотреть, как она работает изнутри.

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Как работает механизм подъемника? Простыми словами, канатная дорога — это два огромных колеса — шкива , расположенных горизонтально, между которыми натянут канат. Электродвигатель передает крутящий момент на редуктор, а он, в свою очередь, — на шкив. Чаще всего приводная станция находится наверху. По линии движения установлены опоры, которые поддерживают канат, чтобы он огибал рельеф и не провисал. Под одну опору заливается бетонный фундамент весом от 25 до 100 тонн.

На канатной дороге «Стрела» работают два двигателя мощностью более 1 МВт — это как 10 тыс. лампочек или 500 электрочайников.

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Канат состоит из 6 прядей, в каждой из которых — 36 проволок из оцинкованной и защищенной от коррозии стали. Всего в одном канате 216 проволок. Между прядями есть амортизирующий зазор для защиты от трения. Сердцевина каната состоит из твердого пластика с проволокой, на которые при производстве выливается полужидкий состав. Он заполняет пустоту и также защищает пряди от трения.

Алексей Третьяков © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Самая длинная канатная дорога на курорте — это «Стрела». Ее протяженность — 3,95 км, а длина петли каната — 8 км. Этот канат составлен из трех частей. Их соединение называется счалкой. Если увидите желтые, красные или белые отметки на канате, знайте — это она!



У счалки есть своя формула: длина соединения должна составлять минимум 1200 диаметров каната. На «Стреле» это 68 метров. Две части каната длиной 68 метров укладывают друг напротив друга. Весь канат натягивают как струну. Специалист расплетает пряди канатов. Одна прядь выкручивается с нижнего каната и замещается прядью верхнего. Так делается 12 раз. Потом на определенных расстояниях от места стыка пряди прячутся вовнутрь, вымещая сердечник. Сам сердечник выбрасывается. На одной счалке — 6 узлов. На «Стреле» 3 счалки, а значит, на канате 18 узлов.

В прошлом году на южном склоне курорта открыли первую в России канатную дорогу системы D-line с десятиместными кабинами. Она хороша не только большей вместимостью, но и простотой обслуживания.



Чтобы заменить ремень конвейера (механизм, который разгоняет и тормозит кабины), старую канатку нужно было остановить и четыре часа работать в экстренном режиме. В новых составах этот ремень двойной — если оборвется одна половина, если ремень ослаб и пробуксовывает, его можно натянуть за минуту. Контролировать состояние каната можно онлайн — он проходит через систему, подобную рентгену. Также важно, что зажим кабины принципиально отличается большим запасом прочности и количества циклов.

Вопросы о безопасности Когда закрываются двери и канатка уносит все выше, у кого не закрадывалась тревожная мысль — а что, если мы здесь застрянем? Поэтому мы узнали у Алексея, как служба справляется с капризной сочинской погодой и предотвращает аварийные ситуации.

Что будет, если молния ударит в канат? Молния, как правило, бьет в канат или опору. В этом случае спасает система молниеотвода: когда молния попадает в канат, энергия через резиновые ролики, состоящие из уникального токопроводящего состава, передается ближайшей опоре и уходит в землю. На некоторых КД курорта есть специальные канаты молниезащиты — они берут удар на себя, защищая основной несущий канат.

© Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Алексей Третьяков начальник управления канатных дорог

А если сильный ветер? «Кабина имеет большую парусность — при больших порывах ветра она начинает раскачиваться и может удариться об опору. Поэтому при ветре в 13-14 м/с автоматика предупреждает об опасности. А при 15-16 м/с канатная дорога замедляется самостоятельно, и мы ее разгружаем. В год бывает от 20 до 30 таких случаев. Также на параметры замедления влияет и направление ветра», — рассказывает Алексей Третьяков. На каждой опоре с двух сторон стоят балансиры. По краям этих балансиров на входе и на выезде стоят датчики RPD. На каждой опоре по четыре штуки. Перед запуском канатной дороги система их опрашивает. Если ветер раскачивает канат, он подает сигнал об отклонении каната относительно датчика — и компьютер сбрасывает скорость. На «Стреле» 29 опор и 116 датчиков. На случай падения самого каната на опорах установлены специальные ловушки.

А что, если канат обледенеет? Канатная дорога имеет перепад высот около километра, внизу — туман и влажность, а наверху — минусовая температура. Мокрый канат на верхних станциях покрывается твердым слоем инея. Если его толщина больше 2 мм, это может привести к пробуксовыванию шкива (огромное колесо, крутящее канат). Когда состав въезжает на станцию, приемную часть зажима очищают механические щетки.

© Фото Марины Солошко, Юга.ру

Для того чтобы канат не успел обледенеть за ночь, работники активируют режим под говорящим названием «Черепаха»: после клика на изображение животного на экране управления подъемник начинает двигаться со скоростью 0,3 метра (30 см)/с вместо обычных 6 м/с.



Такой режим тратит небольшое количество энергии, а канатная дорога за счет постоянного хода не успевает покрыться льдом. Зимой «Черепаху» часто запускают ночью, чтобы к утру КД была в рабочем состоянии. Могут ли вас забыть на канатке? Когда КД завершает свою работу, сотрудники проверяют подвижной состав — он прогоняется по полному кругу, чтобы убедиться, что все пассажиры вышли. Даже если после отбоя вы спрячетесь в кабине нарочно, вас обязательно заметят.

Почему, проходя через опору, кабинка трясется? Это чисто конструктивная особенность канатной дороги. За счет сплетения нескольких прядей в одну канат имеет некую волнистость. Когда зажим кабины проходит через ролики опоры, вибрация передается на кабину.

Кто и как предотвращает аварийные ситуации? Сложную профилактику на курорте проводят дважды в год: в две последние недели апреля и с 15 октября по 15 декабря. В этот период работники выполняют ряд регламентных работ. Например, осматривают роликовые балансиры на всех опорах, чтобы понять, есть ли посторонние звуки, нужно ли заменить подшипники. Еще специалисты просвечивают канаты на предмет обрыва проволоки; производят замену масла в редукторах ( в одном редукторе — 600 литров масла! ); перебирают кабинные зажимы; настраивают двери; проверяют болтовые соединения, гидравлическую систему; чистят от коррозии и затягивают крепления опор к фундаменту.

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

Рентген-система проверяет состояние каната, определяет локальные дефекты — обрывы проволоки. По результатам дефектоскопии принимается решение, пригоден ли канат для использования.

Когда объявляют спасательную операцию? «Если ситуация фатальная и мы понимаем, что запустить КД в течение часа не удастся, ответственный за безопасную эксплуатацию объявляет спасательную операцию в течение 30 минут после остановки. Силы распределяются так, чтобы на двух-трех спасателей приходилось около 50 человек. Время операции в таком случае может ограничиться двумя-тремя часам. Максимально допустимое время для проведения спасательной операции — четыре часа», — рассказывает Алексей Третьяков. На канатных дорогах курорта «Роза Хутор» есть места, где спасательная операция является уникальной в связи с высотой в 126 и 96 метров. На каждой опоре есть лестница. Спасатель поднимается на опору, добирается на подвесном велосипеде или другом специальном оборудовании по канату до зависшей кабины, с помощью инструментов для эвакуации ослабляет ее зажим и лебедкой притягивает кабину к опоре подъемника. Высота опор ниже, чем на участке между ними, поэтому спасатели выполняют спуск эвакуируемых пассажиров вдоль ствола.

© Фото Марины Солошко, Юга.ру

Кто управляет канатной дорогой? Зимой в службе канатных дорог работают 280 человек, а летом — около 160. Здесь есть четыре вида должностей: машинист-оператор, дежурный по станции, электромеханик и слесарь-обходчик. Машинист управляет канатной дорогой и руководит дежурными. Дежурные (по два человека вверху и внизу) подготавливают дорогу, очищают станцию от снега, осматривают подвижной состав, после смены — моют его, встречают и провожают гостей. Электромеханик и слесарь-обходчик проводят работы по обслуживанию и ремонту — регламентные и внезапно возникшие, например, в связи с погодными условиями. Каждое утро до перевозки пассажиров два сотрудника в ремонтной кабине открытого типа едут по линии канатной дороги и осматривают ее на предмет посторонних воздействий — деревьев, угрожающих факторов, звуков, скрипов. Всё оборудование должно работать в штатном режиме. После этого они проверяют оборудование на обеих (или трех, как на «Кавказском Экспрессе») станциях. Если всё в порядке, в вахтенном журнале они делают отметку о том, что дорога исправна и допущена к работе. Ряд технически сложных работ выполняют производители канатных дорог или подрядчики и аффилированные фирмы. Например, счаливание канатов проводится под руководством представителя завода-изготовителя.

Где обучают будущих работников канатной дороги? В России есть только один вуз, который готовит специалистов канатной дороги — в городе Новочеркасске. На механическом факультете ФГБОУ ВО «ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова» изучают грузоподъемные механизмы. 20–30% сотрудников попадает на работу после обучения там, остальные работники когда-то пришли с техническими специальностями, прошли обучение от производителей КД и выросли внутри компании.

© Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»

В заключение экскурсии узнали у руководителя управления канатных дорог Алексея Третьякова о том, как он сам пришел в эту редкую профессию.

«Маме дали квартиру в Сибири. И когда мы туда переехали, вдалеке я увидел гору, а на ней — белые полосы. В холодный день пришел покататься и сильно замерз. Постучался к канатчикам погреться, и они меня приютили, я был у них «сыном полка». Так что мой стаж начался с 11 лет, с 16 я начал подрабатывать официально.



Я учился в области шахтного оборудования и строительства железных дорог. В свободное от учебы время ездил в командировки, связанные с монтажом канатных дорог и счаливанием канатов. Всю жизнь я занимаюсь канатками и весь опыт получил в процессе работы», — рассказывает Алексей Третьяков.