Удивительные и парадоксальные артефакты. В Краснодаре открылась выставка «Кабинет визуальных редкостей»

© Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Краснодарский выставочный зал»

© Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Краснодарский выставочный зал»

Краснодарские фотографы покажут «комнату чудес» из бытовых предметов (6+)

В Краснодарском краевом выставочном зале 5 ноября открылась экспозиция «Кабинет визуальных редкостей». Идея проекта — по-новому взглянуть на старинную европейскую «комнату чудес», куда когда-то свозили все самое диковинное и неожиданное. Фотографы превращают пространство галереи в сокровищницу, где привычные бытовые вещи, которые люди привыкли не замечать, получают статус редких коллекционных объектов. Благодаря точной геометрии кадра, игре фактур и оптическим эффектам света обыденные предметы начинают выглядеть как редкие музейные экспонаты.

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По словам организаторов, выставка балансирует на стыке строгого каталога и чистой магии, где каждый натюрморт становится уникальным экспонатом, пробуждающим любопытство. Выставка будет работать до 29 ноября в галерее «Особняк». Подробности можно уточнить у организаторов.