Удивительные и парадоксальные артефакты. В Краснодаре открылась выставка «Кабинет визуальных редкостей»

Краснодарский край

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  • © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Краснодарский выставочный зал»
    © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала «Краснодарский выставочный зал»

Краснодарские фотографы покажут «комнату чудес» из бытовых предметов (6+)

В Краснодарском краевом выставочном зале 5 ноября открылась экспозиция «Кабинет визуальных редкостей». Идея проекта — по-новому взглянуть на старинную европейскую «комнату чудес», куда когда-то свозили все самое диковинное и неожиданное.

Фотографы превращают пространство галереи в сокровищницу, где привычные бытовые вещи, которые люди привыкли не замечать, получают статус редких коллекционных объектов. Благодаря точной геометрии кадра, игре фактур и оптическим эффектам света обыденные предметы начинают выглядеть как редкие музейные экспонаты.

Химеры и темная готика:

По словам организаторов, выставка балансирует на стыке строгого каталога и чистой магии, где каждый натюрморт становится уникальным экспонатом, пробуждающим любопытство.

Выставка будет работать до 29 ноября в галерее «Особняк». Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 8 ноября откроется персональная выставка Павла Мартыненко. Зрители увидят 12 больших полотен, в которых соединились высокая печать, каллиграфия и текстиль.

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Удивительные и парадоксальные артефакты. В Краснодаре открылась выставка «Кабинет визуальных редкостей»
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