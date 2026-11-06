Удивительные и парадоксальные артефакты. В Краснодаре открылась выставка «Кабинет визуальных редкостей»
Краснодарские фотографы покажут «комнату чудес» из бытовых предметов (6+)
В Краснодарском краевом выставочном зале 5 ноября открылась экспозиция «Кабинет визуальных редкостей». Идея проекта — по-новому взглянуть на старинную европейскую «комнату чудес», куда когда-то свозили все самое диковинное и неожиданное.
Фотографы превращают пространство галереи в сокровищницу, где привычные бытовые вещи, которые люди привыкли не замечать, получают статус редких коллекционных объектов. Благодаря точной геометрии кадра, игре фактур и оптическим эффектам света обыденные предметы начинают выглядеть как редкие музейные экспонаты.
Химеры и темная готика:
По словам организаторов, выставка балансирует на стыке строгого каталога и чистой магии, где каждый натюрморт становится уникальным экспонатом, пробуждающим любопытство.
Выставка будет работать до 29 ноября в галерее «Особняк». Подробности можно уточнить у организаторов.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 8 ноября откроется персональная выставка Павла Мартыненко. Зрители увидят 12 больших полотен, в которых соединились высокая печать, каллиграфия и текстиль.