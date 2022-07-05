Больше, чем «Парк Галицкого». Показываем с воздуха, где в Краснодаре хотят разбить зеленую зону, и рассказываем, что не так с голосованием за ее благоустройство
Краевая администрация недавно объявила, что в Краснодаре в 2023 году начнут строительство парка, да не простого, а самого большого во всем регионе. Юга.ру полетали над просторами, где хотят разбить «Парк достижений», чтобы оценить масштаб и реалистичность выполнения амбициозного ландшафтного проекта.
Для начала предлагаем посмотреть наше видео с места грядущей стройки.
Огромный пустырь в северной части города раскинулся от нового «Экспограда-Юг» до «Города спорта», в котором находится «Баскет-холл». Изначально эту площадь в городском генплане отвели под многоэтажное строительство. Во что она могла бы превратиться, видно буквально чуть западнее, где продолжают расти всё новые корпуса жилых комплексов «Достояние» и «Отражение».
В 2006 году на дальнем от микрорайона Энка конце пустыря начали строить «Баскет-холл», который принял первых зрителей в октябре 2011-го.
Еще через год по соседству с баскетбольной ареной открыли хоккейную под названием Ice Palace— тренировавшиеся на ее Малом льду «Беркуты Кубани» однажды выиграли дивизион «Б» молодежного чемпионата страны, а на главную площадку приезжала выступать группа Placebo.
В 2014 году Ice Palace и «Баскет-холлом» соединила дуга нового спорткомплекса «Чемпион», в нем 11 залов для занятий тяжелой атлетикой, художественной и спортивной гимнастикой, фехтованием, пневматической стрельбой, борьбой, боксом, прыжками на батуте и акробатикой.
А в 2017-м посреди образовавшейся подковы начали строить крупнейший на Юге России центр водных видов спорта и назвали это скопление «Городом спорта».
Параллельно с этим строительство социально значимых объектов активно вели и на южном конце пустыря. Осенью 2015 года открыли новый «Экспоград-Юг», три года спустя — филиал интерактивного музея «Россия — моя история».
Пространство от «Экспограда» до Ледового дворца в какой-то момент решили было отдать под строительство нового стадиона для футбольного клуба «Кубань», но после присоединения Крыма у харьковских владельцев команды начались финансовые сложности, и этот проект тихо забыли.
Стало, впрочем, очевидно, что жертвовать 1,2-километровую полосу вдоль улицы Дзержинского под обычную многоэтажную застройку местные власти уже не намерены. В новой версии генплана Краснодара эти земли перевели в зеленые зоны и территорию под спортивные объекты.
В начале 2022 года вице-губернатор Александр Власов рассказал, что здесь решили построить парк площадью 15,8 га. Имя ему придумали вполне в духе окружающих объектов — «Парк достижений».
Дальше всё развивалось стремительно. В середине апреля на сайте краснодарской мэрии начали традиционное голосование, в ходе которого жителям предлагают выбрать, какие зеленые зоны в следующем календарном году благоустроят за счет федерального бюджета. К примеру, в 2021-м такое голосование выиграл Николаевский бульвар на Гидрострое, в 2020-м — бульвары «Героев-Разведчиков», «Мариинский», городской сад «Сосновый», а также сквер имени Льва Толстого.
Наступил июнь, и выяснилось, что «Парк достижений» разгромил трех своих конкурентов с огромным отрывом: 87 тысяч голосов против 25 тысяч у второго места. Правда, телеграм-канал «Азбука горожанина» опубликовал скриншот, который свидетельствует об аномальной активности голосующих: около тысячи голосов в минуту за «Парк достижений» в течение рабочего дня — и единичные голоса в нерабочее время.
И спустя считанные дни после публикации итогов голосования администрация края опубликовала детальный проект обустройства территории-победителя.
В новой версии плана площадь объекта выросла в 2,5 раза — до 38,5 гектаров. «Парк в Краснодаре станет самым крупным на Кубани», гласит пресс-релиз.
Для сравнения, площадь Городского сада (парка Горького) составляет 16 га, парка у стадиона «Краснодар» — чуть более 22 га, Чистяковской Рощи — 36 га. Правда, у Сочинского дендрария показатель заметно больше — 49 га, но, надо полагать, по мнению администрации, это или не парк, или не Кубань.
Давайте же полюбуемся на проект.
Парк планируют поделить на восемь зон: центральную с парадной входной группой, амфитеатр, аллею героев (ее будет украшать наклонная «триумфальная арка» — нависающая пешеходная эстакада наподобие моста в парке «Зарядье»), поляну для пикников, тенистую рощу, сад, в котором круглый год что-то цветет, а также детские и спортивные площадки.
В меридиональном направлении весь парк будет пронизывать колоннада. В одних зонах она будет выглядеть строго и парадно, в других превратится в навес, который защищает от солнца, в детском секторе — станет частью игровой площадки.
Также хотят оборудовать пруды и фонтаны, а по всему парку обещают проложить велосипедные дорожки, которые почти нигде не будут пересекаться с пешеходными.
Если смотреть на эту территорию прямо сейчас, то есть впечатление, что каких-либо экстремальных задач строителям решать не придется — тут обычное более-менее ровное поле с одной лесополосой посередине.
Проект должны реализовать в несколько этапов и закончить в 2026 году. Первая очередь обустройства затронет 15,8 га — на финансирование этих работ по федеральной программе «Создание комфортной городской среды» парк претендует, как победитель народного голосования.
Стоит отметить, что небольшая зеленая зона на заявленном участке уже существует — это аллея от улицы Дзержинского к парадному входу во Дворец водных видов спорта.
Важно, что до начала строительства мэрии еще предстоит уладить вопрос с собственниками нескольких земельных участков. Если верить публичной кадастровой карте Краснодара, то северная часть «Парка достижений» затрагивает участки №№ 7071 и 7072, назначение которых — «комплексное освоение в целях жилищного строительства», и №3998 — под «объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения».
В южной части всё, вроде бы, в порядке: участки № 9246, 9260 и 9261 зарегистрированы под «улично-дорожную сеть, благоустройство территории».
К слову, из этой карты также становится ясно, что планируют строить вокруг «Парка достижений». Со стороны улицы Дзержинского это будет несколько объектов «для занятия спортом в помещениях» (участки №№ 9256, 9265, 9267), плюс, неясно как, сюда затесался участок «для сельскохозяйственного использования» (№2162). С другого бока к парку примкнут «объект культурно-досуговой деятельности» (№9249), «деловое управление, гостиничное обслуживание» (№9243) и «объект дошкольного, начального и среднего образования» (№9245). Это вполне согласуется со словами вице-губернатора Власова, который в январе сказал, что в «Городе спорта» вот-вот начнут строить Дворец самбо, Дворец гимнастических видов спорта, а также будут проектировать спортшколу-интернат на 500 учеников.
В завершение мы хотим показать вам еще несколько любопытных видов, что открылись нам, пока мы летали над всеми этими просторами.
А вот еще несколько наших репортажей, снятых при помощи квадрокоптера:
- так «Город спорта» выглядел осенью 2021-го;
- вот мы полетали над зеленым цветущим морем в Анапе;
- это будущий городской пляж Краснодара в Старокорсунской;
- ну а тут мы попытались сосчитать кольца Гидростроя.