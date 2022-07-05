Больше, чем «Парк Галицкого». Показываем с воздуха, где в Краснодаре хотят разбить зеленую зону, и рассказываем, что не так с голосованием за ее благоустройство

Вид на краснодарские «Город спорта» и музей «Россия — моя история» с высоты птичьего полета © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Вид на краснодарские «Город спорта» и музей «Россия — моя история» с высоты птичьего полета © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Краевая администрация недавно объявила, что в Краснодаре в 2023 году начнут строительство парка, да не простого, а самого большого во всем регионе. Юга.ру полетали над просторами, где хотят разбить «Парк достижений», чтобы оценить масштаб и реалистичность выполнения амбициозного ландшафтного проекта. Для начала предлагаем посмотреть наше видео с места грядущей стройки.

Огромный пустырь в северной части города раскинулся от нового «Экспограда-Юг» до «Города спорта», в котором находится «Баскет-холл». Изначально эту площадь в городском генплане отвели под многоэтажное строительство. Во что она могла бы превратиться, видно буквально чуть западнее, где продолжают расти всё новые корпуса жилых комплексов «Достояние» и «Отражение».

Ближний Западный обход Краснодара © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В 2006 году на дальнем от микрорайона Энка конце пустыря начали строить «Баскет-холл», который принял первых зрителей в октябре 2011-го. Еще через год по соседству с баскетбольной ареной открыли хоккейную под названием Ice Palace— тренировавшиеся на ее Малом льду «Беркуты Кубани» однажды выиграли дивизион «Б» молодежного чемпионата страны, а на главную площадку приезжала выступать группа Placebo. В 2014 году Ice Palace и «Баскет-холлом» соединила дуга нового спорткомплекса «Чемпион», в нем 11 залов для занятий тяжелой атлетикой, художественной и спортивной гимнастикой, фехтованием, пневматической стрельбой, борьбой, боксом, прыжками на батуте и акробатикой. А в 2017-м посреди образовавшейся подковы начали строить крупнейший на Юге России центр водных видов спорта и назвали это скопление «Городом спорта».

Вот они слева направо: Ледовый дворец, Дворец водных видов спорта, кусочек комплекса «Чемпион», «Баскет-Холл» © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Нынешняя планировка «Города спорта» напоминает то ли танк на лыжах, то ли очень странную гитару © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Параллельно с этим строительство социально значимых объектов активно вели и на южном конце пустыря. Осенью 2015 года открыли новый «Экспоград-Юг», три года спустя — филиал интерактивного музея «Россия — моя история».

Выставочный центр «Экспоград-Юг» © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Музей «Россия — моя история» несложно узнать по стенам, выкрашенным в патриотический триколор © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Пространство от «Экспограда» до Ледового дворца в какой-то момент решили было отдать под строительство нового стадиона для футбольного клуба «Кубань», но после присоединения Крыма у харьковских владельцев команды начались финансовые сложности, и этот проект тихо забыли. Стало, впрочем, очевидно, что жертвовать 1,2-километровую полосу вдоль улицы Дзержинского под обычную многоэтажную застройку местные власти уже не намерены. В новой версии генплана Краснодара эти земли перевели в зеленые зоны и территорию под спортивные объекты.

Вид на краснодарские «Город спорта» и музей «Россия — моя история» с высоты птичьего полета © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Тот же самый участок при взгляде на север: за «Городом спорта» видны микрорайон Витаминкомбината и Ростовское шоссе © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В начале 2022 года вице-губернатор Александр Власов рассказал, что здесь решили построить парк площадью 15,8 га. Имя ему придумали вполне в духе окружающих объектов — «Парк достижений». Дальше всё развивалось стремительно. В середине апреля на сайте краснодарской мэрии начали традиционное голосование, в ходе которого жителям предлагают выбрать, какие зеленые зоны в следующем календарном году благоустроят за счет федерального бюджета. К примеру, в 2021-м такое голосование выиграл Николаевский бульвар на Гидрострое, в 2020-м — бульвары «Героев-Разведчиков», «Мариинский», городской сад «Сосновый», а также сквер имени Льва Толстого. Наступил июнь, и выяснилось, что «Парк достижений» разгромил трех своих конкурентов с огромным отрывом: 87 тысяч голосов против 25 тысяч у второго места. Правда, телеграм-канал «Азбука горожанина» опубликовал скриншот, который свидетельствует об аномальной активности голосующих: около тысячи голосов в минуту за «Парк достижений» в течение рабочего дня — и единичные голоса в нерабочее время.

На севере с «Баскет-холлом» граничит заросший лесом прямоугольник. Это Пригородное кладбище © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Весной 2022 года над Западным обходом построили надземный переход, заметно упрощающий пеший путь в эти земли из Энки © Фото Антона Быкова, Юга.ру

И спустя считанные дни после публикации итогов голосования администрация края опубликовала детальный проект обустройства территории-победителя. В новой версии плана площадь объекта выросла в 2,5 раза — до 38,5 гектаров. «Парк в Краснодаре станет самым крупным на Кубани», гласит пресс-релиз. Для сравнения, площадь Городского сада (парка Горького) составляет 16 га, парка у стадиона «Краснодар» — чуть более 22 га, Чистяковской Рощи — 36 га. Правда, у Сочинского дендрария показатель заметно больше — 49 га, но, надо полагать, по мнению администрации, это или не парк, или не Кубань. Давайте же полюбуемся на проект.

Фрагмент презентации проекта «Парка достижений» © Скриншот сайта пресс-службы администрации Краснодарского края, Admkrai.krasnodar,ru

Фрагмент презентации проекта «Парка достижений» © Скриншот сайта пресс-службы администрации Краснодарского края, Admkrai.krasnodar,ru

Фрагмент презентации проекта «Парка достижений» © Скриншот сайта пресс-службы администрации Краснодарского края, Admkrai.krasnodar,ru

Фрагмент презентации проекта «Парка достижений» © Скриншот сайта пресс-службы администрации Краснодарского края, Admkrai.krasnodar,ru

Фрагмент презентации проекта «Парка достижений» © Скриншот сайта пресс-службы администрации Краснодарского края, Admkrai.krasnodar,ru

Фрагмент презентации проекта «Парка достижений» © Скриншот сайта пресс-службы администрации Краснодарского края, Admkrai.krasnodar,ru

Парк планируют поделить на восемь зон: центральную с парадной входной группой, амфитеатр, аллею героев (ее будет украшать наклонная «триумфальная арка» — нависающая пешеходная эстакада наподобие моста в парке «Зарядье»), поляну для пикников, тенистую рощу, сад, в котором круглый год что-то цветет, а также детские и спортивные площадки. В меридиональном направлении весь парк будет пронизывать колоннада. В одних зонах она будет выглядеть строго и парадно, в других превратится в навес, который защищает от солнца, в детском секторе — станет частью игровой площадки. Также хотят оборудовать пруды и фонтаны, а по всему парку обещают проложить велосипедные дорожки, которые почти нигде не будут пересекаться с пешеходными. Если смотреть на эту территорию прямо сейчас, то есть впечатление, что каких-либо экстремальных задач строителям решать не придется — тут обычное более-менее ровное поле с одной лесополосой посередине.

Нам удалось сфотографировать участок для будущего «Парка достижений» почти точно так, как он изображен в презентации от краевой администрации © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В ходе обустройства «Парка достижений» всё же придется ликвидировать, как минимум, одну свалку строительного мусора © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Это здание-скелет едва ли будет затронуто строительством парка — оно находится на частном участке и, согласно выписке из кадастра, предявляет собой «объект по оказанию услуг и обслуживанию населения» © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Проект должны реализовать в несколько этапов и закончить в 2026 году. Первая очередь обустройства затронет 15,8 га — на финансирование этих работ по федеральной программе «Создание комфортной городской среды» парк претендует, как победитель народного голосования. Стоит отметить, что небольшая зеленая зона на заявленном участке уже существует — это аллея от улицы Дзержинского к парадному входу во Дворец водных видов спорта.

Вид на парадную аллею, ведущую в «Город спорта», из-под крыши Дворца водных видов спорта © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Фонтан на парадной аллее «Города спорта» © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Пока что парадную аллею «Города спорта» сложно назвать тенистой © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Да и зеленой ее пока что сложно назвать © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Важно, что до начала строительства мэрии еще предстоит уладить вопрос с собственниками нескольких земельных участков. Если верить публичной кадастровой карте Краснодара, то северная часть «Парка достижений» затрагивает участки №№ 7071 и 7072, назначение которых — «комплексное освоение в целях жилищного строительства», и №3998 — под «объекты по оказанию услуг и обслуживанию населения».

Кадастровая карта Краснодара; зеленым отмечена территория, отведенная под «Парк достижений» © Скриншот сайта egrp365.org

Кадастровая карта Краснодара; зеленым отмечена территория, отведенная под «Парк достижений» © Скриншот сайта egrp365.org

В южной части всё, вроде бы, в порядке: участки № 9246, 9260 и 9261 зарегистрированы под «улично-дорожную сеть, благоустройство территории». К слову, из этой карты также становится ясно, что планируют строить вокруг «Парка достижений». Со стороны улицы Дзержинского это будет несколько объектов «для занятия спортом в помещениях» (участки №№ 9256, 9265, 9267), плюс, неясно как, сюда затесался участок «для сельскохозяйственного использования» (№2162). С другого бока к парку примкнут «объект культурно-досуговой деятельности» (№9249), «деловое управление, гостиничное обслуживание» (№9243) и «объект дошкольного, начального и среднего образования» (№9245). Это вполне согласуется со словами вице-губернатора Власова, который в январе сказал, что в «Городе спорта» вот-вот начнут строить Дворец самбо, Дворец гимнастических видов спорта, а также будут проектировать спортшколу-интернат на 500 учеников. В завершение мы хотим показать вам еще несколько любопытных видов, что открылись нам, пока мы летали над всеми этими просторами.

Возле «Экспограда-Юг» припаркован чей-то черный вертолет © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Двухуровневая развязка рядом с «Красной площадью» © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Двухуровневые развязки рядом с «Красной площадью» на Ростовском шоссе и на улице Дзержинского © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Дворец водных видов спорта и «Баскет-холл» © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Парадная аллея «Города спорта» в Краснодаре © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Двухуровневая дорожная развязка на пересечении Ближнего Западного обхода, Краснодара, Ростовского шоссе и улицы Петра Метальникова © Фото Антона Быкова, Юга.ру