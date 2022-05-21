В Анапе с обрыва у лестницы «800 ступеней» рухнул автомобиль

Краснодарский край

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  • Автомобиль упал 21 мая 2022 года со смотровой площадки «800 ступеней» в Анапе © Пресс-служба Отдела МВД по городу Анапе
    Автомобиль упал 21 мая 2022 года со смотровой площадки «800 ступеней» в Анапе © Пресс-служба Отдела МВД по городу Анапе
  • Автомобиль упал 22 мая со смотровой площадки «800 ступеней» в Анапе © Пресс-служба Отдела МВД по городу Анапе
    Автомобиль упал 22 мая со смотровой площадки «800 ступеней» в Анапе © Пресс-служба Отдела МВД по городу Анапе
  • Автомобиль упал 22 мая со смотровой площадки «800 ступеней» в Анапе © Пресс-служба Отдела МВД по городу Анапе
    Автомобиль упал 22 мая со смотровой площадки «800 ступеней» в Анапе © Пресс-служба Отдела МВД по городу Анапе

Легковой автомобиль упал днем 21 мая с обрыва возле смотровой площадки «800 ступеней» в Анапе

Анапская полиция начала проверку по факту того, что днем 21 мая со смотровой площадки наверху популярной у туристов лестницы «800 ступеней» сорвался легковой автомобиль.

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По предварительной версии, автомобиль сорвался вниз после того, как подъехал слишком близко к краю обрыва. Внутри машины в этот момент находился один человек — 34-летняя женщина. О ее состоянии к данному моменту не сообщается.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия по подъему автомобиля с обрыва. На место вызваны также представители других экстренных служб. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются», — отметили в пресс-службе анапской полиции.

Это уже второе трагическое происшествие на «800 ступенях» менее, чем за неделю: 18 мая посреди крутого каменистого склона рядом с лестницей был найден труп 41-летнего анапчанина.

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В Анапе с обрыва у лестницы «800 ступеней» рухнул автомобиль
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