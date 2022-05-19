В Анапе спасатели нашли тело мертвого мужчины в районе «800 ступеней»

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Спасатели Анапы нашли около моря труп мужчины. СК установил личность погибшего

Вечером 18 мая спасатели Анапы сообщили в телеграме, что в районе спуска к морю «800 ступеней» находился труп мужчины. Его спустили со склона к спуску на улице 40-летия Победы и передали полиции.

Позже в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили, что тело обнаружили местные жители и позвонили спасателям. Умершим оказался 41-летний житель Анапы. Ведомство начало проверку и назначило судебно-медицинскую экспертизу. По ее окончании примут процессуальное решение.

Как писали Юга.ру, 4 мая в Музыкальном микрорайоне Краснодара нашли тело мужчины. У него было ранение бедра.

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В Анапе спасатели нашли тело мертвого мужчины в районе «800 ступеней»
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