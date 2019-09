В Анапе волонтеры начали ремонтировать лестницу 800 ступеней к морю

View this post on Instagram

Как-то раз, поднимаясь с пульсирующим сердцем в ушах по нашей любимой лестнице «800 ступеней», я смотрела под ноги и думала. Нет, не какого черта я там делаю опять. «Что же ты, что ты ржавая такая?» - после этой мысли меня осенило. ⠀ Фактически лестница эта является самостроем и никому не принадлежит. Никто ее не станет ремонтировать, и время потихоньку просто ее разрушит. Но! Это одно из любимых мест для многих жителей Анапы, его любят гости нашего города, ни один человек не уходит отсюда без живописной фотографии, так почему же нам не объединиться и общими силами не вдохнуть новую жизнь в каждую ступенечку? Чуть подлатать, покрасить, убрать - мне кажется, мы справимся! Кто готов участвовать в этом мероприятии, отмечайтесь в комментариях. Организационно я все возьму на себя. Еще не знаю как, но главное ведь сделать первый шаг ⠀ И давайте, чтобы нам было проще и легче, распространим эту информацию как можно большему количеству анапчан. Хэштег этой авантюры пусть будет #покрасимвместе800ступеней Отправляйте отмечаться всех желающих помочь под этот пост ⠀ Помочь можно: 1. Финансово (хоть писят рублей - уже вклад в общее); 2. Руками (красить, убирать, латать); 3. Материалами (дерево, металл, краска, кисти, валики и т.д.)