В Анапе волонтеры начали ремонтировать лестницу 800 ступеней к морю
Добровольцы в сентябре взялись за реконструкцию популярной у туристов лестницы 800 ступеней в поселке Супсех
Лестница с 800 ступенями — туристическая достопримечательность. В Супсехе, который находится на круче, это единственный спуск к берегу моря. Со временем лестница со 173-метровым перепадом проржавела, а на металлических листах в основании появились дыры.
Инициатором ремонта выступила местная жительница Жанна Рыбак. По ее словам, в администрации Анапы сказали, что не смогут помочь технически и финансово, так как лестница является самостроем. Однако власти курорта помогли в организационных деталях. В своем инстаграме женщина набрала добровольцев и в середине сентября начала с ними ремонт конструкции. В общей сложности на лестнице работают около 15 человек, еще 60 помогли материально.
На протяжении всей лестницы нет никаких коммуникаций, поэтому каждый раз волонтерам приходится носить с собой генератор электричества.
«Все работают на своих работах, кооперируемся, когда всем удобно. На лестнице много физического труда, и даже если мы налегке, преодолевать ее непросто. Я специалист в совсем иной области, приходится разбираться в непростых вопросах», — поделилась Жанна Рыбак в разговоре с журналистом портала Юга.ру.
Закончить ремонт волонтеры планируют к концу октября. Чтобы помочь финансово или технически, либо стать добровольцем, нужно написать в инстаграм организатора.
Как писали Юга.ру, в январе в Анапе сель разрушил другую популярную у туристов лестницу — в районе Лысой горы, которая состоит из 400 деревянных ступеней.
View this post on Instagram
Как-то раз, поднимаясь с пульсирующим сердцем в ушах по нашей любимой лестнице «800 ступеней», я смотрела под ноги и думала. Нет, не какого черта я там делаю опять. «Что же ты, что ты ржавая такая?» - после этой мысли меня осенило. ⠀ Фактически лестница эта является самостроем и никому не принадлежит. Никто ее не станет ремонтировать, и время потихоньку просто ее разрушит. Но! Это одно из любимых мест для многих жителей Анапы, его любят гости нашего города, ни один человек не уходит отсюда без живописной фотографии, так почему же нам не объединиться и общими силами не вдохнуть новую жизнь в каждую ступенечку? Чуть подлатать, покрасить, убрать - мне кажется, мы справимся! Кто готов участвовать в этом мероприятии, отмечайтесь в комментариях. Организационно я все возьму на себя. Еще не знаю как, но главное ведь сделать первый шаг ���� ⠀ И давайте, чтобы нам было проще и легче, распространим эту информацию как можно большему количеству анапчан. Хэштег этой авантюры пусть будет �� #покрасимвместе800ступеней Отправляйте отмечаться всех желающих помочь под этот пост���� ⠀ Помочь можно: 1. Финансово (хоть писят рублей - уже вклад в общее); 2. Руками (красить, убирать, латать); 3. Материалами (дерево, металл, краска, кисти, валики и т.д.)
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.