В Анапе волонтеры начали ремонтировать лестницу 800 ступеней к морю

Добровольцы в сентябре взялись за реконструкцию популярной у туристов лестницы 800 ступеней в поселке Супсех

Лестница с 800 ступенями — туристическая достопримечательность. В Супсехе, который находится на круче, это единственный спуск к берегу моря. Со временем лестница со 173-метровым перепадом проржавела, а на металлических листах в основании появились дыры.

Инициатором ремонта выступила местная жительница Жанна Рыбак. По ее словам, в администрации Анапы сказали, что не смогут помочь технически и финансово, так как лестница является самостроем. Однако власти курорта помогли в организационных деталях. В своем инстаграме женщина набрала добровольцев и в середине сентября начала с ними ремонт конструкции. В общей сложности на лестнице работают около 15 человек, еще 60 помогли материально.

На протяжении всей лестницы нет никаких коммуникаций, поэтому каждый раз волонтерам приходится носить с собой генератор электричества.

«Все работают на своих работах, кооперируемся, когда всем удобно. На лестнице много физического труда, и даже если мы налегке, преодолевать ее непросто. Я специалист в совсем иной области, приходится разбираться в непростых вопросах», — поделилась Жанна Рыбак в разговоре с журналистом портала Юга.ру.

Закончить ремонт волонтеры планируют к концу октября. Чтобы помочь финансово или технически, либо стать добровольцем, нужно написать в инстаграм организатора.

Как писали Юга.ру, в январе в Анапе сель разрушил другую популярную у туристов лестницу — в районе Лысой горы, которая состоит из 400 деревянных ступеней.