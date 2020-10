В Анапе туристы решили обойти лестницу «800 ступеней» по склону и упали с высоты 70 метров

View this post on Instagram

Под Анапой со склона Лысой горы сорвались 2 человека Несчастный случай произошел вечером 7 октября в районе поселка Супсех на спуске с Лысой горы, известным как «800 ступеней». Трое туристов решили не подниматься по ступеням, а взобраться на смотровую площадку по крутому склону. В результате их прогулка закончилась трагедией, двое из молодых людей не удержались и упали с высоты около 70 метров. Третий мужчина спустился вниз к своим товарищам и обнаружил, что один лежит без сознания, у другого – перелом ноги. Очевидец происшествия на своем мобильном телефоне набрал номер «112». На место выехали специалисты Анапского отряда «Кубань-СПАС». При помощи носилок они транспортировали сначала пострадавшего без сознания, а затем и мужчину с переломом ноги к карете скорой помощи и передали их сотрудникам СМП.