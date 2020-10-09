В Анапе туристы решили обойти лестницу «800 ступеней» по склону и упали с высоты 70 метров

Вечером 7 октября на Лысой горе под Анапой случилось происшествие, в котором пострадали два человека

Инцидент произошел в районе поселка Супсех на спуске с Лысой горы, известном как «800 ступеней». Трое туристов сначала спустились вниз по лестнице, а подниматься обратно до смотровой площадки решили не по ступеням, а крутому склону.

Двое людей не удержались и упали с высоты около 70 метров. Третий мужчина спустился вниз и обнаружил, что один его знакомый лежит без сознания, а у другого сломана нога. Он вызвал спасателей.

Приехавшие на место специалисты с помощью носилок транспортировали пострадавшего без сознания, а затем и мужчину с переломом ноги. Их передали медикам скорой помощи, рассказали в инстаграме ГКУ «Кубань-СПАС» 8 октября.

Ранее Юга.ру писали, что в Анапе 56-летняя туристка из Санкт-Петербурга решила спуститься низ по горному склону. Она застряла в 70 метрах от земли.