В Анапе туристы решили обойти лестницу «800 ступеней» по склону и упали с высоты 70 метров

Краснодарский край

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Вечером 7 октября на Лысой горе под Анапой случилось происшествие, в котором пострадали два человека

Инцидент произошел в районе поселка Супсех на спуске с Лысой горы, известном как «800 ступеней». Трое туристов сначала спустились вниз по лестнице, а подниматься обратно до смотровой площадки решили не по ступеням, а крутому склону.

Двое людей не удержались и упали с высоты около 70 метров. Третий мужчина спустился вниз и обнаружил, что один его знакомый лежит без сознания, а у другого сломана нога. Он вызвал спасателей.

Приехавшие на место специалисты с помощью носилок транспортировали пострадавшего без сознания, а затем и мужчину с переломом ноги. Их передали медикам скорой помощи, рассказали в инстаграме ГКУ «Кубань-СПАС» 8 октября.

Ранее Юга.ру писали, что в Анапе 56-летняя туристка из Санкт-Петербурга решила спуститься низ по горному склону. Она застряла в 70 метрах от земли.

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Под Анапой со склона Лысой горы сорвались 2 человека Несчастный случай произошел вечером 7 октября в районе поселка Супсех на спуске с Лысой горы, известным как «800 ступеней». Трое туристов решили не подниматься по ступеням, а взобраться на смотровую площадку по крутому склону. В результате их прогулка закончилась трагедией, двое из молодых людей не удержались и упали с высоты около 70 метров. Третий мужчина спустился вниз к своим товарищам и обнаружил, что один лежит без сознания, у другого – перелом ноги. Очевидец происшествия на своем мобильном телефоне набрал номер «112». На место выехали специалисты Анапского отряда «Кубань-СПАС». При помощи носилок они транспортировали сначала пострадавшего без сознания, а затем и мужчину с переломом ноги к карете скорой помощи и передали их сотрудникам СМП.

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Анапа Несчастные случаи

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