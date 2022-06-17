Снеговики из тины на пляжах Анапы: смотрим, как развлекаются туристы

На цветущем море Анапы «тиновики» и «камковики» пришли на смену песочным замкам. Выглядят устрашающе!

В июне берега Чёрного моря в Анапе традиционно зацвели и покрылись водорослями.

Туристы не отчаиваются и катают снеговиков из тины и камки (камка, или кладофора бродячая — морское мелководное растение, которое превращается в массы тины, когда разрастается в тепле).

Вот, например: суровый персонаж из диких земель, необычные подходы к головным уборам, крокодил (почти как живой) и другое зеленое творчество. И, конечно, лозунг курорта — призыв «летовать» в Анапе.