Снеговики из тины на пляжах Анапы: смотрим, как развлекаются туристы
На цветущем море Анапы «тиновики» и «камковики» пришли на смену песочным замкам. Выглядят устрашающе!
В июне берега Чёрного моря в Анапе традиционно зацвели и покрылись водорослями.
Туристы не отчаиваются и катают снеговиков из тины и камки (камка, или кладофора бродячая — морское мелководное растение, которое превращается в массы тины, когда разрастается в тепле).
Вот, например: суровый персонаж из диких земель, необычные подходы к головным уборам, крокодил (почти как живой) и другое зеленое творчество. И, конечно, лозунг курорта — призыв «летовать» в Анапе.
А на фоне — кучи водорослей, которые только готовятся стать взрослыми «камковиками».
Этого зверя защитили от солнца песком, но, кажется, ему всё равно не по себе.
Те, кто купаться любят больше, чем отдыхать на пляже, придумывают новые виды спорта — спортивную гимнастику на воде.
С высоты дрона кажется, что некоторым пляжам повезло больше, и море уже очищается от водорослей. Может, вся тина теперь на берегу в составе странных скульптур?
Напомним, снеговиков в Анапе очень уважают: зимой, когда из материалов под ногами только песок, там строят фигуры из него. А на что еще посмотреть в этом городе, читайте в материале Юга.ру.