Еда на высоте. Гастрономический гид по заведениям курорта «Роза Хутор»

Юга.ру готовятся к горнолыжному сезону. Редакция составила самый полный обзор заведений курорта «Роза Хутор» — от баров до ресторанов высокой кухни, от знакомого фастфуда до новых заведений! Что-то новенькое Ресторан «Москва» Заведение открылось в этнографическом комплексе «Моя Россия». Ранее ресторан использовался только для приема правительственных организаций, различного рода официальных встреч и банкетов.

Новая «Москва» — первый в Сочи ресторан русской кухни ХIХ века. Рецепты при составлении меню брали в кулинарных книгах прошлого, включая издания Вильяма Похлебкина (советский дипломат, писатель и кулинар, на счету которого восемь книг на гастрономические темы и участие в подготовке «Книги о вкусной и здоровой пище»). В ресторане можно попробовать традиционную гречневую кашу с телячьими мозгами и белыми грибами, пшенную кашу с уткой, свиную отбивную с пюре из краснополянских трюфелей, пожарские котлеты, настоящий кисель, похожий на панакоту, оливье по рецепту 1907 года с говяжьим языком и раковыми шейками.

Александр Акмаев шеф-повар ресторана «Москва»

— Гостей «Роза Хутор» ждет новый ресторан с классической, всеми любимой русской кухней. Будут и недорогие сеты для посетителей «Моей России». Для знакомства с заведением рекомендую попробовать фаршированную щучью голову с кислой капустой, соусом из хрена и клюквы; свиную ножку, фаршированную белыми грибами и цыпленком с телячьими мозгами и трюфелем; говяжье ребро, томленное в печи с яблоками и специями в красном вине. Также в центре «Роза Хутор», на площади, открылся замечательный небольшой ларек с русской выпечкой от «Москвы». В нем можно приобрести старинный крендель, блины с горбушей, мясом и другими начинками, ватрушки, расстегаи, — рассказал порталу Юга.ру шеф-повар «Москвы» Александр Акмаев. Интерьер заведения напоминает кадры из знаменитого фильма «Иван Васильевич меняет профессию»: сводчатые потолки, витые колонны, старинная роспись вязью, фрески грифонов и медведей, тяжелые кованые лампы, разноцветные витражи, массивные стулья, обитые бархатом диваны, бордовые обои с золотом и серебряные вазы с розами на входе. Два зала рассчитаны на 86 посадочных мест. Средний чек на одного гостя — 1000 рублей. Другие новые заведения. Кликните, чтобы прочесть ⬇️

Muse bar (ранее Follow Me Cafe) Расположен на центральной площади горного курорта рядом с Ратушей, вблизи канатной дороги «Олимпия». Есть собственная терраса, откуда открывается вид на реку Мзымту и горы у подножия Главного Кавказского Хребта. В меню изыски японской кухни от шеф-повара Руслана Полещука, средиземноморские салаты, мясные деликатесы на гриле, мексиканские закуски, американские фреш-бургеры. Десерты готовятся в собственном кондитерском цехе. По вечерам здесь проходят вечеринки под сеты известных диджеев России и мира.

Буфет Zaпеканка Находится в Горной Олимпийской деревне на высоте 1100 метров над уровнем моря. В меню блюда русской, кавказской, итальянской и паназиатской кухни. Открывается в 7:00, можно позавтракать и сразу отправляться в горы.

Ресторан «Стрела» К началу зимнего сезона на горном курорте «Роза Хутор» на месте «Кофемании» откроется «Стрела» — проект столичной команды. Место совместит в себе три формата: кофейню, ресторан, где можно будет поесть в любое время дня, и бар с вином, коктейлями и периодическими вечеринками. Шеф-поваром заведения стал Александр Стахеев, который готовил в ресторанах Insight, Locasian Bar, «На свежем воздухе» в Москве и запускал монопроект с дим-самами в фудмолле ДЕПО. За бар отвечает Виталий Бганцов (работал в мексиканском баре Veladora, коктейльном баре «Вода» и Bambule), за качественный и вкусный кофе — команда кофейни Crema из ДЕПО. Заведение находится у одноименного подъемника на высоте 540. Удобное расположение отлично подходит для раннего завтрака (работает с 7:00), кофе «с собой» по пути к трассам, или апре-ски аперитива сразу после катания. «Стрела» задумана как место, где можно провести целый день: в светлом зале с большими окнами можно позавтракать; в контактном баре вечером выпить коктейль; в спрятанном в глубине зале ресторана с треугольным общим столом и открытой кухней — поужинать. Также есть окно кофейни и зона уличного бара с глинтвейнами и грогами, большая веранда перед летней кухней, где будут готовить на огне и продавать быстрый перекус в азиатском стиле — поке и хенд-роллы. Средний чек 1000-1200 рублей.

Для любителей локальной кухни Для тех, кто любит традиционную кухню разных стран, на курорте работают целых три заведения. Там вас ждет традиционная русская кухня, грузинские блюда и специалитеты со всех концов России, приготовленные по авторским рецептам шефа. Кликните на название, чтобы прочесть.⬇️

Ресторан Bar Ski-stol В заведении при отеле Mercure Rosa Khutor 4* готовят кулинарные шедевры традиционной русской кухни. На открытой кухне повара готовят блюда прямо перед гостями. Интерьер выполнен в духе дворянской усадьбы в современной интерпретации. Есть терраса с панорамным видом на горы.

Кафе «Гори» Из окон заведения открывается прекрасный вид зимой и летом. В меню классические блюда грузинской кухни: хинкали, хачапури, чебуреки. Атмосферу создает фоновая музыка, а также элементы интерьера, среди которых корабельный телефон, белая и черная бурка, рисунки на бытовые темы, подоконник, заставленный сухими грузинскими тыковками и кувшинами, портрет Сталина.

Ресторан «Высота 2320» Заведение находится на самой высокой точке курорта «Роза Хутор», доступной на подъемнике. Из панорамных окон открывается вид на Главный Кавказский хребет, гору Аибга и Черное море. Сидя на деревянной открытой веранде и вдыхая чистый горный воздух, вы, несомненно, прочувствуете настоящий вкус жизни. В меню гости найдут тартар из ягненка, говядину по-строгановски, теплый салат из камчатского гребешка и тыквы, котлеты из карпа с кус-кусом и соусом из раковых шеек, фисташковый мусс и много других интересных позиций.

Гастрономический комплекс «Красная Поляна» Включает в себя дегустационный зал, посвященный напиткам на горных травах, фруктах и меде Красной Поляны, винный бутик «Лучшие вина юга России», магазин CASTANEA SATIVA и кафе «Красная Поляна».

Кафе находится практически в центре курорта — в отеле Tulip Inn Rosa Khutor 3*. Отличное место, чтобы попробовать блюда местной кухни, такие как форель по-краснополянски, шипящую сковородку с козлятиной, бараньи язычки с вишневым соусом, баранину, говядину, курицу и свинину на мангале. В меню также есть наваристый борщ с кубанским салом и свежевыпеченными пампушками, самолепные пельмени, куриная лапша, традиционные кубанские соленья. К каждому блюду профессиональные сомелье помогут подобрать достойную гасторопару из числа местных алкогольных специалитетов или более привычных для многих европейских и новосветских вин.

Всегда в меню практически вся черноморская рыба — сарган, пеленгас, камбала (калкан), катран (черноморская акула), барабуля. Каждый день привозят свежевыловленную форель из Адлерского форелеводческого хозяйства, где она обитает в горной проточной воде (река Мзымта). В дегустационном зале BALZAM представлены брендовые напитки на травах, фруктах и меде горного Причерноморья. Компания работает с 1999 года. За 20 лет напитки, в составе которых только натуральные компоненты, получили 119 медалей и 7 Гран-при на многочисленных профильных выставках, прежде всего «Продэкспо» в Москве. В дегустационном зале можно попробовать и приобрести натуральные ликеры, настойки, аперитивы, а также вина на основе уникального местного автохтона — винограда сорта «качич». По признанию многочисленных гостей города-курорта, такие напитки — лучший подарок из Сочи.

В бутике собраны образцы отечественного виноделия хозяйств Кубани, Ростовской области, Крыма и Северной Осетии, в том числе эксклюзивные, малотиражные, не представленные в широкой продаже. Здесь же можно купить ремесленный сыр от российских сыроваров. В магазине CASTANEA SATIVA представлены целебные фитосборы из соцветий каштана благородного, произрастающего в России только на территории горного Причерноморья, местный черный и зеленый чай, каштановый мед и многое другое. И еще два места, в одном из которых можно отведать блюда грузинской кухни, а в другом — продегустировать продукцию местных производителей. Кликните, чтобы прочесть. ⬇️

Кафе «Чё? Харчо!» Одно из самых популярных заведений на «Розе Хутор». Разглядывать элементы декора, пока ожидаете заказ, можно бесконечно: стенные полки уставлены банками с заготовками, приятный теплый тусклый свет, свечи, мягкая мебель. Есть обогреваемая веранда с прекрасным видом на долину и просторная детская зона с широким выбором мультфильмов. Рекомендуется попробовать нежную барабульку, деликатесный шашлык из бараньих язычков, воздушные щучьи котлетки и тающие во рту хинкали с хурмой, а также чурчхелу и хачапури.

Экопродукты «Шишин двор» Небольшой киоск расположен на площади Мзымта, перед кассами подъемника «Стрела». В нем можно попробовать и приобрести молодой козий сыр, сбитень, горный мед, твердые и мягкие фермерские сыры, кексы из черемухи без глютена, чай, кофе, узвар. Все продукты экологически чистые и не содержат консервантов и красителей. Кроме того, это еще и реконструкция русского поселения в горах, которую можно посетить. Этнохутор «Шишин двор» назван в честь создателей — потомков русских поселенцев семьи Шишиных.

Ресторан «Розмарин» Находится в единственном бальнеологическом спа-отеле в горах Сочи Rosa Springs на высоте 1170 метров. Расположение чуть в стороне от главного подъемника позволяет насладиться тишиной и спокойствием. Есть отдельный вход со стороны трассы вечернего катания. Отлично подойдет для семейного времяпровождения.

— В сезоне 2019/2020 я полностью обновил меню. Его концепция — сезонные локальные продукты в современной обработке, с элементами копчения, медленного запекания или искусственного старения. Мы постарались собрать именно те специалитеты, которые произрастают или производятся именно в этом регионе: местные сыры, утка и форель, абхазские мандарины и лимоны, хурма, зимние перцы, гранат, кинза, лаваш, варенье из грецких орехов. Например, мандарины мы солим с добавлением розмарина и подаем с лососем брусничного посола. Это наше фирменное блюдо. Также рекомендую попробовать торт, приготовленный из русских тонких блинчиков. Торт имеет прослойки из сливочного сыра и семян чиа с добавлением мандаринового желе и компота из мандаринов с розмарином, — рассказал Юга.ру шеф-повар ресторана «Розмарин» Тимофей Кобетяк.

Концепция заведения также построена на приготовлении блюд в хоспере — угольной печи закрытого типа. Так, утка горячего копчения подается с мандариновым соусом в сочетании со свежей зеленью и хурмой. В меню гости также найдут тартар из форели с добавлением свежего огурца, зеленого лука и маринованного редиса; салат с хурмой сорта «шоколад», ростбифом, шпинатом, щавелем и французской заправкой; суп с уткой, тремя видами грибов — лисичками, опятами и шампиньонами, полбой и розмарином, мамалыга с печеной бужениной и ткемали из сливы, а также много других блюд. Где можно рано позавтракать и сразу отправиться кататься Ниже собраны заведения, которые открываются в 7-8 утра специально для ранних гостей, желающих первыми оказаться на снежных склонах. У одних есть специальное меню, другие работают по системе «шведский стол». Кликните, чтобы прочесть. ⬇️

AYS Kitchen Небольшое уютное кафе открывается в 7:00. Можно заказать как комплексный завтрак, так и выбрать отдельные блюда из меню. Большие и сытные порции по приемлемым ценам.

Кофейня «Свои» Находится на площади Мзымта рядом с Романовым мостом. Здесь знают толк в кофе, а также других горячих и холодных напитках. Конек заведения — бельгийские вафли.

Coffee BarBerry Кофейня около канатной дороги «Олимпия». В меню лучшие авторские рецепты кофе класса specialty, собранные со всего мира. Можно заказать напиток с зефирками, а можно с перчинками — в любом случае будет вкусно. Всегда в продаже свежая выпечка. Открывается в 8:00.

Ресторан BRANCHE Заведение находится при отеле Golden Tulip Rosa Khutor 4*. Открывается в 7:00. Интерьер выполнен в зеленых тонах, в просторном светлом зале играет ненавязчивая фоновая музыка. Ресторан предлагает гостям завтраки, обеды и ужины по системе «шведский стол» с неограниченным количеством подходов. Для первого приема пищи в меню есть несколько видов каш, яичница или скрэмбл, сосиски и наггетсы, рыба, мясные и сырные нарезки, свежие и консервированные фрукты, свежие овощи. В обед можно отведать супы, несколько видов основных блюд и гарниров, салаты и свежую зелень, десерты и желе. Благодаря собственной пекарне здесь всегда свежая выпечка.

Ресторан Supreme Основа меню — сбалансированные блюда с оригинальной подачей. Кухня ресторана авторская, шеф-повар Алексей Солодовников взял за основу блюда различных народов мира и переосмыслил их. С 7:00 здесь можно позавтракать в спокойной обстановке с потрясающим видом на горы.

Ресторан «Варежка» Заведение работает с 7:00. До 10:30 здесь можно позавтракать по системе «шведский стол». Есть несколько залов, в том числе с панорамными окнами, застекленная терраса с выходом на посадку к подъемнику трассы «Шале», детская и барная зоны.

Ресторан Seasons Заведение находится в отеле «Radisson Роза Хутор» и отлично подходит для того, чтобы начать активный день в горах. Есть «Суперзавтрак» по системе «шведский стол». В меню широкий выбор сезонных блюд, в том числе с использованием местных продуктов.

Ресторан «Ешь хорошо» Расположен на первом этаже отеля AZIMUT Freestyle Rosa Khutor. Заведение открывает двери в 7:00. Ресторан следует трем принципам работы: вкусно, уютно, демократично. В меню более 200 наименований блюд! Выбрать из них поможет доброжелательный и вежливый персонал.

Ресторан The Amsterdam Отличный ресторан с прекрасным видом, открывающимся с открытой террасы. Подходит как для быстрого завтрака (работает с 7:00), чтобы потом сразу отправиться на снежные склоны, так и для неторопливого ужина. Отличительная особенность заведения, помимо хорошей кухни, — живая музыка. Судя по отзывам, здесь стоит попробовать свиные ребрышки, мидии, салат нисуаз. Рядом с рестораном есть детская площадка.

Для любителей морепродуктов и мяса Вегетарианцам и веганам в заведениях, указанных ниже, будет не по себе, зато остальные по достоинству оценят стейки и бургеры, салаты и супы с морепродуктами и многое другое.

Гранд-кафе Alen Rosso Заведение находится в отеле PARK INN by Radisson. С 10:00 до 12:30 здесь можно заказать поздний завтрак. Гостей наверняка впечатлит большой бассейн с живыми моллюсками, морскими ежами и другими обитателями моря — блюдо вам могут приготовить из выбранного вами. Также стоит заказать каре барашка и ягненка, мидий, приготовленных в вине, краба и камбалу в сливочном соусе, пассерованный шпинат в соусе.

Гастробар «Вино и Рыба» Идеальное место для любителей свежей морской рыбы и отборных морепродуктов. Стоит попробовать норвежскую уху с лососем, камчатского краба, салат с тунцом, паэлью, буррату с черной икрой, салат с опаленным лососем. В барной карте гости найдут широкий выбор вин на любой вкус и кошелек. По вечерам играет живая музыка.

Гастрокомплекс «Мясной Дом» Двухэтажный комплекс выполнен в стиле шале. В его создании принимал участие небезызвестный Аркадий Новиков. В интерьере много дерева, теплого света, стены украшают охотничьи трофеи. Для изготовления столов и стульев использовался 200‑летний дуб. Наличие открытой кухни позволяет видеть, как готовятся блюда, например, хинкали, люля-кебаб, пельмени и вареники, бургеры и салаты.

Буфет и бар «Берлога» Находится на краю Горной Олимпийской деревни рядом со станциями подъемников «Олимпия» и «Заповедный лес». Интерьер оформлен в стиле шале: деревянные балки под потолком, лавки и столы, каменный пол, светлые стены — все из натуральных материалов. Вид на горы, открывающийся с террасы, впечатлит и заставит сделать десятки снимков. В меню блюда, приготовленные на мангале или BBQ, гарниры, несколько видов лапши wok, плов, блинчики и разнообразные десерты.

Для тех, кто любит привычный вкус: кофе и фастфуд Кофейня Surf Coffee™ 560 м

Кофейня Surf Coffee™ 1100 м

«Макдоналдс»

Пиццерия «Папа Джонс»

Кафе «Пол Бейкери» Едва ли нужно отдельно рассказывать про заведения этих известных сетей. На «Роза Хутор» в них все, как и везде: «Биг Мак» с двумя котлетами, хрустящий картофель фри, свежий хлеб, ароматное печенье и пироги, вкусные напитки на основе эспрессо, а пиццу «4 сыра» готовят с добавлением четырех сыров, не меньше и не больше. Отдых премиум-класса Если ваш бюджет на отдых не ограничен, то указанные ниже заведения непременно стоит посетить. Во-первых, часть из них принадлежат холдингу White Rabbit Family, а это несомненный знак качества. Во-вторых, в ресторанах вы сможете попробовать те блюда, которые вряд ли сможете отведать где бы то ни было еще. Плюс это прекрасная возможность отметить день рождения или другой семейный праздник, провести романтическое свидание или просто побаловать себя высокой кухней. Кликните, чтобы прочесть. ⬇️

Ресторан Red Fox Фешенебельное заведение холдинга White Rabbit Family обязательно к посещению, если вы отдыхаете на курорте «Роза Хутор» и не слишком ограничены в бюджете. Авторскую кухню разрабатывал Владимир Мухин, который занимает 15 место в рейтинге лучших ресторанов мира The World's 50 Best Restaurants. Red Fox — настоящий рай для гурманов. Приходить сюда рекомендуется голодным и пробовать то, что вы точно не приготовите дома (если, конечно, вы не повар!): треску с черными лисичками и белым трюфелем, тыквенный суп с черными лисичками, плечо ягненка, бараньи язычки с брусникой, десерт из хурмы. В заведении, которое работает круглый год, есть общий уютный зал с камином и аквариумом с живыми морепродуктами, а также караоке-холл.

Ресторан «Шале Династия» Заведение находится на высоте 1170 метров над уровнем моря — на первой остановке подъемника в Олимпийской деревне. Открывается потрясающий вид на горы и зеленый склон. Разместиться можно на террасе с закрытым и открытым пространством, а также в камерном зале в стиле домашней гостиной с камином на дровах. Есть собственный аквариум с морепродуктами, блюда из которых повар приготовит для вас.

Мясной ресторан «Огонек» Еще одно заведение из семейства White Rabbit Family, которое буквально пропитано любовью к мясу. Стейковая культура в нем представлена во всей полноте: томагавк, рибай, стриплойн, филе-миньон, портерхаус, ти-бон, топ-блейд, фланк, скерт, онглет, сирлойн. Для их приготовления в ресторане предусмотрены дровяная печь, смокер и камера сухого созревания мяса. Выбрать будет крайне сложно, но в любом случае вы останетесь довольны. Если возникнут трудности, обученный персонал обязательно поможет разобраться в видах отрубов и степени прожарки.

Вечерний бар Chicha Bar Звездное местечко — совместный проект холдинга White Rabbit Family, шоумена Александра Реввы и диджея Smash. Один зал, приглушенный свет, много дерева в интерьере, и все это с видом на горную реку Мзымту. Каждый вечер после полуночи здесь танцы под музыку от приглашенного диджея — готовьтесь шазамить большинство треков. Меню представлено блюдами перуанской и японской кухни в оригинальной подаче. Горячие азиатские супы после целого дня катания по снежным склонам — отличное начало вечера. Также стоит попробовать морского гребешка, десерт «Вагаси», салат из жареных баклажанов, тостадитос с угрем, севиче с тунцом. Необычная атмосфера, качественный сервис и вкусная еда заставляют возвращаться в бар снова и снова.

Гастропаб «Трикони» Здесь можно позавтракать от 100 рублей, заказать ланч от 290 рублей, покормить детей блюдами из детского меню. Широкий выбор импортного и местного пива, фирменных лимонадов и морсов. Попробовать стоит кальмара на углях с молодым картофелем, стейк из карпа, салат с говядиной, луковый суп, салат из помидоров с сорбетом из щавеля.

Ресторан «Сахалин» Заведение дальневосточной кухни, где точно знают, что делать с морепродуктами. Их тут такой большой выбор, что сложно сразу остановить взгляд и выбрать что-то одно — пробовать хочется все. Обученные официанты всегда придут на помощь и расскажут, например, о различиях между сортами креветок, мидий или устриц. Отведать стоит тартар из лосося и манго, лингвини с креветками, краба в сливочном соусе, помидоры со страчателлой. Все блюда готовятся только из свежих морепродуктов, их оригинальная подача точно удивит, а вкус порадует ваши рецепторы. Заведение делит второй этаж с уже упомянутым рестораном Red Fox.

Для тех, кто ценит атмосферу и дизайн При создании заведений важную роль отвели дизайну интерьера — мини-шале, лофт, альпийский домик. Из всех заведений открывается невероятный вид на горы, поэтому лучше заранее освободите место в памяти смартфона для прекрасных фотографий. Кликните, чтобы прочесть. ⬇️

Ресторан-бар «Груша» Уютный ресторан современной русской кухни со стильным интерьером основного зала и открытой деревянной террасой с видом на Олимпийскую деревню. Тут непременно нужно хоть раз встретить закат. В заведении спокойная атмосфера, играет фоновая музыка, не мешающая вести беседу. Ресторан можно посетить как для того, чтобы быстро перекусить, отогреться глинтвейном или чаем и вернуться на склон, так и для продолжительного ужина. Есть детское меню и стульчики, здесь же фермерская лавка, где можно попробовать и приобрести локальные сыры, чурчхелу, мед, масло, фрукты и многое другое. Блюда готовятся из фермерских местных и отборных продуктов регионов страны. На открытом огне жарят стейки, коптят черноморскую и северную рыбу, пекут пироги. Попробовать стоит жареный сулугуни с грушевым чатни, свиную рульку, сваренную в темном пиве, теплый салат из баклажанов.

Бар «Мамонт» Заведение со стильным дизайном, погружающее в атмосферу настоящего лофта, находится в отеле Riders Lodge в самом центре Олимпийской деревни на высоте 1100 метров над уровнем моря. Есть терраса с пуфиками. В меню блюда домашней кухни в оригинальной подаче.

ALASKA Bar & Grill Альпийский домик в стиле мини-шале с панорамным видом на высоте 1170 метров. Хорошее место для встречи с друзьями после многочасового катания. Обязательно зайдите согреться, послушать хорошую музыку, выпить глинтвейна и перекусить. Стоит попробовать фирменную курицу гриль под разными соусами, бургеры и шаурму, домашние пельмени.

Boogel Woogel Bar Заведение в сердце Кавказских гор на высоте 1170 метров над уровнем моря. Здесь проходят музыкальные квартирники, романтические свидания, семейные ужины, дружеские посиделки с настольными играми. Наверняка вы станете свидетелем вечного спора, кто круче — лыжники или сноубордисты. Попробуйте поучаствовать в нем! Boogel Woogel Bar — заведение, где можно вкусно поесть и попить, а также душевно отдохнуть.

Гастробар «На скале» Альпийский домик в стиле мини-шале с красивой панорамой на высоте 940 метров. Интерьер выполнен в стиле охотничьего жилища: столы и полки из дерева, на стенах — имитация шкур и рогов животных, на полках гости найдут различные запасы продовольствия. Открытая кухня позволяет наблюдать за приготовлением блюд. Есть дровяная печь, в которой запекают пиццу. На открытой террасе работает экспресс-бар, где можно приобрести согревающий напиток. Днем в заведении звучат диджейские сеты, вечером сюда же можно прийти танцевать.

Бар «Эскимос» Главное в этом заведении — коктейли, каждый из которых — маленькое произведение искусства. Смело полагайтесь на вкус барменов, они смогут удивить, в том числе креативной подачей. Также здесь богатый выбор настоек собственного производства: хреновуха, клубника с базиликом, водка на колбасе (!!!) и еще более десятка других. Меню закусок небольшое, но есть из чего выбрать: стейки, колбаски и бургеры, брускетты с уткой, куриный паштет со сливочным сыром, салат с копченой грудинкой и сезонными овощами. Бар «Эскимос» — отличное место, чтобы согреться классным коктейлем после наполненного событиями и экстримом дня.

Арт-кафе «Мандариновый JAM» Небольшое кафе отлично подойдет для романтического вечера: уютная атмосфера, приглушенный свет, расслабляющая музыка. Рекомендуем попробовать уху из петуха, банановый штрудель, хачапури по-аджарски, пиццу BBQ.

Чайный клуб Avatara Для гостей предусмотрены закрытые пространства-кабинеты, где можно выбрать чайную церемонию или варку чая по древним технологиям Китая, Японии, Турции, Индии, России. В дополнение к напиткам — необычные закуски, оттеняющие вкус чая, этнические музыкальные инструменты, фильмы. При клубе работает магазин, где можно приобрести чай и посуду для церемоний из глины, фарфора, керамики, стекла.

Modus Cafe Реплика одноименного московского проекта располагается при отеле Golden Tulip 3*. Есть летняя площадка с невероятным видом на горы. Заведение понравится любителям спокойного отдыха — тихо, свежий горный воздух, река. Основа меню — итальянская пицца на тонком тесте, приготовленная из отборных натуральных ингредиентов. Также стоит попробовать салат с ростбифом, жареный халуми, камбалу по-черноморски с картофельным пюре.

Посидеть за кружкой пива Эти заведения удивят разнообразием выбора сортов пива, а также закусками к ним. Кликните, чтобы прочесть. ⬇️

Ресторан Bierkeller Двухуровневое заведение при отеле Park Inn by Radisson Rosa Khutor 4* в баварском стиле. В меню блюда немецкой и европейской кухни и широкий выбор сортов пива. Нарядная форма официантов напоминает о колорите баварской пивной. Есть терраса, откуда открывается великолепный вид на Кавказские горы и горную реку Мзымту.

Альпийский паб «О'Хара» Это заведение прославилось еще во время Олимпийских игр в Сочи и до сих пор остается очень популярным. Визитная карточка паба — вид из окна (с террасы можно любоваться Мзымтой) и широкий выбор разливного пива из разных уголков мира.

Где провести веселый вечер в кругу друзей Если вы приехали на отдых большой компанией и после катания совсем не хочется спать, то в этих заведениях вам точно не дадут заскучать.

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Lounge Zone бар Бар при отеле Park Inn by Radisson Rosa Khutor. В просторном зале, интерьер которого выполнен в популярном стиле лофт, есть барная зона и два бильярдных стола. Кроме того, для желающих реализовать свои музыкальные таланты есть профессиональное караоке.

ENJOY bar&sidreria Небольшой уютный бар на несколько компаний. В интерьере авторская лофтовая мебель и отделка сочетается с профлистом — весьма смело. Но главное здесь сидр, его география в этом заведении представлена очень широко: Испания, Франция, Англия, крафт России, от сухих до сладких, от игристых до тихих вин. На закуску стоит взять пиццетту с пармской ветчиной и пармезаном, хумус с питой, тапас с ростбифом.

Караоке-ресторан Backstage Заведение находится в МКК «Роза Холл». Здесь можно поесть и выпить в компании друзей, а также танцевать под современные модные треки и петь любимые композиции до самого утра. Причем последнее можно делать как за столиком, так и на сцене, чтобы почувствовать себя настоящей звездой. В заведении работает фотограф, установлена профессиональная звуковая аппаратура, предоставляются услуги звукорежиссера и бэк-вокалистов.

Можно прийти в любое время: круглосуточные заведения Заведения для тех, кто на отдыхе не привык спать и идет по жизни с девизом: везде побывать и все попробовать. В какое бы время вы ни пришли, гостям всегда здесь рады, готовы вкусно накормить и развлечь.

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AYS Café Здесь бариста в любое время дня и ночи приготовят для вас отличный по качеству и вкусу капучино, латте, эспрессо, гляссе, раф или горячий шоколад. Для сладкоежек здесь каждое утро готовят свежую выпечку. Можно позавтракать и сразу отправляться покорять склоны. Вечером заведение превращается в бар с большим ассортиментом пива, коктейлей и специальным ночным меню.