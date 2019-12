Еда на высоте. Гастрономический гид по заведениям курорта «Роза Хутор»

View this post on Instagram

Дорогие друзья! Спешим сообщить вам радостные новости Ремонт в ресторане «Варежка» подходит к концу! Это значит, что остаётся ждать начала сезона и вызывать снег! С нас- новое меню и приятные сюрпризы, а с вас- хорошее настроение Ждём в гости в обновлённый ресторан! #варежка #варежкарозахутор #ресторанвгорах #горы #семейныйресторансочи #розахутор #rosakhutor #отдыхвсочи #sochifornia #отдыхвгорах #семейныйресторан #главныегорыроссии #едаялюблютебя #розахуторвотэтода #розавнепрогноза #зимаблизко