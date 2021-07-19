Как концепция «Зеленый код» заботится о природе и туристах

В апреле курорт «Роза Хутор» презентовал концепцию «Зеленый код» на конференции Green Building 2021. Как связаны забота об окружающей среде и туризм, природные богатства и осознанность бизнеса, Юга.ру обсудили эти актуальные вопросы с экспертным сообществом и инициатором проекта. А главное — как сохранить хрупкую экосистему, сэкономить на этом и что в итоге даст курорт туристам со всей России? Темы разговора: — развитие туризма на особо охраняемых природных территориях;

— почему экологичность не пиар, но эффективная бизнес-стратегия;

— что и как создадут на «Роза Хутор» по «Зеленому коду». Участники беседы: директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов,

президент Российского совета по экологическому строительству (RuGBC) Дмитрий Березуцкий,

президент Благотворительного просветительского фонда «Заповедное посольство» Наталья Данилина,

главный архитектор «Васта Дискавери» Арсений Ольговский.

Особо охраняемые природные территории и бизнес. Как обстоят дела в России и других странах В РФ 2,4 млн кв. км особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Это сопоставимо с площадью ООПТ в США и в разы и десятки раз больше, чем в других странах, славящихся развитой индустрией туризма в национальных парках. Но посетителей ООПТ в РФ значительно меньше.

Дмитрий Березуцкий RuGBC

Дмитрий Березуцкий выделяет концепции ООПТ в США, Канаде, ЮАР и Австралии. Методы управления ООПТ в Норвегии и Финляндии также отличаются бережным подходом и легче адаптируются под реалии РФ. Но в отличие от зарубежных, в большинстве отечественных нацпарков у гостей нет гарантий увидеть зверей в дикой природе. Березуцкий считает такую возможность ключевой в привлекательности природного туризма — как дополнительный природоохранный фактор. На это и ориентируется «Роза Хутор». Курорт расположен в Сочинском нацпарке, где обитают настоящие хозяева этих мест. На лесном склоне над Роза Долиной — косули, на прибрежных террасах повыше — олени, в субальпийских горных цирках — серны. Чтобы помочь копытным многоснежной зимой, сотрудники курорта закладывают солонцы, мастерят кормушки, разносят корм и наблюдают за четвероногими соседями по фотоловушкам.

Дмитрий Колосов «Роза Хутор»

Дмитрий Колосов пояснил, что помимо поддержки диких животных это помогает лучше изучить природу гор: «Мы должны сохранять ее, ведь именно для встречи с ней и приезжают наши гости» . В 2020 году Агентство стратегических инициатив приняло более 500 заявок на конкурс проектов туристских кластеров, захватывающих ООПТ и прилегающие районы. RuGBC поддержал конкурс в качестве экспертной организации. Дмитрий Березуцкий рассказал, что ответственных и качественных проектов много, но часто до локаций сложно добраться.

Наталья Данилина «Заповедное посольство»

Наталья Данилина добавила, что развитие туризма зависит от разных видов ООПТ . Например, «Югыд ва» в Коми — огромный массив под 19 тыс. кв. км. А есть «Мещера» во Владимирской области — 1189 кв. км, а вокруг густонаселенные районы, значит, и туризм там должен развиваться по-разному. Законодательство РФ для развития туризма на ООПТ По мнению Натальи Данилиной, страна не выучила уроки прошлого и поздно отвечает на запрос общества в сфере природной рекреации и туризма на ООПТ. Но для развития этого сегмента туриндустрии нет ни законодательной базы, ни государственной стратегии. «Поэтому мы движемся методом проб и ошибок, а любые негативные события звучат громче», — заключила Данилина. В пример она ставит Хохе Тауэрн — нацпарк Австрии: «Там развивается и сельскохозяйственный, и гостиничный, и ресторанный бизнес. Они тесно взаимодействуют с парком по договоренностям. В их регулировании большую роль играет государство, которое даже дотирует сельхозпроизводителей».

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Дмитрий Колосов согласен с тем, что отраслевое законодательство не способствует развитию: «Качество отраслевых институтов удручающее, правовая культура низкая, доминируют настроения из разряда «как бы чего не вышло» . Но ситуация изменится из-за повышенного спроса на комфортные и доступные путешествия внутри страны, на активный туризм и природную рекреацию. К тому же свежи воспоминания о массовом характере советского туристского движения». Наталья Данилина считает, что бизнес может достичь экологической ответственности и без контроля государства, но федеральные ООПТ все равно в ведении Минприроды РФ, так что государство априори участник этого процесса. «Вряд ли оно будет его лидером или инициатором, но участвовать оно обязано», — заключила президент «Заповедного посольства».

Зачем зеленые стандарты курорту и стране в целом? Как они помогут бизнесу? Скептики считают, что тренд на экологичность — это лишь этап консьюмеризма, который не способен, да и не должен решать реальные экопроблемы. Но Дмитрий Колосов убежден, что лучше рыночной экономики ничего нет: «Не отрицая ее минусы, отметим важное преимущество: прогресс опирается на точку пересечения спроса и предложения. Растущий спрос на природную рекреацию вдали от суеты городов — это долгосрочная тенденция, развивающаяся наряду со стремлением к здоровому образу жизни и растущей ответственностью за будущее наших детей».

«Не стоит рассчитывать, что человек на отдыхе потратит много сил и времени на охрану природы. Не будет мусорить, ломать ветки и пугать животных — уже хорошо. А вот на то, что все больше людей будет голосовать кошельком за качественные природно-туристские продукты, надо не просто рассчитывать — на этом надо строить бизнес-модели и развитие нацпарков», — сказал Дмитрий Колосов. О зеленых стандартах заявили и другие курорты в горах Сочи. И поскольку речь о более масштабных и сложных объектах, Дмитрий Колосов считает, что их создание будет стимулировать прогресс и поиск инновационных решений. «Мировоззрение меняется медленно, потребуется куда больше 5–10 лет. Сначала сократятся конфликты между участниками. Потом можно ждать успехов в сохранении экосистем и роста популяций уязвимых видов. Тут нужен постоянный мониторинг, ведь недостаточно вести дело по установленным правилам — надо отслеживать, как это работает», — объяснила Наталья Данилина. На изменение мировоззрения Дмитрий Колосов смотрит с оптимизмом: «Надо думать не об ответственности гостей, но об условиях, в которых они смогут или не смогут ее проявить. Так, мы предупреждаем гостей номеров, что горничные смогут раздельно собрать ПЭТ-бутылки, если те не смешать с остальным мусором в урне. И мы видим, что гости оставляют их на полу или на столе».

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Но на общей территории контейнеры для раздельного сбора ставить смысла нет, поскольку там чистое вторсырье не получить, даже пуская на курорт только с научными степенями. «Да и сортировку условно чистого потока отходов в таком масштабе мы пока позволить себе не можем, а на уровне городского хозяйства ее еще нет», — пояснил Колосов.

Как курорт планирует использовать «Зеленый код»? Осенью 2020 года курорт объявил среднесрочный план развития горно-туристской дестинации. В ней создается новый для РФ туристский опыт — будет создана сеть активно-туристских маршрутов и глэмпингов в горах на расстоянии дневного пешего перехода. В ближайшие годы вокруг курорта появится шесть глэмпингов. «Это инфраструктура для людей, планирующих прогулки и походы в дикие места или к природным достопримечательностям. Вместе с ними мы думаем об экологическом следе туризма и о сохранении природы. Этому и должен послужить «Зеленый код», — объяснил Дмитрий Колосов.

Арсений Ольговский «Васта Дискавери»

Архитектор Арсений Ольговский сказал, что такой проект будет учитывать движение солнца и воздуха для создания приятного и полезного микроклимата в зданиях и обеспечит прекрасные видовые характеристики всем жилым модулям. По его словам, у всех объектов минимальная площадь пятна застройки . Среднее соотношение площади отельной инфраструктуры на посетителя — 25–30 кв. метров на гостя, здесь его удалось снизить до 14 кв. м на гостя. Это почти вдвое снижает и капитальные затраты, и физические ресурсы. Для сборки не нужна громоздкая строительная техника — почти все монтируется вручную. Самый маленький модуль занимает 18 кв. метров, и в нем могут комфортно разместиться четыре человека, например, семья с двумя детьми. Компактность соблюдена и в инженерных коммуникациях. Их прокладывают там же, где ведут проезды или тропы. Так профиль дороги не растет в ширину. Например, геоколлекторы теплового насоса размещены под обочиной грунтовых дорог. Сами маршруты сохраняют естественные перепады высот, а дорожки специально проектируют «живыми». Посадка объектов на местности учитывает ее рельефные и видовые особенности. Проектировщики несколько раз выезжают на натуру вынести объекты для корректировки их позиций. Модули не затеняют участок и не перекрывают виды друг другу благодаря каскадному многоэтапному планированию, в котором проводится анализ вертикального сечения рельефа и проверка визуальных осей и раскрытий зданий.

Каждый модуль имеет полностью стеклянную стену. Через такое окно-картину поступает солнечный свет. При этом оно значительно заглублено, чтобы солнце в зените не перегревало помещение. В модулях есть и другие окна, так что везде есть естественный свет и хорошее проветривание. Конструктив, фасад, интерьер, мебель — все из дерева и обработано экологически чистыми составами на водной основе. Отделка по «Зеленому коду» не допускает фенолсодержащие, гипсовые смеси и алкидные краски — в таких зданиях нет аллергии на мелкодисперсную пыль от стройматериалов. «Эксплуатация будет дешевле, инсоляция дезинфицирует помещения, а посетителю может показаться, что объект находился здесь всегда — настолько органично он будет встроен в ландшафт», — резюмирует Ольговский. На вопрос о том, как проследить, чтобы зеленые архитектурные планы не остались только на бумаге, Ольговский ответил так: «Зеленые технологии интегрируются в проект уже в начале его разработки: это не опция и не надстройка — все взаимосвязано. Нельзя сделать энергоэффективным любой дом: можно что-то улучшить, но существенный эффект достижим только комплексным проектированием. Представьте дом, у которого все окна на север — в нем постоянно холодно и мало света. Современные технологии помогут с этим, но целесообразнее было бы изначально проанализировать ситуацию и задачи для формирования той компоновочной схемы, которая даст сбалансированный результат соединением архитектуры и инженерии».

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«Само строительство и выбор технологий ведется так, чтобы природа могла восстановиться как можно быстрее, а потом замена элементов зданий была проще и задействовала возобновляемые источники или вторсырье», — заключил архитектор. Зачем нужен «Зеленый код» и как он работает? Курорт «Роза хутор» формулирует «Зеленый код», чтобы сообщать исполнителю подробное описание ожиданий от качества проекта и его реализации. Документ оставляет выбор степени соответствия критериям, от чего зависит оценка. Колосов убежден, что оценочный подход в управлении качеством смещает акцент от кнута к прянику . Заслужить пряник надо по двум группам критериев — для проектирования и для строительства. В первой оценивается выбор места, формирование генплана, архитектурное проектирование и определение инженерно-технических решений. В строительстве оценка делится по средам: охрана земель, водоемов, воздуха, флоры и фауны, управление отходами. За соответствие критериям курорт начисляет исполнителю баллы. Для проектирования 91 критерий, в каждом — по 2–3 индикатора для гибкости оценки. Для строительства 69 критериев без индикаторов, так что оценка жесткая — да/нет, без «почти» или «наполовину». В проектировании можно набрать 150–304 балла, а в строительстве — 80–159 баллов и выше. Значения ниже не принимаются. В рассматриваемых диапазонах четыре ступени — бронза, серебро, золото и платина. Если исполнитель стремится к платиновому уровню, то он дорожит каждым баллом, что точно улучшит результат. Дмитрий Колосов отметил: пока обязательного рубежа нет. Но как только появится опыт, курорт намерен поднимать планку. На «Зеленый код» нет отдельного бюджета. Колосов объясняет это так: стандарт призван не увеличить расходы, но, напротив, оптимизировать сметы строительства и эксплуатации.

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