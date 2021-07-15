В Анапе открыли первые объекты центра винного туризма
В Центре энологического туризма Анапы заработали гастромолл и пивоварня
О строительстве Центра энологического туризма главе Анапы Василию Швецу рассказал управляющий акционер группы компаний «Ариант» Александр Кретов. Проект центра в поселке Виноградном включает винодельческий комплекс, туристический центр, конгресс-холл, концертную площадку, музейный комплекс, стадион.
«Задача туристического кластера — показать современное виноделие, популяризировать качественное российское вино. Центр строят с нуля, учитывая интересы жителей и туристов. В дальнейшем центр будет принимать 5 млн человек в сезон», — поделился Кретов.
Первый камень закладывали в 2017 году при участии губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Он отметил историческую значимость территории. Центр возводят на месте одного из старейших виноградарско-винодельческих предприятий Анапы — СПК им. Ленина. С 1933 года СПК был передовым хозяйством по выращиванию, переработке винограда и производству вина полного цикла — от саженца до бутылки.
Создатели центра надеются возродить традиции СПК. В 2017–2021 годах ГК «Ариант» высадила классические сорта винограда на площади 2 тыс. га: «каберне», «шардоне», «рислинг» и др. Они станут сырьем для новой винодельни, которая сможет выпускать около 1 млн бутылок в год.
«Блгагодарю инвестора за сохранение уникальной истории поселка. Уверен, что этот объект станет центром притяжения анапчан и гостей курорта», — отметил Швец.
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В этом году инвестор приступит к реконструкции стадиона. Развивать спорт в Виноградном предложили активисты «Единой России» и местного казачества. Современный объект с беговыми дорожками, трибунами, раздевалками планируют сдать к лету следующего года. Мэр Анапы попросил учесть пожелания тренеров местной спортшколы, предусмотреть площадки для пляжных видов спорта.
Всего центр предоставит 600 рабочих мест. На первых объектах — гастромолле и пивоварне — уже трудятся местные жители.