В Анапе открыли первые объекты центра винного туризма

«Задача туристического кластера — показать современное виноделие, популяризировать качественное российское вино. Центр строят с нуля, учитывая интересы жителей и туристов. В дальнейшем центр будет принимать 5 млн человек в сезон», — поделился Кретов.

Первый камень закладывали в 2017 году при участии губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Он отметил историческую значимость территории. Центр возводят на месте одного из старейших виноградарско-винодельческих предприятий Анапы — СПК им. Ленина. С 1933 года СПК был передовым хозяйством по выращиванию, переработке винограда и производству вина полного цикла — от саженца до бутылки.

Создатели центра надеются возродить традиции СПК. В 2017–2021 годах ГК «Ариант» высадила классические сорта винограда на площади 2 тыс. га: «каберне», «шардоне», «рислинг» и др. Они станут сырьем для новой винодельни, которая сможет выпускать около 1 млн бутылок в год.

«Блгагодарю инвестора за сохранение уникальной истории поселка. Уверен, что этот объект станет центром притяжения анапчан и гостей курорта», — отметил Швец.