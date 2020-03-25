Олени в фотоловушках: курорт «Роза Хутор» помогает животным кормом и минералами

Краснодарский край

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Сотрудники экологической службы курорта «Роза Хутор» весной подкармливают обитателей горных лесов и фотографируют их скрытыми камерами

Весна — самое голодное время для копытных животных, населяющих долину реки Мзымты. Снег тает, прошлогодней травы уже нет, новая еще не пробилась. Поэтому в этот период животным не помешает помощь людей.

«Курорт расположен в границах Сочинского национального парка, и наше лесное хозяйство служит ответственному использованию рекреационного потенциала горных лесов долины Мзымты. Лес — это не только массивы насаждений, но и комплексная и динамичная экосистема. Копытные животные занимают в ней особое место. Впечатляющий ландшафт скрывает целые группы диких животных. Например, на хребте Аибга обитает крупнейшая во всем Сочинском национальном парке популяция кавказских серн. Так что мы изучаем диких животных и заботимся об их благополучии, в том числе — на территории курорта», — рассказал руководитель экологической службы курорта «Роза Хутор» Андрей Никончук.

Каждую весну его сотрудники пополняют запасы корма в спрятанных в лесу кормушках, обновляют солонцы — источники жизненно необходимых травоядным животным минеральных веществ.

Как раздельный сбор мусора экономит миллионы:

Сейчас курорт поддерживает три кормовые станции в долине Мзымты в Краснополянском лесничестве Сочинского нацпарка. Приходящих кормиться животных на курорте наблюдают через фотоловушки. В планах 2020 года — расширить сеть кормушек и дистанционного наблюдения, захватив и южный склон хребта Аибга — территорию Аибгинского лесничества.

«Сочинский нацпарк работает в двух ключевых направлениях: изучение, сохранение и восстановление уникального природного и историко-культурного наследия Кавказского Причерноморья и создание условий для туризма, отдыха и экологического просвещения. Лучшей защитой лесных обитателей служит отнюдь не только укрепившиеся законность и охрана парка. Самое действенное — популяризация дикой природы, демонстрация заботы о ней. Этому помогает и наблюдение животных в естественной среде обитания», — сообщил лесничий Краснополянского участкового лесничества Сочинского национального парка Дмитрий Ступицкий.

Курорт «Роза Хутор» поддерживает использование хребта Аибга в качестве полевого научного стационара для Сочинского национального парка. Это укрепляет традицию, заложенную в конце XIX века ботаником и первооткрывателем западнокавказской природы Николаем Альбовым и продолженную его последователями. Исследования ученых Сочинского национального парка охватывают весь хребет и позволяют отслеживать развитие природных комплексов как в зонах рекреационной деятельности, где есть ощутимый антропогенный прессинг, так и на прилегающих территориях.

Животные Роза Хутор Экология

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