Олени в фотоловушках: курорт «Роза Хутор» помогает животным кормом и минералами

Весна — самое голодное время для копытных животных, населяющих долину реки Мзымты. Снег тает, прошлогодней травы уже нет, новая еще не пробилась. Поэтому в этот период животным не помешает помощь людей.

«Курорт расположен в границах Сочинского национального парка, и наше лесное хозяйство служит ответственному использованию рекреационного потенциала горных лесов долины Мзымты. Лес — это не только массивы насаждений, но и комплексная и динамичная экосистема. Копытные животные занимают в ней особое место. Впечатляющий ландшафт скрывает целые группы диких животных. Например, на хребте Аибга обитает крупнейшая во всем Сочинском национальном парке популяция кавказских серн. Так что мы изучаем диких животных и заботимся об их благополучии, в том числе — на территории курорта», — рассказал руководитель экологической службы курорта «Роза Хутор» Андрей Никончук.

Каждую весну его сотрудники пополняют запасы корма в спрятанных в лесу кормушках, обновляют солонцы — источники жизненно необходимых травоядным животным минеральных веществ.