«Город, который всегда накормит». В выпуск кулинарного шоу на СТС попали 11 заведений Краснодара
В новый выпуск шоу «100 мест, где поесть», посвященный Краснодару, попали 11 заведений города. Среди них Booker, «Котлеты по-киевски», «Бирюльки»
18 октября на телеканале СТС вышел новый выпуск кулинарного шоу «100 мест, где поесть». В программе шеф-повар Александр Белькович путешествует по разным регионам России и пробует кухню в местных заведениях.
В новом выпуске он отправился в Краснодар. Юга.ру посмотрели ролик и собрали места, которые попали в шоу.
«Шеф в сердце Кубани. Четкого понятия краснодарской кухни никто не сформулировал, но о ней ходят легенды, и все сходятся в одном: это лучший в России город для гурманов», — отметили создатели шоу.
В список попали:
- закусочная «Котлеты по-киевски», улица Ставропольская, 64;
- бар «Бирюльки», улица Карасунская, 91;
- бар «ПетроВВодкин», улица Чапаева, 85;
- кофейня Booker, улица Октябрьская, 91;
- пиццерия «Кубана Toscana», улица Пашковская, 84;
- ресторан «Катенька-Катюша», улица Красная, 16;
- ресторан «Угли-Угли», улица Тургенева, 126/1;
- закусочная «Женгялов хац», проезд Ипподромный, 2/1;
- кафе-блинная «Ладушка», улица Коммунаров, 10;
- ресторане Ryotei в Японском саду в парке «Краснодар»;
- ресторан «Мадьяр», улица 40-летия Победы, 33Г.
В краснодарском Парке облаков открылось первое кафе:
Также Белькович посетил Сенной рынок на Рашпилевской, 137. Повар попробовал подсолнечные и тыквенные семечки, сливу, инжир, маринованную черешню, фермерскую колбасу и другие продукты. Полный выпуск можно посмотреть по ссылке.
Как писали Юга.ру, в августе Краснодарский край вошел в топ-5 регионов страны по тратам в ресторанах и кафе. Самый дорогой ужин в Краснодаре обошелся гостям в 3,9 млн рублей.