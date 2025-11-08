«Город, который всегда накормит». В выпуск кулинарного шоу на СТС попали 11 заведений Краснодара

Краснодарский край

  • Кулинарное шоу «100 мест, где поесть» © Скриншот с сайта ctc.ru
В новый выпуск шоу «100 мест, где поесть», посвященный Краснодару, попали 11 заведений города. Среди них Booker, «Котлеты по-киевски», «Бирюльки»

18 октября на телеканале СТС вышел новый выпуск кулинарного шоу «100 мест, где поесть». В программе шеф-повар Александр Белькович путешествует по разным регионам России и пробует кухню в местных заведениях. 

В новом выпуске он отправился в Краснодар. Юга.ру посмотрели ролик и собрали места, которые попали в шоу. 

«Шеф в сердце Кубани. Четкого понятия краснодарской кухни никто не сформулировал, но о ней ходят легенды, и все сходятся в одном: это лучший в России город для гурманов», — отметили создатели шоу. 

В список попали:

  • закусочная «Котлеты по-киевски», улица Ставропольская, 64;
  • бар «Бирюльки», улица Карасунская, 91;
  • бар «ПетроВВодкин», улица Чапаева, 85; 
  • кофейня Booker, улица Октябрьская, 91;
  • пиццерия «Кубана Toscana», улица Пашковская, 84;
  • ресторан «Катенька-Катюша», улица Красная, 16;
  • ресторан «Угли-Угли», улица Тургенева, 126/1;
  • закусочная «Женгялов хац», проезд Ипподромный, 2/1;
  • кафе-блинная «Ладушка», улица Коммунаров, 10;
  • ресторане Ryotei в Японском саду в парке «Краснодар»;
  • ресторан «Мадьяр», улица 40-летия Победы, 33Г.

В краснодарском Парке облаков открылось первое кафе:

Также Белькович посетил Сенной рынок на Рашпилевской, 137. Повар попробовал подсолнечные и тыквенные семечки, сливу, инжир, маринованную черешню, фермерскую колбасу и другие продукты. Полный выпуск можно посмотреть по ссылке

Как писали Юга.ру, в августе Краснодарский край вошел в топ-5 регионов страны по тратам в ресторанах и кафе. Самый дорогой ужин в Краснодаре обошелся гостям в 3,9 млн рублей.

