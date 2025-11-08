«Город, который всегда накормит». В выпуск кулинарного шоу на СТС попали 11 заведений Краснодара

В новый выпуск шоу «100 мест, где поесть», посвященный Краснодару, попали 11 заведений города. Среди них Booker, «Котлеты по-киевски», «Бирюльки»

18 октября на телеканале СТС вышел новый выпуск кулинарного шоу «100 мест, где поесть». В программе шеф-повар Александр Белькович путешествует по разным регионам России и пробует кухню в местных заведениях.

В новом выпуске он отправился в Краснодар. Юга.ру посмотрели ролик и собрали места, которые попали в шоу.

«Шеф в сердце Кубани. Четкого понятия краснодарской кухни никто не сформулировал, но о ней ходят легенды, и все сходятся в одном: это лучший в России город для гурманов», — отметили создатели шоу.

В список попали: