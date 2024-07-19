Лотосы в Краснодаре: где найти краснокнижные растения в 2024 году

14 июля 2024-го в самом близком для краснодарцев озере лотосов — близ поселка Белозерного — загорелись камыши, огонь охватил 1,5 кв. километра. Пока природа там восстанавливается, предлагаем бережно насладиться цветением краснокнижных растений, не выезжая из Краснодара.

В городе заросли лотосов можно найти у берегов озера Старая Кубань в окрестностях парка «Солнечный остров», а именно: в районе церкви Дмитрия Донского и здания УТМВД на улице Старокубанской;

недалеко от Гребной базы университета физкультуры по улице Парусной, ориентир — база отдыха «Лотос».

Заметить краснокнижники в Старой Кубани можно даже на онлайн-картах в режиме «Спутник» или «Гибрид» — по густой зеленой кайме по берегам реки:

Подробнее о местах с лотосами в Краснодаре 1. Лотосы у церкви

Здесь краснокнижники зацветают примерно на месяц-полтора раньше, чем в соседней локации. В 2024 году первые бутоны распустились уже в конце мая. Все дело в температуре воды: течение с горячего водосброса ТЭЦ искусственно прогревает западную часть озера, где и разрослись лотосы.

Посмотреть на растения можно только с воды. С берега проход ограничивает частная территория.

В сезон цветения к лотосам водят групповые сап-прогулки. Чтобы застать цветки во всей красе, лучше выбирать сплав на рассвете (около 4:00–5:00), до яркого солнечного света и жары. Несмотря на раннее время, в выходные такие сплавы собирают по 30–35 человек в одной группе. Ближайшая к лотосам сап-станция находится на улице Кубанской, 32/7. Групповые прогулки к лотосам с инструкторами здесь стоят 1500–1800 рублей (в зависимости от времени и дня недели), аренда сапа для самостоятельного сплава на час — 800 рублей, на два часа — 1200. Всего в «Яндекс Картах» на берегах Старой Кубани отмечено 7 точек аренды сапов с похожим ценообразованием.

Лотосы в озере Старая Кубань © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Лотосы в озере Старая Кубань © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Лотосы в озере Старая Кубань © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Лотосы в озере Старая Кубань © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Сапы — не единственный способ добраться к лотосам. На причале у «перевернутого дома» в «Солнечном острове» сдают в прокат лодки (400–700 рублей/30 минут), катамараны (400–700 рублей/30 минут) и электрокатамараны (1500–2000 рублей/30 минут). А с базы отдыха «Лотос» на улице Парусной к месту назначения можно сплавиться еще и на каяках (час — 800 рублей, 2 часа — 1200, день — 1600).

Срывать цветки лотоса запрещает статья 8.35 КоАП РФ «Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения растений». Административный штраф для физлиц — от 2,5 до 5 тыс. рублей.



Кроме того, без воды цветок проживет всего несколько минут, а осенью в озеро не попадут около 30 семян из «коробочки» растения.

2. Лотосы у гребной базы

В середине июля, когда первая волна цветения лотосов у церкви завершается, наступает время лотосов на одноименной турбазе на Парусной, 14/1.

Здесь растений заметно меньше, чем в предыдущей локации, зато увидеть их можно с суши, точнее с причала. Чтобы понюхать и рассмотреть цветки, посетители часто забираются в старую пришвартованную лодку.

Лотосы в озере Старая Кубань © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Лотосы в озере Старая Кубань © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Лотосы в озере Старая Кубань © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Лотосы в озере Старая Кубань © Фото Марины Солошко, Юга.ру

7 красивых мест для сапсерфинга: сколько стоит прогулка и где арендовать доску

Если начать сплав отсюда, можно охватить сразу два островка лотосов в Старой Кубани. На турбазе можно арендовать сапборд или каяк для самостоятельной прогулки (800 рублей/час, 1200/2 часа, 1600/день), присоединиться к групповому заплыву на сапах или каяках (1500–2700 рублей в зависимости от дня недели и маршрута) либо просто отдохнуть на берегу. На территории есть большая парковка, беседка с навесом, шезлонги, сауна и мангальная зона.