Водоем-сердце, каменное море и голубые реки: идем к Бадукским озерам в Карачаево-Черкесии самостоятельно

Бадукские озера — каскад из трех горных водоемов на реке Бадук, левом притоке Теберды в Карачаево-Черкесии. Тропа к достопримечательностям длиной 3,6 км проходит по территории Тебердинского национального парка, в 13 км от Домбая. За 4–6 часов похода местная природа похвастается голубыми реками, каменным морем и тремя непохожими друг на друга озерами: в форме сердца, изумрудным и с видом на долину реки. У водоемов нет отдельных официальных названий, так что обычно их именуют снизу вверх по течению — первым, вторым и третьим.

На Бадуки можно отправиться самостоятельно, даже если это ваш первый поход: сюда регулярно приезжают как тургруппы, так и соло-путешественники. Особенно популярны озера золотой осенью — с 20-х чисел сентября по середину октября, в период буйства красок лиственных деревьев.

Протяженность тропы к Баддукским озерам и обратно — 7,2 км, время в пути — 4–6 часов, набор высоты — 585 метров.

Перед походом: положите в рюкзак бутылку воды (1–1,5 литра на человека), перекус и дождевик;

наденьте удобные жесткие кроссовки или трекинговую обувь — на тропе есть скользкие участки, острые камни и корни деревьев. Снизить нагрузку на ноги помогут трекинговые палки. Важно: в паспорте маршрут обозначен как легкий, доступный туристам любых возраста и уровня подготовки, а также людям с ограниченными возможностями здоровья. Однако тропа состоит из затяжных подъемов по естественному рельефу, которые по обратному пути обернутся крутыми спусками.

Начало маршрута к Бадукским озерам Координаты начала маршрута: 43.375845, 41.693075 Съезд к тропе на Бадукские озера находится на 166 км Военно-Сухумской дороги (А 155), в 13 км от Домбая и 34 км от Теберды. Ориентир — большой указатель на обочине:

Поворот ведет к большой бесплатной парковке у подвесного моста через реку Теберда. Неподалеку отсюда в нее впадает Бадук. Сразу за мостом — КПП на маршрут.

Тропа открыта с 8:00 до 17:00. Стартовать можно не позже 12:00, но во избежание людских пробок на узких участках стоит выйти как можно раньше. В плохую погоду маршрут могут закрыть — его статус обновляется ежедневно на сайте Тебердинского нацпарка.

Мост через реку Теберда у начала тропы к Бадукским озерам © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Мост через реку Теберда у начала тропы к Бадукским озерам © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Река Теберда, КЧР © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Река Теберда © Фото Марины Солошко, Юга.ру

На КПП нужно оплатить экосбор 300 рублей с человека — наличными или переводом, назвать фамилию и расписаться в журнале, а по завершении похода — «отметиться» в окошке. На стартовой площадке есть туалет и мусорные баки, еще раз такие удобства встретятся только в конце маршрута, у второго озера. Сразу за КПП тропа начинает ползти вверх — всего за 3,6 км (в одну сторону) она набирает 585 метров высоты. Лес хитро отвлекает от затяжного подъема бурной голубой рекой, вековыми пихтами, изумрудными полянками, поросшими мхом и грибами. Маршрут промаркирован синими и красными метками на камнях и деревьях, но и без них просматривается довольно четко.

Тропа к озерам тянется вдоль реки Бадук © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Тропа к Бадукским озерам © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Тропа к Бадукским озерам © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Тропа к Бадукским озерам © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Тропа к Бадукским озерам © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Через 1,5 км от КПП (около часа в пути) покажется первый чекпоинт — железный мост в месте слияния рек Бадук и Хаджибей, прекрасный не только видами, но и возможностью отдышаться на равнине. Многие туристы пополняют здесь запасы воды — дальше маршрут отдаляется от реки и приблизится к ней вновь только у первого озера. С моста тропа уходит в Бадукское ущелье и продолжает беспощадно ползти вверх, крайне редко сменяясь пологими участками. Преодолевать этот кажущийся бесконечным подъем лучше не спеша и с ровным дыханием.

Железный мост на тропе к Бадукским озерам © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Железный мост на тропе к Бадукским озерам © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Вид с железного моста © Фото Марины Солошко, Юга.ру

© Фото Марины Солошко, Юга.ру

Тропа к Бадукским озерам © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Первое Бадукское озеро Координаты: 43.377438, 41.665988 Спустя 1,2 км тропа приведет к большой поляне валунов — курумнику. Около 200 лет назад, осыпавшись при отступлении ледника, эти глыбы перегородили долину реки и образовали Бадукские озера. Сразу за каменным морем прячется первое озеро, самое маленькое из трех (максимум 80 метров в длину) и нижнее по течению реки. Осенью, немного обмелев, с высоты валунов оно напоминает сердце. Хоть водоем и неглубокий — от 1 до 4,5 метров, вода в нем не прогревается выше 5° С даже летом из-за постоянного сообщения с рекой.

Первое Бадукское озеро © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Первое Бадукское озеро © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Река Бадук впадает в первое озеро с Запада © Фото Марины Солошко, Юга.ру

У берега или на одном из плоских больших камней можно отдохнуть перед финальным отрезком трека к двум оставшимся озерам. Сделать фото лучше сразу — после полудня берег заполонят туристы. От первого до второго озера остается примерно 600 метров, или 20 минут.

Первое Бадукское озеро, КЧР © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Первое Бадукское озеро, КЧР © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Курумник у первого Бадукского озера, КЧР © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Лес на подходе к первому Бадукскому озеру © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Далее маршрут огибает озеро слева и пересекает реку по валунам. Прямо на курумнике установлен мемориал защитникам перевалов Кавказа во время Великой Отечественной войны.

Посетить две оставшиеся достопримечательности можно в любом порядке. Примерно через 510 метров от первого Бадукского озера будет условная развилка: тропа левее ведет ко второму водоему, а прямо — к третьему. Указателей в этом месте нет, так что перекресток можно случайно пропустить. На подходе ко второму озеру есть место для отдыха с беседкой и туалетом.

Второе Бадукское озеро Координаты: 43.376903, 41.660207

Этот водоем впечатляет цветом сильнее других. Вода в нем ярко-изумрудная даже в пасмурную погоду — но только с высоты, по мере спуска к берегу краски тускнеют. Это озеро достигает 200 метров в длину и лежит на высоте 1987 метров над уровнем моря.

Второе Бадукское озеро, КЧР © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Второе Бадукское озеро, КЧР © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Второе Бадукское озеро, КЧР © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Второе Бадукское озеро © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Еще 310 метров (около 10 минут) — и вы у третьего Бадукского озера.

Третье Бадукское озеро Координаты: 43.377303, 41.656488 Самое высокое (1990 метров над уровнем моря) из трех, оно впечатляет масштабом — 3,6 га (330 на 200 метров) — и необычным ракурсом на горную долину реки Бадук. Глубина третьего озера достигает 9 метров. Берег довольно длинный и вмещает всех желающих устроить долгожданный привал.

Третье Бадукское озеро © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Третье Бадукское озеро © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Третье Бадукское озеро © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Для туристов тропа на Бадукские озера заканчивается здесь. Но не секрет, что выше по течению реки лежат еще четыре водоема — верхних Бадукских (поэтому три первых иногда называют нижними). Они находятся в зоне покоя Тебердинского нацпарка, и проход к ним запрещен.